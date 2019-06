Điểm lại các vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ trong những năm qua

Cảnh sát thành phố Virginia Beach thuộc bang Virginia của Mỹ ngày 31/5 thông báo một vụ tấn công bằng súng nhằm vào một tòa nhà chính phủ đã xảy ra khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có cả kẻ tấn công , và 4 người khác bị thương.



Phát biểu trong cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Virginia Beach - ông James Cervera - cho biết tay súng là một nhân viên phục vụ lâu năm trong ngành dịch vụ công và đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, ông Cervara không đề cập tới động cơ của nghi phạm, cũng như chủng loại vũ khí mà y đã sử dụng để gây án.

Tòa nhà chính quyền thành phố Virginia Beach, bang Virginia (Mỹ), nơi xảy ra vụ xả súng khiến 11 người thiệt mạng, ngày 31/5/2019. (Nguồn: BBC/TTXVN)

Nghi phạm, không được tiết lộ danh tính, đã bị bắn hạ sau khi đấu súng với cảnh sát.

Theo ông James Cervera, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương (3 giờ giờ Hà Nội ngày 1/6) ở tòa nhà số 2 trong khu 30 tòa nhà chính quyền.

Đây là nơi đặt văn phòng dịch vụ công, quy hoạch, truyền thông và công nghệ thông tin.

Cũng tại cuộc họp báo, Thị trưởng thành phố Virginia Beach - ông Bobby Dyer - đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra vụ tấn công.

Virginia Beach là thành phố đông dân nhất trong bang Virginia với 450.000 dân, cách Washington khoảng 320km về phía Nam.

Trong những năm gần đây, tại Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ xả súng đẫm máu . Nguyên nhân một phần được cho là do vấn đề kiểm soát súng đoạn ở Mỹ chưa được thắt chặt.

Dưới đây là các vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ trong những năm qua:

Năm 2019

Ngày 30/5, vụ xả súng xảy ra tại một cửa hàng hàn ống nước ở hạt Liberty, cách thành phố Houston của bang Texas 85km về phía Đông Bắc.

Kẻ sát nhân Pavol Vido (65 tuổi) đã nã đạn vào cửa hàng, khiến một nữ nhân viên thiệt mạng và 1 cảnh sát bị thương.

Sau đó, Pavol Vido đã đấu súng với một cảnh sát khi người này truy đuổi thủ phạm và tự sát ngay sau đó.

Năm 2018:

Ngày 19/11, nước Mỹ xảy ra liên tiếp 2 vụ xả súng. Đó là vụ một đối tượng đã nổ súng tại bệnh viện Mercy ở thành phố Chicago, thuộc bang Illinois bắn chết một bác sỹ ngay bên ngoài bệnh viện Mercy.

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục xông vào bãi đỗ xe của bệnh viện và nã đạn vào một phụ nữ, rồi bắn chết một sỹ quan cảnh sát. Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng (kể cả hung thủ) và 2 người bị thương.

Ngoài ra, một vụ xả súng khác cũng xảy ra ở gần khu vực Coors Field, thành phố Denver, thuộc bang Colorado làm 1 người thiệt mạng.

Ngày 7/11, vụ xả súng xảy ra lúc 23h20 tại quán bar Borderline Bar & Grill ở Thousand Oaks, hạt Ventura, bang California.

Cảnh sát xác nhận 12 người đã thiệt mạng, trong đó có Phó cảnh sát trưởng hạt Ventura Ron Helus cùng nghi phạm, và 15 người bị thương.

Các nhân chứng mô tả nghi phạm là một người đàn ông Trung Đông hơn 20 tuổi, mặc trang phục màu đen và để râu.

Nghi phạm đã ném lựu đạn khói khắp nơi trước khi bắn khoảng 30 viên đạn vào đám đông trong quán bar.

Ngày 27/10, một vụ xả súng nhằm vào cộng đồng người Do Thái xảy ra tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở đồi Squirrel của thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, làm 11 người chết và 6 người bị thương.

Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của nước Mỹ.

Ngày 18/5, một vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe tại bang Texas khiến 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Thủ phạm là học sinh 17 tuổi Dimitrios Pagourtzis.

Học sinh này đã sử dụng súng lục và súng săn bắn vào các bạn cùng lớp. Các vũ khí này thuộc sở hữu hợp pháp của cha đẻ Pagourtzis. Ngoài ra, Pagourtzis còn ném những quả bom tự chế vào lớp học.

