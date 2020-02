Dàn sao "Itaewon Class": Park Seo Joon dính tin đồn yêu đồng tính, nữ thứ hot hơn cả nữ chính vì từng cặp kè Lee Jong Suk?

"Itaewon Class" là tác phẩm được chuyển thể từ bộ webtoon đình đám cùng tên của Hàn Quốc. Đúng như kỳ vọng, bộ phim đã thu về vô vàn sự quan tâm từ phía khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Bên cạnh diễn xuất được đánh giá cao, nhan sắc của dàn sao "Itaewon Class" cũng gây chú ý không kém. Đáng chú ý, tuy đảm nhận vai nữ thứ nhưng Kwon Nara lại có phần lấn át cả nữ chính Kim Da Mi.

Park Seo Joon sở hữu ngoại hình cực phẩm, được xem là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái khắp châu Á. Nam diễn viên ra mắt vào năm 2011, bắt đầu được chú ý nhờ vai diễn phụ trong "Dream High 2". Phải tới năm 2015, Park Seo Joon mới bùng nổ về mặt danh tiếng nhờ tác phẩm "Kill Me, Heal Me".

Park Seo Joon sở hữu gương mặt đẹp trai như chàng bạch mã hoàng tử

Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên gây bão cộng đồng mạng với body săn chắc rắn rỏi. Để có được body hoàn hảo như thế này, Park Seo Joon đã kiên trì luyện tập thể hình trong thời gian dài

Vài năm trở lại đây, nam diễn viên liên tiếp được chọn đóng chính trong các bộ phim ăn khách như "She Was Pretty", "Thư Ký Kim Sao Thế?"… Ở thời điểm hiện tại, anh đã có sự nghiệp vững vàng, trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu.

Kể từ sau khi nổi tiếng, nam tài tử họ Park liên tục dính tin đồn tình ái với các bạn diễn nữ xinh đẹp như Park Min Young, Kim Ji Won, Baek Jin Hee… Trước những tin đồn này, phía nam diễn viên đều nhanh chóng phủ nhận. Trong giới giải trí, Park Seo Joon chơi rất thân với Choi Woo Sik. Thậm chí, hai nam diễn viên còn từng vướng nghi án hẹn hò. Đáp lại tin đồn, nam diễn viên họ Choi ra mặt giải thích rằng đây chỉ là sự hiểu lầm, sự thật là anh và Park Seo Joon cực kỳ thân thiết nên cả hai thường xuyên đi chơi cùng với nhau.

Nam tài tử vướng phải nhiều tin đồn hẹn hò với các bạn diễn xinh đẹp như Park Min Young, Kim Ji Won…

Bên cạnh đó, anh còn dính tin đồn hẹn hò đồng tính với cậu bạn thân Choi Woo Sik nhưng người trong cuộc đã lên tiếng khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm

Kim Da Mi sở hữu nhan sắc lạ. Thoạt nhìn, có thể khán giả không cảm thấy ấn tượng trước ngoại hình của nữ diễn viên sinh năm 1995. Cũng phải nói thêm rằng, Kim Da Mi là diễn viên thuộc trường phái thực lực. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với công chúng, nhà sản xuất nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc.

Kim Da Mi sở hữu nhan sắc lạ, chỉ mới chính thức gia nhập làng giải trí từ năm 2017 nhưng sớm được công nhận khả năng diễn xuất

Nữ diễn viên còn sở hữu vòng 1 khá gợi cảm

Cô chính thức ra mắt vào năm 2017 nhưng đã sớm thành danh chỉ sau đó 1 năm với tác phẩm điện ảnh "The Witch: Part 1. The Subversion". Được biết, Kim Da Mi đã vượt qua hơn 1500 ứng cử viên khác để giành được vai diễn trong phim này. Nhờ "The Witch: Part 1. The Subversion", nữ diễn viên được vinh danh tại hàng loạt lễ trao giải điện ảnh uy tín hàng đầu như Rồng Xanh, Chuông Vàng… Cô nàng đã nhận được giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất dù tuổi nghề còn trẻ.

Hồi mới ra mắt, Kim Da Mi liên tục gây tranh cãi vì được cho là sở hữu ngoại hình không mấy nổi bật. Thậm chí, có netizen còn gọi cô là "phiên bản lỗi của Kim Go Eun". Theo thời gian, Kim Da Mi đã chứng minh được năng lực diễn xuất, đón nhận vô vàn tình cảm yêu mến từ công chúng.

