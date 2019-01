Đây là lý do “10 Years Challenge - Thử thách 10 năm” xuất hiện tại mọi ngóc ngách trên Internet

Giống như nhiều trào lưu trên Internet, chúng ta đã được chứng kiến một "thử thách nhưng không phải thử thách" vào đầu năm 2019.

Nó giống như một cái cớ để đăng những bức ảnh của chính mình nhưng, vì lòng tự ái vốn có của Internet. Người ta cố gắng lập luận rằng có bí mật gì đó xấu xa đằng sau tất cả.

10-Year Challenge; 2009 vs. 2019 Challenge; Glow Up Challenge hoặc How Hard Did Aging Hit You Challenge... Bạn muốn gọi là gì cũng được nhưng nó đơn giản thôi: Đăng bức ảnh chụp bản thân từ năm 2009, đặt cạnh tấm ảnh chụp vào năm 2019 để thể hiện sự khác biệt. Caption thế nào cũng là tùy bạn. Đấy, chỉ có thế thôi.

"Meme" này bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 1/2019, nhất là với Facebook, Instagram và Twitter. Chủ yếu, thử thách 10 năm này khá tuyệt, được xã hội chấp nhận và vô hại hơn nhiều trào lưu nguy hiểm khác trong năm 2018.

Bạn có thể khéo khoe hồi xưa mình đẹp trai/xinh gái như thế nào, hoặc 10 năm rồi mà vẫn nóng bỏng/phong độ thế. Không chỉ người dùng Internet bình thường, người nổi tiếng cũng tỏ ra yêu thích trào lưu này. Về cơ bản, đó là cái cớ để nói rằng "trông tôi vẫn thật chất lượng sau từng ấy năm!".

Reese Witherspoon: "Thời gian vẫn cứ trôi trong lúc bạn vui vẻ nhất"

Vâng, Nicki Minaj thì khỏi phải nói rồi...

Nick Cannon: "Hẳn từ năm 2000 đến năm 2019 luôn nhé"

Internet là thế, bất kể đăng lên thứ gì người ta cũng tìm ra lý do để châm chọc bạn. Không ít người mỉa mai rằng năm 2009 hay 2019 cũng vẫn "rác" thế thôi, hoặc "1 thập kỷ đã biến tôi từ nữ diễn viên ba lê xinh đẹp thành quái vật hoang tưởng."



Thật là mệt mỏi.

Ngay chính chúng ta thôi, trên News Feed ngập tràn hình ảnh của người quen. Họ thể hiện sự bừng sáng của cá nhân từ tuổi dậy thì đầy ngượng ngùng đến một người trưởng thành đầy tham vọng. Hay câu chuyện về quá trình giảm cân ấn tượng hoặc cái gì đó rất cảm động và ý nghĩa.

Chỉ có một sự thật mà ai cũng phải công nhận, 10 năm trôi qua và chúng ta già đi rất nhiều. Không chỉ lão hóa về thể xác mà cả tâm hồn nữa.

Mặc dù đang trở thành trào lưu rất hot, được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng và tưởng chừng như vô hại. Nhưng theo biên tập viên Kate O’Neill của Wired thì 10 Years Challenge lại là công cụ mà Facebook đang sử dụng để thu thập dữ liệu từ người dùng.

Như thế nào vậy?

Kate O’Neill của Wired lần đầu tiên chia sẻ về thuyết âm mưu của cô trên Twitter và đã nhận được rất nhiều quan tâm, hơn 19.000 likes và hơn 8000 bình luận. Cô cho rằng những bức ảnh 10 Years Challenge đang được sử dụng như một kho dữ liệu khổng lồ để huấn luyện trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt của Facebook.

"Tôi không cho rằng bản thân của trào lưu này là nguy hiểm. Nhưng tôi biết Facebook đang sử dụng những dữ liệu này để đào tạo công nghệ nhận diện khuôn mặt và mọi người cũng nên biết điều đó. Thật đáng để xem xét một lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ đang được chia sẻ mà không cần sự yêu cầu nào", Kate cho biết trong bài viết mới nhất của mình trên Wired.

Ngay sau đó, đại diện của Facebook đã khẳng định, họ không lợi dụng “10 Years Challenge - Thử thách 10 năm” để thu thập dữ liệu khuôn mặt của người dùng. Trái lại, tự dân mạng đã khiến nó lan truyền.

Dù thế nào đi nữa, hầu hết những ai tham gia “10 Years Challenge - Thử thách 10 năm” đều có chung lý do: Tôi đã thay đổi và trở nên tích cực như thế nào sau 10 năm cuộc đời. Vô hình chung, nó vun đắp thêm cho thứ vỏ bọc chẳng biết đâu mà lần của mỗi cá thể trên Internet.

Tham khảo VOX/Wired