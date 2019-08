Đọ body nóng bỏng mắt của Top 5 Người đẹp biển Miss World Việt Nam 2019

Người đẹp biển - Miss Beach Beauty là một phần thi hấp dẫn được trông chờ trong khuôn khổ Miss World Việt Nam. Ở phần thi này, các thí sinh tự tin khoe body cùng những bước catwalk thần thái. Với dàn thí sinh xuất sắc, BGK đã quyết định chọn ra Top 5 (thay vì Top 3) gương mặt đề cử cho danh hiệu "Người đẹp biển" đó chính là Nguyễn Thị Thanh Khoa, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Thị Anh Thư, Trần Đình Thạch Thảo và Lương Thùy Linh.

Bên cạnh đó, đêm thi "Người đẹp biển" còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Trần Tiểu Vy để mặt mộc, ngồi phía dưới để cổ vũ cho phần thi của các thí sinh.

Top 5 gương mặt đề cử cho danh hiệu "Người đẹp biển".

Nguyễn Thị Thanh Khoa

Là thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, Nguyễn Thị Thanh Khoa cũng đã từng đạt nhiều danh hiệu cao trong lĩnh vực người mẫu và nhan sắc, nhưng ít ai biết được cô gái này đã từng làm lao công.

Năm 2014, Thanh Khoa tham gia 2 cuộc thi là Elite Model Look và Fashion Asian Award. Ở cuộc thi Elite Model Look, Khoa xuất sắc đạt giải Best Fashion Face, ở Fashion Asian Face thì cô nàng vào Asian Top Fashion Model of the Year. Và gần đây nhất, Khoa trở thành hoa khôi của cuộc thi Miss Hutech 2019.



Body nóng bỏng của Nguyễn Thị Thanh Khoa.

Mỹ nhân này sở hữu gương mặt cá tính cùng thần thái tốt khi trình diễn trên sân khấu.

Nguyễn Thị Thu Phương

Người đẹp sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm nhất Học viện Tài chính (Hà Nội). Cô cao 1,73 mét. Số đo ba vòng là 80-63-89 cm. Nguyễn Thị Thu Phương đoạt ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Người đẹp Kinh Bắc, tối 20/2 ở Bắc Ninh.

Body của thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương.

Phạm Thị Anh Thư

Top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Phạm Thị Anh Thư trở lại với Miss World Việt Nam 2019 và cũng có tên trong danh sách những mỹ nhân lọt vào vòng chung kết. Với những đường nét cuốn hút và phong thái tự tin, cùng kinh nghiệm “chinh chiến” tại nhiều cuộc thi sắc đẹp đã giúp cô gây được sự chú ý đến khán giả. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, cô còn sở hữu một nhãn hàng nước hoa tự sáng lập tại Hà Nội.



Người đẹp sở hữu body quyến rũ, chiều cao nổi trội.

Người đẹp này từng có thành tích tốt tại cuộc thi Hoa khôi áo dài.

Trần Đình Thạch Thảo

Trần Đình Thạch Thảo (SBD: 182) sinh năm 1997 ở Bình Thuận. Khi cô học xong cấp 2 thì cả gia đình chuyển vào TPHCM sinh sống. Mỹ nhân này từng tham gia Miss Photo 2017 và đạt giải Á khôi. Người đẹp thừa nhận rất nhút nhát, ngại nói chuyện với mọi người. Để cải thiện điều này, cô đã phải đi học một khóa MC để rèn luyện khả năng nói trước đám đông.



Hiện Thạch Thảo đang hoạt động trong vai trò một người mẫu. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không kém phần cá tính cùng body gợi cảm.



Body nóng bỏng của Trần Đình Thạch Thảo.

Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh (SBD 481, sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng) là nhan sắc “có tiếng” tại ngôi trường “đào tạo” Hoa hậu Việt Nam - Đại học Ngoại thương. Với nhan sắc đúng chuẩn duyên đáng, xinh đẹp, sắc sảo, cô nàng được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm của nhiều thí sinh muốn giành được chiếc vương miện năm nay.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình "không góc chết", nữ sinh xinh đẹp này còn sở hữu một loạt thành tích học tập khá khủng: thi đỗ vào Trường ĐH Ngoại thương, và là một trong những sinh viên xuất sắc; từng là một thành viên của đội tuyển HSG tiếng Anh dự thi cấp quốc gia và sở hữu IELTS 7.5.