Dầu bạc hà đem lại vô vàn lợi ích, hãy tận dụng ngay vào những tháng ngày rét lạnh này

Được chiết xuất từ bạc hà thơm thảo mộc, tinh dầu bạc hà xứng đáng đứng ở vị trí quan trọng trong vương quốc của các loại tinh dầu. Tính linh hoạt của tinh dầu bạc hà có thể được xem xét trong các lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp và cả liệu pháp mùi hương.

Hàm lượng tinh dầu bạc hà trong bạc hà là yếu tố góp phần vào rất nhiều lợi ích, cũng như mùi, vị và đặc tính làm mát của nó. Là một trong những phương thuốc lâu đời nhất của Châu Âu, tinh dầu cũng đã được sử dụng trong y học dân gian Trung Quốc và Nhật Bản.

Dầu màu vàng nhạt bao gồm các đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống co thắt, chống viêm và chữa bệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, những lợi ích đã được chứng minh một cách khoa học của dầu bạc hà khiến nó trở nên phổ biến trong thế giới có ý thức về sức khỏe ngày nay. Dầu có sẵn ở dạng viên nén và viên nang.

Ngoài các đặc tính y học và trị liệu, dầu bạc hà còn có công dụng nấu ăn. Nó được sử dụng như một tác nhân hương liệu do hương vị ngọt nhẹ và hương thơm đặc trưng. Dầu bạc hà cũng được sử dụng làm chất làm mát miệng và được thêm vào xà phòng và mỹ phẩm như một chất tạo độ thơm. Những lợi ích cụ thể của dầu bạc hà là:

Ngăn chặn các triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS)

Được biết đến với tính chất thư giãn, dầu bạc hà có thể giúp cải thiện các triệu chứng vì nó làm thư giãn các cơ trong ruột, và giảm co thắt đại tràng. Nó cũng giúp làm giảm khí chất và đầy hơi do IBS. Tiêu thụ dầu bạc hà (2-3 giọt) hoặc viên nang dầu bạc hà có thể hỗ trợ kiểm soát chảy máu bụng, khó chịu và đau.

Dùng 2-3 giọt cần thiết lên bụng của bạn có thể giúp giảm đau tạm thời do hội chứng ruột kích thích gây ra.

Giảm đau khớp và cơ

Dầu bạc hà được sử dụng rộng rãi để thư giãn cơ bắp. Chất đối kháng canxi có trong dầu được khẳng định là có tác dụng giảm đau. Nó giúp giảm đau, sưng và bất kỳ sự phát triển nào của viêm nhiễm. Được gắn nhãn là thuốc giãn cơ tự nhiên và thuốc giảm đau, các đặc tính tiếp thêm sinh lực và chống co thắt được sở hữu bởi tinh dầu giúp đối phó với hội chứng đau cơ và đau cơ xơ hóa.

Lấy 2-3 giọt tại chỗ vào khu vực bị ảnh hưởng có thể giúp bạn giảm đau nhanh chóng.

Điều trị các vấn đề về hô hấp

Hoạt động như một loại thuốc làm long đờm, dầu bạc hà giúp làm sạch đường thở của bạn bằng cách loại bỏ chất nhầy và giảm tắc nghẽn. Các đặc tính chống virus, kháng khuẩn và chống oxy hóa của dầu giúp chống lại nhiễm trùng ảnh hưởng đến đường hô hấp của bạn. Hít dầu bạc hà giúp bảo vệ xoang của bạn khỏi bị nhiễm trùng và cũng là phương thuốc tốt nhất để trị ho, cảm lạnh, cúm, hen suyễn, viêm phế quản.

Lấy 2-3 giọt tinh dầu bạc hà áp lên ngực, thái dương và sau gáy rất tốt cho việc cải thiện hô hấp. Bạn cũng có thể hít dầu bạc hà bằng cách lấy ra 5 giọt và hít thở.

Cải thiện tiêu hóa

Là một loại thuốc chữa bệnh trong tự nhiên, dầu bạc hà cực kỳ có lợi trong việc chữa đau dạ dày. Bằng cách loại bỏ khí quá mức, nó giúp làm dịu dạ dày của bạn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Dầu cũng có thể được sử dụng để điều trị đau bụng, say tàu xe, buồn nôn và đầy hơi.

Thêm một vài giọt dầu bạc hà trong nước và uống nó có thể giúp giảm đau và đầy hơi hiệu quả.

Chữa đau đầu

Dầu bạc hà giúp cải thiện lưu thông máu và thư giãn các cơ, do đó hoạt động như một chất chữa bệnh đau nửa đầu và đau đầu. Một nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của dầu bạc hà trong việc giảm đau đầu, người ta đã khẳng định rằng dầu có tác dụng giảm đau và giảm độ nhạy cảm với đau đầu. Nó cũng được chỉ ra là đã tác động tích cực đến hiệu suất nhận thức và có tác dụng thư giãn đối với các chức năng tinh thần.

