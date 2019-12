Dùng nước bọt làm chất bôi trơn khi quan hệ có thể gây ra loạt vấn đề sức khỏe khôn lường

Trong khi quan hệ, nhiều cặp đôi thường gặp phải tình trạng khô âm đạo và lúc này, giải pháp nhanh nhất là sử dụng nước bọt để làm chất bôi trơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia phụ khoa Felice Gersh (tác giả của cuốn sách Pcos SOS: A Gynecologist's Lifeline To Naturally Restore Your Rhythms, Hormones, and Happiness) cho biết: "Khi không có chất bôi trơn, hầu hết các bệnh nhân của tôi đều dùng nước bọt để thay thế. Họ nghĩ đây hoàn toàn là chất bôi trơn tự nhiên, luôn luôn có sẵn và miễn phí. Nhưng trên thực tế, nước bọt rất có hại cho vùng kín".

Điển hình là những vấn đề sau đây mà bạn có thể gặp phải nếu dùng nước bọt làm chất bôi trơn trong khi quan hệ.

Dễ gây kích ứng hoặc rách âm đạo

Dù cho nước bọt không gây nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm trùng âm đạo, nhưng bạn vẫn không nên sử dụng chúng để làm chất bôi trơn. Chuyên gia Gersh cho hay, nước bọt sinh ra là để hỗ trợ hệ tiêu hóa điều chuyển thức ăn nên nó sẽ không có hiệu quả như các sản phẩm bôi trơn chuyên dụng.

Nước bọt không quá trơn, dễ bay hơi, khô nhanh và có thể để lại mùi khó chịu. Còn các sản phẩm bôi trơn lại tạo cảm giác nhẹ nhàng nên giúp giảm ma sát nhiều hơn so với nước bọt. Quá trình ma sát mạnh trong khi quan hệ có thể gây kích ứng hoặc rách âm đạo trong nhiều trường hợp. Ngoài gây đau đớn, hành động này cũng dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể.

Gây bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nếu bạn tình của bạn mắc bệnh Herpes ở miệng, việc sử dụng nước bọt của người này sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở vùng kín. Hiện tượng này thường xảy ra rất nhiều và là nguyên nhân chính gây mụn rộp sinh dục.

Chuyên viên Mira Aubuchon (người chuyên nghiên cứu các vấn đề phụ khoa kiêm bác sĩ tổ chức sức khỏe sinh sản Missouri) cho biết, virus vẫn có thể lan truyền ngay cả khi dấu hiệu Herpes không rõ rệt. Dù thường làm xuất hiện mụn nước hoặc vết loét trên cơ thể nhưng nó cũng có lúc không biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, Herpes cũng không phải là bệnh lây truyền duy nhất vì bạn có thể mắc phải khi sử dụng nước bọt bôi trơn. Một số bệnh như lậu, chlamydia, HPV, giang mai và trichomonas cũng nằm trong danh sách này. Giống như Herpes, những bệnh nhiễm trùng này có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào và dễ khiến mọi người chủ quan.

Tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo

Chuyên gia Gersh chia sẻ, vi khuẩn trong nước bọt rất khác với vi khuẩn trong âm đạo. Bởi lẽ, nước bọt chứa các enzyme có nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn. Khi bạn đưa các vi khuẩn và enzyme này vào âm đạo, chúng sẽ làm đảo lộn hệ vi sinh vật vùng kín, gây nhiễm trùng nấm men hoặc nhiễm khuẩn âm đạo.

Theo Huma Faris (chuyên viên y khoa kiêm bác sĩ phụ khoa tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess ở Boston), cả hai bệnh nhiễm trùng này tuy gây khó chịu nhưng hoàn toàn có thể chữa được nếu sự mất cân bằng của nấm và vi khuẩn trong âm đạo được giải quyết.

