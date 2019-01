Đây là lý do khiến Hani (EXID) quyết định học võ để tự bảo vệ bản thân!

"Hói ca" Hani của nhóm EXID vừa có những trải nghiệm thú vị khi tham gia show thực tế mới "Not the Same Person You Used to Know". Bên cạnh đó, Hani cũng chia sẻ về quyết định học cách tự vệ cho bản thân: "Học cách tự phòng vệ hiện đang nằm trong danh sách ưu tiên của em đấy. Em chắc chắn sẽ học nó vào một ngày gần đây". Và cách mà Hani chọn để học cách tự bảo vệ bản thân chính là tập Krav Maga, một môn võ Do Thái - Israel. Ngày nay, nó được sử dụng bởi các Lực lượng Quốc phòng Israel.

Nói về lý do tại sao phải học cách phòng vệ cho bản thân, Hani chia sẻ: "Có lần em đón taxi để về nhà. Một người lạ mặt say xỉn bỗng mở cửa xe rồi bước vào và đề nghị đi chung xe với em. Em thật sự rất sợ luôn ấy! Ngay lúc đó, em cảm thấy lo lắng cho cuộc sống của mình, chính điều đó khiến em nhận ra rằng mình cần biết cách bảo vệ bản thân mình. Em nghĩ mình nên học cách tự vệ".

(Nguồn: AK)