Thoa 2-4 giọt dầu bạc hà lên thái dương, sau gáy và trán để giảm đau nửa đầu và đau đầu.

Giảm căng thẳng

Bản chất tươi mát của dầu bạc hà có hiệu quả trong việc cung cấp cứu trợ từ kiệt sức tinh thần. Nó có thể được sử dụng để điều trị trầm cảm, căng thẳng. Khả năng của dầu bạc hà để thư giãn các cơ bắp chặt chẽ cũng có hiệu quả khi bạn bị bồn chồn. Bằng cách kích thích hoạt động tinh thần, nó giúp làm sáng tỏ tâm trí của bạn và thúc đẩy nhận thức.

Áp dụng 2-3 giọt trên trán của bạn có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện nhận thức.

Tăng cường năng lượng

Các đặc tính giảm đau sở hữu bởi tinh dầu có lợi trong việc cải thiện mức năng lượng, sự tập trungcủa bạn. Tiêu thụ dầu bạc hà giúp tăng mức năng lượng đáng kể. Nó cũng cải thiện hiệu suất thể chất của một cá nhân. Một nghiên cứu về tác dụng của dầu bạc hà đối với việc tăng cường năng lượng cho thấy sự cải thiện về lực kẹp và chuyển động của từng cá nhân. Nó cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể trong lưu lượng thở và hoạt động phế quản của bạn.

Uống 1-2 giọt dầu bạc hà với nước hoặc thoa 2-3 giọt lên thái dương và sau gáy.

Chữa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Các đặc tính kháng khuẩn sở hữu bởi tinh dầu có thể được sử dụng trong điều trị nhiễm trùng ở đường tiết niệu. Nó giúp giảm ảnh hưởng, triệu chứng và tần suất nhiễm trùng. Dầu bạc hà đã được sử dụng để chữa bệnh UTI kể từ khi ra đời trong lĩnh vực y học.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Các đặc tính chống virus, kháng khuẩn và kháng nấm sở hữu bởi dầu bạc hà có lợi trong việc cải thiện hệ thống miễn dịch yếu. Những người liên tục bị bệnh được hướng dẫn sử dụng dầu bạc hà vì nó sẽ hỗ trợ xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn. Sự kết hợp của long não, tinh dầu bạc hà và carvacrol còn giúp chống lại virus, vi khuẩn như salmonella, E.coli và Staph.

Giảm co thắt

Dầu bạc hà sở hữu đặc tính chống co thắt giúp kiểm soát các cơn co thắt cơ đột ngột. Các cơn co thắt có thể gây đau, co giật và kích thích cơ bắp. Là một thuốc chống co thắt, dầu bạc hà được sử dụng trong quá trình nội soi, nội soi dạ dày và thuốc xổ bari tương phản kép.

Cải thiện lưu thông máu

Dầu bạc hà sở hữu tác dụng kích thích có thể hỗ trợ tăng lưu thông máu. Mùi tinh dầu tăng tốc độ xung và lưu thông máu khi tiếp xúc với các đầu dây thần kinh khứu giác. Sự kích thích giúp oxy hóa các cơ quan của cơ thể và góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất. Điều này giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh thoái hóa thần kinh.

Điều trị mụn rộp

Là một tác nhân chống virus, dầu bạc hà được sử dụng để hạn chế sự khởi đầu của nhiễm trùng. Các nghiên cứu được thực hiện để phân tích vai trò của tinh dầu trong việc ngăn chặn sự xuất hiện của H erpes chỉ ra rằng nó không chỉ có thể làm giảm sự xuất hiện của Herpes mà còn hạn chế sự tái phát của nhiễm trùng.

Cân bằng nồng độ hormone

Dầu bạc hà cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị mất cân bằng nội tiết tố. Nó giúp kiểm soát bất kỳ sự biến động trong mức độ hormone. Đặc tính này của tinh dầu làm cho nó có lợi trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và các triệu chứng của nó.

Điều trị ADHD

Dầu bạc hà sở hữu khả năng cải thiện chức năng nhận thức của một người. Nó có thể được sử dụng cho trẻ em bị rối loạn ăng động giảm chú ý (ADHD) vì nó sẽ cải thiện sự chú ý và sự tỉnh táo của trẻ. Nó không hoạt động như một phương pháp chữa trị cho tình trạng này nhưng hoạt động theo hướng cải thiện các triệu chứng.

Ngăn ngừa dị ứng và nhiễm trùng

Là chất kháng khuẩn, dầu bạc hà cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ cơ thể bạn khỏi vi khuẩn và các chất gây dị ứng. Nó cũng có đặc tính kháng khuẩn và giúp chữa và kiểm soát dị ứng và nhiễm trùng dưới mọi hình thức. Tinh dầu sở hữu đặc tính chống viêm, chống viêm và tiếp thêm sinh lực, có tác dụng chống lại các rối loạn viêm mãn tính.

