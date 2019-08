Đọ trình tiếng Anh của Hoa hậu, Á hậu 2019: Thuỳ Linh gây choáng với ILETS 7.5 nhưng khả năng luyến láy của Kiều Loan mới bất ngờ nhất

Ngay sau khi đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2019, mọi thông tin xung quanh cuộc sống của các nàng hậu đã được cư dân mạng bàn tán. Với nhan sắc xinh đẹp, sự thể hiện xuất sắc của mình trong thời gian diễn ra cuộc thi, cộng với thành tích học tập nổi trội ở trường lớp Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan và Á hậu 2 Nguyễn Tường San được đánh giá là một trong những bộ "tài sắc vẹn toàn", ít gây tranh cãi nhất sau đăng quang.

Được biết, sau cuộc thi top 3 người đẹp sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế, cũng chính vì điều này khả năng tiếng Anh của các cô nàng đã được cư dân mạng truy lùng. Để giúp công chúng bớt tò mò, các cô nàng đã thể hiện trình tiếng Anh của mình ngay trong buổi họp báo diễn ra vào sáng nay (4/8).

Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Video: Loen Trần/Afamily.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết mình hoàn toàn tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới tại London, Anh. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình "không góc chết", cô nàng còn sở hữu một loạt thành tích học tập khá khủng: Thi đỗ vào Trường ĐH Ngoại thương, và là một trong những sinh viên xuất sắc; từng là một thành viên của đội tuyển HSG tiếng Anh dự thi cấp quốc gia và sở hữu IELTS 7.5.

Không hề lép vế, Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan đã tự tin rạng rỡ trước báo giới, "bắn" tiếng Anh cực đỉnh với khả năng luyến láy như người bản địa. Mặc dù còn khá run khi giới thiệu, thế nhưng hotgirl Phan Đình Phùng - Á hậu 2 Nguyễn Tường San cũng thể hiện trình tiếng Anh đầy ấn tượng của mình.

Không những tự tin giới thiệu bằng tiếng Anh, top 3 Miss World 2019 còn mang đến màn trình diễn ca khúc "Don't let me down" sôi động trên sân khấu cùng dàn thí sinh khác. Thông qua những gì đã thể hiện, top 3 nàng Hậu của cuộc thi năm nay được dự đoán sẽ làm nên chuyện ở đấu trường quốc tế.



Top 3 cùng dàn thí sinh thể hiện ca khúc "Don't let me down". Video: Loen Trần/Afamily.