Đang tham dự All-Star, Thầy Giáo Ba vẫn được vinh danh tại giải thưởng truyền thông danh giá hàng đầu châu Á

METUB Network là đối tác chính thức của Youtube tại Việt Nam còn METUB WebTVAsia Awards 2019 là lễ trao giải vinh danh các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực giải trí, truyền thông kỹ thuật số ở Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực châu Á, nơi mà những tài năng, thành tựu và cống hiến của họ cho khán giả trong suốt một năm qua được tôn vinh một cách trân trọng nhất.

Vào tối ngày 6/12, lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 đã chính thức diễn ra. Năm nay, giải thưởng có tới 33 hạng mục được đề cử và trao giải. Ban giám khảo cho lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 bao gồm hội đồng các chuyên gia về âm nhạc, đạo diễn, chuyên gia marketing và hội đồng nhà báo trong nước và quốc tế.

Streamer Ba Rọi Béo (Baroibeo) - Thầy Giáo Ba đã được vinh danh ở giải thưởng METUB WebTVAsia Streamer Icon Of The Year - Streamer biểu tượng nhất năm 2019. Thầy giáo quốc dân của chúng ta đã vượt qua hàng loạt những đối thủ khác như Rambo, Funny Gaming TV và Thảo Nari.

Hình ảnh streamer Ba Rọi Béo được đề cử hạng mục streamer xuất sắc nhất năm 2019

Đang bận sang Las Vegas bắt tay với TheShy hàng real, TheShy Sa Đéc đã không thể góp mặt trong buổi lễ vinh danh và nhận giải thưởng. Thay vào đó, streamer nổi tiếng nhất làng LMHT đã làm một clip để gửi lời cảm ơn đến NHM.

"Xin chào tất cả mọi người, lời đầu tiên mình muốn nói là mình cảm thấy rất vinh hạnh, rất vui khi được Metub Network và WebTVAsia đề cử cho danh hiệu streamer xuất sắc của năm 2019. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi đạt được giải thưởng này. Đây là thành quả của bản thân mình cũng như các thành viên trong ekip Metub Network và WebTVAsia đã đồng hành với mình. Hơn hết, đây là thành quả của các fan hâm mộ, đồng hành với mình từ khi bắt đầu stream đến tận bây giờ. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng chúng ta sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới."

Ở giải thưởng lần này, Viruss cũng vinh dự được góp mặt. Nhạc sĩ/ca sĩ/streamer/game thủ này đã được vinh danh với giải thưởng METUB WebTVAsia Collaboration Music Video of the Year. Đây là giải thưởng được trao cho Viruss với ca khúc Trời giấu trời mang đi với sự kết hợp cùng Amee, cùng với đó là giải thưởng METUB WebTVAsia Multi-Talented Creator of The Year.