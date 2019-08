Màn so tài giữa Miao Li Tao (áo đen) và Pongsiri Mitsatit diễn ra trong khuôn khổ sự kiện ONE Championship: Dawn of heroes vào tối ngày 2/8. Trước trận Mitsatit được đánh giá cao hơn hản. Ở tuổi 23, anh được coi là niềm hy vọng của Muay Thái Lan khi vừa giành chức vô địch Muay thế giơi cũng như sở hữu thành tích 72 thắng và chỉ phải chịu 17 thất bại.