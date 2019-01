Đây chính là nhóm nhạc huyền thoại học giỏi nhất Kpop, thành viên nào cũng có bằng Thạc sĩ

Chuyện các sao Hàn học giỏi chẳng có gì mới lạ nữa, trước khi trở thành người nổi tiếng, họ từng theo học ở các ngôi trường lớn, thậm chí du học. Đặc biệt hơn, nhiều người sau khi thành sao, thần tượng của hàng triệu người vẫn không bỏ bê việc học, thậm chí còn học giỏi hơn, có cả bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ. Idol học giỏi là một điều đáng khích lệ vì như thế fan của họ sẽ theo dõi, học theo, lấy idol ra làm gương.

Trong Kpop có một nhóm nhạc thần tượng mà tất cả các thành viên đều có bằng Thạc sĩ, được mệnh danh là nhóm học giỏi đỉnh cao bậc nhất làng giải trí xứ kim chi. Đó chính là huyền thoại Super Junior. Nhóm thành lập năm 2005 bởi Lee Soo-man của SM Entertainment với 12 thành viên, và sau này nhóm đã đạt đến số thành viên kỉ lục là 13 người. Tại thời điểm ra mắt, nhóm gồm có: nhóm trưởng Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kibum. Vào năm 2006, Kyuhyun đã được thêm vào nhóm. Super Junior được biết đến rộng rãi trên phạm vi quốc tế nhờ ca khúc "Sorry, Sorry" vào năm 2009, là tên bài hát chủ đề của album thành công nhất của họ Sorry, Sorry.

Super Junior có đến 10 thành viên có tấm bằng Thạc sĩ, trong đó, có 3 người lấy được cả bằng Tiến sĩ.



Trưởng nhóm Leeteuk tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ khoa Phát thanh Âm nhạc của Đại học Chungwoon, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Thương mại học và Thương mại Quốc tế tại Đại học Gacheon.



Yesung là Thạc sĩ khoa Phát thanh Âm nhạc tại đại học Chungwoon và sở hữu tấm bằng Tiến sĩ của đại học Inha.



Heechul là Thạc sĩ chuyên ngành Thông tin Truyền Thông, khoa Phát thanh Âm nhạc của Đại học Chungwoon.



Shindong tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Phát thanh Âm nhạc tại Đại học Chungwoon và chinh phục thành công tấm bằng Tiến sĩ của Đại học Inha, chuyên ngành Quản lý Văn hóa.



Sungmin là Thạc sĩ của Đại học Myongji, chuyên ngành Nhạc kịch.



Siwon và Ryeowook tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa của Đại học Inha.



Eunhyuk là Thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng của đại học Chungwoon còn Donghae tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Phát thanh Âm nhạc của Đại học Chungwoon.

Kyuhyun là Thạc sĩ khoa Âm nhạc hiện đại của trường Đại học danh giá xứ Hàn Kyunghee. Anh từng giành HCV trong kỳ thi Olympiad Toán học cấp quốc gia thời còn ngồi trên ghế nhà trường.



Đại học Kyung Hee

Trong các ngôi trường mà thành viên của Super Junior theo học, có Đại học Kyung Hee được xem là ngôi trường đẳng cấp nhất tại Hàn Quốc và châu Á, đứng thứ 385 Đại học tốt nhất thế giới.

Đại học Kyung Hee có 3 cơ sở: Seoul (ở Seoul), Suwon và Gwangneung (ở tỉnh Gyeonggi-do) với tổng số 24 trường đại học.

Tính đến thời điểm này, Kyung Hee có 71 ngành và chuyên ngành dành cho sinh viên, 65 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và 63 chương trình cấp bằng Tiến sĩ. Khoa học Xã hội, Luật, Khoa học Chính trị và Kinh tế học, Quản lý Du lịch và Khách sạn, Y học Phương Đông, Dược, Ngoại ngữ và Văn học, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Nghệ thuật… là những chuyên ngành mạnh nhất trong ngôi trường này.

Kyung Hee được thành lập vào năm 1949 bởi Tiến sĩ Young Seek Choue, với triết lý sáng lập là "Hướng tới một nền văn minh mới", đó là nền giáo dục xã hội dân chủ, hiện đại và chủ trương quốc tế hóa giáo dục toàn cầu cũng được xác định ngay từ những ngày đầu thành lập. Năm 1993, nhờ những đóng góp to lớn vào nền giáo dục chung của toàn thế giới mà Kyung Hee đã nhận được giải thưởng của UNESCO vì Hòa bình Giáo dục.

