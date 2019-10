Dàn sao HAGL lỡ hẹn với SPL-S2

Để thua Song Hùng với tỉ số chung cuộc 2-4 trong hai lượt trận đi và về, Minh Vương và các đồng đội ở HAGL như Kiên Quyết, Châu Ngọc Quang không thể giúp Lê Bảo Minh lần thứ 2 góp mặt ở sân chơi SPL-S2.

Một tuần sau khi diễn ra các trận play-off, sáng nay ngày 4/10 BTC SPL-S2 Công ty cổ phần bóng đá Việt (VietFootball) đã tiến hành buổi lễ họp báo công bố Giải bóng đá 7 người VĐQG Huyndai Cup 2019 by TC Motor.

Sau thành công gây tiếng vang của các giải đấu trên địa bàn Hà Nội 7 năm liên tiếp và giải SPL-S1 2018, Vietfootball phối hợp cùng đối tác chiến lược Phù Đổng tiếp tục tổ chức giải đấu hàng đầu tại Sài thành sang năm thứ 2.

Được biết, SPL-S2 trở lại hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn và khắc nghiệt hơn ở mùa giải đầu tiên. Điểm khác biệt đáng kể nhất của SPL-S2 chính là việc giải đấu sẽ được tổ chức theo thể thức "League", các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Vietfootball cho biết: "Chúng tôi luôn mong mỏi sẽ được chung tay xây dựng nền bóng đá đỉnh cao phát triển vững mạnh bằng hệ thống các giải đấu chất lượng, có sự cạnh tranh cao ở nhiều địa phương. Vietfootball muốn SPL là một thứ "đặc sản" của bóng đá Sài Gòn, nơi các đội bóng tham gia có ý thức gìn giữ màu cờ sắc áo, khơi dậy niềm tự hào tập thể".

Ông Trần Huy Hoàng - Giám đốc bộ phận Truyền thông và thương hiệu Tập đoàn Hyundai Motor phát biểu: "Hyundai TC Motor đã có 20 năm gắn bó với thị trường Việt Nam và 10 năm được khách hàng yêu mến, bình chọn là doanh nghiệp có doanh số bán xe đứng số 1 thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã theo dõi hoạt động của các giải đấu như HPL và SPL từ lâu nay của Vietfootball, nhận thấy được sự chuyên nghiệp, bài bản trong cách làm bóng đá của họ nên quyết định đồng hành tài trợ.

Lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc diễn ra sáng 4/10.

Chúng tôi vinh hạnh được là đơn vị song hành cùng 12 đội bóng ngoại hạng phía Bắc, 10 đội bóng phía Nam và 8 đội bóng miền Trung thông qua các giải đấu chuyên nghiệp, thu hút sự tin yêu của các CĐV bóng đá trên cả nước".

Dự kiến, SPL-S2 sẽ có sự góp mặt của 10 đội bóng sau hành trình thi đấu vòng loại đầy cam go. Ngoài 4 đội không phải đá vòng loại do có vé vào bán kết năm ngoái gồm Văn Minh Miền Nam, Lam Hồng FC, H.A.T Sài Gòn và Sài Gòn FC, 6 đội đã vượt qua 6 đối thủ khác để qua vòng loại gồm W Team, Song Hùng, Hạt điều Thương Thương, Bưng Biền FC, Đạt Vĩnh Tiến, Quốc An - Quốc Michel sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Theo như kết quả bốc thăm sáng 4/10 cũng khiến nhiều CĐV thích thú khi ngay lượt trận đầu tiên, hai đội bóng đương kim vô địch và Á quân của giải đấu là Văn Minh Miền Nam và Lam Hồng FC sẽ chạm trán nhau ngay trận khai mạc giải chiều 12/10 tại sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giải bóng đá 7 người VĐQG 2019 sẽ khép lại vào ngày 7/12. Nhà vô địch SPL-S2 sẽ nhận 30 triệu đồng tiền thưởng, đại diện miền Nam tham dự VCK Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 by TC Motor tại Hà Nội (VPL-S1) lần đầu tiên, cùng với đội nhất miền Trung và 2 đội á quân và vô địch của miền Bắc. Số tiền thưởng cho nhà vô địch giải đấu toàn quốc sẽ lên đến 150 triệu đồng