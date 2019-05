Đây là cựu thành viên Wanna One thứ 3 giành cúp, nhưng trớ trêu rằng đối thủ là người chung nhóm cũ

Trong chương trình "The Show" ngày 28/5 mới đây, "Begin Again" (Kim Jaehwan), "BREATHE" (AB6IX) và "Beautiful Days" (Lovelyz) là 3 ca khúc được đề cử hạng nhất tuần này. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về cựu thành viên Wanna One khi đánh bật 2 nhóm nhạc còn lại.

Kim Jaehwan giành chiến thắng trên "The Show" tuần này

Kim Jaehwan chính thức debut solo vào ngày 20/5 vừa qua cùng sản phẩm âm nhạc đầu tay là mini album "Another" và ca khúc chủ đề "Begin Again". Trong MV ca khúc ra mắt thuộc thể loại ballad, anh cùng nữ diễn viên Kim Yoojung đã đóng vai một cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào.

MV "Begin Again" – Kim Jaehwan

Với chiến thắng mới, Jaehwan đã có chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp solo, đồng thời là cựu thành viên Wanna One thứ 3 làm được điều này sau Ha Sungwoon và Park Jihoon. Có một điều trớ trêu rằng đối thủ của anh là AB6IX, một nhóm tân binh gồm 2 người đồng đội cũ của anh là Daehwi và Woojin.

Sau khi Wanna One tan rã, Jaehwan bất đắc dĩ phải "đấu đá" với...

... 2 đồng đội cũ trong AB6IX

Đáng tiếc là sau khi ăn mừng chiến thắng bằng sân khấu encore, Jaehwan đã sốt cao và cảm lạnh nên đã được đưa ngay đến bệnh viện sau khi hoàn thành lịch trình hôm nay. Hiện tại, công ty chủ quản của anh là Stone Music vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Vì vậy, người hâm mộ mong anh sớm khoẻ lại.

Jaehwan gặp vấn đề sức khoẻ và được đưa tới bệnh viện sau khi nhận chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp solo

Live "Begin Again" – Kim Jaehwan ["The Show" 28/5]

Live "BREATHE" – AB6IX ["The Show" 28/5]

Live "Beautiful Days" – Lovelyz ["The Show" 28/5]

Nguồn tham khảo: Facebook, YouTube