Ngày 22/4, một vụ nổ súng tại nhà hàng Waffle House gần thành phố Nashville thuộc bang Tenessee, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngày 19/4, hai nhân viên cảnh sát hạt Gilchrist, bang Florida, bị bắn chết tại một nhà hàng ở thành phố Trenton thuộc bang Michigan. Khi cảnh sát đến hiện trường vụ án thì thủ phạm đã tử vong bên ngoài nhà hàng.

Năm 2017

Ngày 29/12, ba người thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại một cửa hàng xe hơi ở phía Tây Nam thành phố Houston thuộc bang Texas.

Ngày 1/10, một vụ xả súng ở khách sạn và sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas, thuộc bang Nevada, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và 489 người bị thương. Nghi phạm chính được xác định là một người đàn ông tên Stephen Paddock.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận là chủ mưu đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu.

Ngày 13/9, một sinh viên thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ.

Ngày 28/8, ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ xả súng tại thư viện Carter ở thành phố Clovis, thuộc bang New Mexico, miền Tây Nam nước Mỹ.

Ngày 12/7, một vụ xả súng tại khu vực Birmingham, bang Alabama, khiến 4 người thiệt mạng.

Thủ phạm tình nghi gây ra vụ việc là Kenneth Dion Lever, 52 tuổi, sống tại bang Floridia, theo mô tả của cảnh sát là "kẻ có vũ trang và nguy hiểm."

Ngày 14/6, một tài xế của công ty chuyển phát nhanh United Parcel Service (UPS) xả súng tại một trung tâm phân loại hàng hóa của công ty này ở thành phố San Francisco, bang California khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sau khi xả súng vào đồng nghiệp, đối tượng trên đã tự bắn vào mình khi đối đầu với cảnh sát và chết trong bệnh viện.

Ngày 6/1, một vụ nổ súng tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale, bang Florida, làm 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Kẻ tình nghi được xác định là Esteban Santiago, 26 tuổi, sinh tại New Jersey.

Cảnh sát Mỹ phong tỏa khu vực xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại tòa nhà chính quyền thành phố Virginia Beach, bang Virginia ngày 31/5/2019. (Nguồn: AP/TTXVN)

Năm 2016



Ngày 12/6, xả súng tại hộp đêm dành cho người đồng tính Pulse ở Orlando, bang Florida khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Năm 2015

Ngày 2/12, cặp vợ chồng Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik nổ súng tại bữa tiệc hàng năm ở Sở Y tế San Bernardino khiến 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Ngày 1/10, tay súng Christopher Sean Harper-Mercer điên cuồng nã đạn khiến 9 người thiệt mạng và 9 người bị thương tại Trường cao đẳng cộng đồng Umpqua, Roseburg, bang Oregon. Tên này sau đó thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Ngày 17/6, Dylann Roof, 21 tuổi, xả súng khiến 9 người thiệt mạng bên trong nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal, Charleston, bang Nam Carolina. Hung thủ bị bắt 1 ngày sau vụ xả súng.

Năm 2013

Ngày 16/9, xả súng tại trụ sở của Bộ chỉ huy các hệ thống trên biển của Mỹ ở Washington khiến 12 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Tay súng Aaron Alexis, 34 tuổi, sau đó bị cảnh sát tiêu diệt.

Năm 2012

Ngày 14/12, xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut cướp đi sinh mạng của 27 người, trong đó có 20 trẻ em và 7 người lớn.

Hung thủ 20 tuổi Adam Lanza tiến hành vụ thảm sát bằng một khẩu súng trường tấn công bán tự động. Tên này sau đó tự sát.

Ngày 20/7, 20 người thiệt mạng và 58 người bị thương trong một vụ xả súng tại buổi công chiếu phim Batman ở Aurora, bang Colorado. Hung thủ là James E. Holmes, 24 tuổi đã bị kết tội giết người cấp độ 1 và cố ý giết người.

Năm 2011

Ngày 12/10, 8 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở bãi biển Seal, California. Hung thủ Scott Evans Dekraai, 41 tuổi, bị bắt trong khi đang cố chạy trốn.

Năm 1999

Ngày 20/4, một vụ xả súng tại trường Trung học Columbine, quận Jefferson, bang Colorado, cướp đi sinh mạng của 13 người.

Đây được xem là thảm kịch đầu tiên báo hiệu một giai đoạn kinh hoàng của vấn nạn bạo lực súng đạn trong trường học Mỹ./.