Kwon Nara sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình vô cùng nuột nà. Cô trở thành thực tập sinh tại công ty Fantagio hồi còn học trung học. Năm 2012, người đẹp sinh năm 1991 chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Hello Venus. Đáng tiếc, nhóm nhạc này mãi vẫn không thể bật lên được và đã chính thức tan rã hồi năm ngoái. Hiện tại, Nara đã kết thúc hợp đồng với Fantagio và chuyển sang công ty A-MAN Project để thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Kwon Nara sở hữu nhan sắc ngọt ngào pha trộn quyến rũ

Cô thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng những idol Kpop có thân hình đẹp nhất nhờ đôi chân dài miên man, đường cong chữ S tuyệt mỹ

Nhờ lợi thế ngoại hình, Nara gây chú ý trên thị trường quảng cáo trước khi chính thức lấn sân sang diễn xuất. Trong suốt một thời gian dài, cô xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình với tư cách diễn viên khách mời. Phải tới năm 2017, Nara mới nhận được vai diễn khá quan trọng trong "Đối Tác Đáng Ngờ". Hai năm sau, cô nhận vai chính đầu tiên trong tác phẩm truyền hình "Doctor Prisoner". Sự nghiệp của cựu thành viên Hello Venus được dự đoán sẽ có những bước tiến lớn trong thời gian tới sau khi tác phẩm "Itaewon Class" "làm mưa làm gió".



Tháng 8 năm ngoái, Kwon Nara gây bão trên các phương tiện truyền thông khi vướng tin đồn hẹn hò soái ca Lee Jong Suk. Theo nguồn tin, tài tử họ Lee đã gửi rất nhiều quà để lấy được trái tim Kwon Nara. Khi rảnh rỗi, cặp đôi thường xuyên dành thời gian bên nhau nhưng không ai ghi lại được hình ảnh của họ, kể cả Dispatch. Tuy nhiên, đại diện hai bên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định Lee Jong Suk và Kwon Nara vốn chỉ giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết.

Yoo Jae Myung gia nhập làng giải trí từ năm 2001 nhưng sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên chỉ thực sự khởi sắc trong vài năm trở lại đây. Trước đó, Yoo Jae Myung chủ yếu đảm nhận vai phụ, vai khách mời trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Nam diễn viên được nhiều khán giả biết tới sau bộ phim từng gây bão một thời "Reply 1988".

Nhờ thành công của "Reply 1988", Yoo Jae Myung bắt đầu được chọn đóng chính trong một số tác phẩm như "Confession", "After Spring"... Năm 2018, nam diễn viên giành được giải thưởng đầu tiên tại APAN Star Awards nhờ vai diễn trong "Life". Bên cạnh đóng phim, Yoo Jae Myung còn là đạo diễn sân khấu và tham gia giảng dạy diễn xuất.

Tháng 10/2018, nam diễn viên họ Yoo kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, làm ngoài ngành giải trí. Trước đó, cặp đôi đã hẹn hò trong khoảng 5 năm. Được biết, Yoo Jae Myung lần đầu gặp vợ khi đang làm đạo diễn cho một vở kịch. Hiện cặp đôi đã có với nhau một đứa con.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1m87. Anh ra mắt làng giải trí với tư cách là người mẫu trước khi chính thức lấn sân sang diễn xuất vào năm 2014. Hai năm sau đó, nam diễn viên bắt đầu được chú ý nhờ vai phụ trong siêu phẩm "Hậu Duệ Mặt Trời". Ahn Bo Hyun trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu sau màn hợp tác cùng Park Min Young, Kim Jae Wook trong bộ phim "Bí Mật Nàng Fangirl" hồi năm ngoái. Với vai diễn trong tác phẩm "nặng ký" "Itaewon Class", người hâm mộ hy vọng nam diễn viên họ Ahn sẽ có những đột phá mới trong sự nghiệp.

Ahn Bo Hyun sở hữu gương mặt nam tính góc cạnh

Không chỉ điển trai, nam diễn viên còn gây ấn tượng với thân hình cường tráng đáng ngưỡng mộ

Kim Dong Hee

Kim Dong Hee sinh năm 1999, dần trở nên quen mặt với khán giả trẻ qua các vai diễn trong nhiều tác phẩm ăn khách như "A-Teen", "SKY Castle"… Dù không có chiều cao nổi bật như nhiều nam diễn viên tại xứ kim chi nhưng Kim Dong Hee vẫn ghi điểm nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng. Năm 2020, bên cạnh tham gia "Itaewon Class", anh còn xác nhận đóng chính trong "Extracurricular".

Lee Joo Young

Lee Joo Young sinh năm 1992, thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vai diễn cô nàng đẹp trai trong tác phẩm truyền hình gây bão một thời "Weightlifting Fairy Kim Bok Joo" (2016). Khi để tóc dài trong "Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi", Lee Joo Young được khen ngợi là khá xinh đẹp, duyên dáng.

Lee Joo Young thường xuất hiện với dáng vẻ tomboy đầy cá tính

Khi để tóc dài, cô khá xinh đẹp, nữ tính

Trong vài năm trở lại đây, nữ diễn viên phát triển đồng đều trên cả hai mặt trận điện ảnh và truyền hình. Cô nhận vai chính trong một số tác phẩm như "Hip Hop Teacher", "Maggie"… Đáng chú ý, nhờ màn thể hiện ấn tượng trong tác phẩm điện ảnh "Maggie", Lee Joo Young đã giành được giải thưởng "Nữ diễn viên của năm" tại LHP quốc tế Busan diễn ra hồi năm 2018.