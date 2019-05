Động thái lạ của Phan Thành giữa lúc khán giả đang nhiệt tình "se duyên" cho Midu với trai đẹp Quốc Trường

Mới đây, sau khi Midu và diễn viên Quốc Trường có một vài bình luận qua lại với nhau trên Facebook, khán giả bất ngờ phát hiện cả hai khá hợp nhau và lập tức "đẩy thuyền tình" mong họ trở thành một cặp.

Khán giả bất ngờ ghép cặp cho Midu và Quốc Trường.

Đã vậy, sau khi được cộng đồng mạng "ship cặp" với Quốc Trường, Midu còn lên trang cá nhân thả thính bằng một bức ảnh cực xinh đẹp kèm theo dòng status khiến nhiều người thích thú: "Sài Gòn dạo này nóng quá nhỉ. Nhưng cũng không bằng em nóng lòng gặp anh".



Dòng caption "thả thính" của Midu khiến nhiều người thích thú.

Giữa lúc cư dân mạng đang ủng hộ nhiệt tình cho Midu và Quốc Trường thành đôi thì trên trang cá nhân, Phan Thành cũng bất ngờ có động thái lạ. Thiếu gia đào hoa bất ngờ đăng tải một câu hỏi trên Story của mình: "Do I look like a fool" (Tạm dịch: Trông tôi có giống một kẻ ngốc không?).



Chia sẻ này của Phan Thành khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi, không biết nó có liên quan gì đến chuyện bị fan "phản bội", gạt anh ra để mai mối Midu cho Quốc Trường hay không nhỉ?

Động thái mới của Phan Thành trên trang cá nhân.

Sau khi chia tay với Primmy Trương, Phan Thành bất ngờ quay sang like ảnh Midu đồng thời liên tục có những động thái nhắc về mối tình đã cũ khiến nhiều người cho rằng thiếu gia này muốn hàn gắn với hôn thê năm xưa.



Trải qua nhiều mối tình, Phan Thành hiện tại vẫn là người đàn ông độc thân khao khát tìm được người phụ nữ của mình.

Tuy nhiên thay vì trách móc, chỉ trích Phan Thành thì nhiều khán giả lại ủng hộ anh. Mọi người mong Phan Thành hãy cố gắng bày tỏ tình cảm với Midu để cô có thể hiểu được tấm lòng của mình. Đồng thời, cư dân mạng cũng liên tục vào trang cá nhân của Midu khuyên cô nàng hãy cho người cũ một cơ hội để làm lại từ đầu.



Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Midu vẫn hoàn toàn giữ im lặng về những điều liên quan đến chuyện tình ái.