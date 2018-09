Dân mạng nổi giận bình luận khi xem clip TWICE hát nhép lộ liễu: "Đây là nhóm nhảy à?"

Trong một sân khấu biểu diễn cho chương trìng mà TWICE làm đại sứ thương hiệu từ tháng giêng năm ngoái, các cô gái nhà JYP đã đốt cháy sân khấu bằng loạt ca khúc hit sôi động của nhóm. Đáng chú ý nhất là trong tiết mục biểu diễn "Dance The Night Away" lần này, chẳng hiểu vì lý do gì mà Nayeon lại bất cẩn đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng nhóm đang hát nhép. Cô nàng liên tục "bỏ quên" chiếc mic mỗi khi đến phần hát của mình.

Giây phút Nayeon "đãng trí" là bằng chứng của việc TWICE đang hát nhép

"Dance The Night Away" Fancam – Nayeon (Pocari Challenge Teen Festa 4/9/2018)

Trước giờ, TWICE vẫn luôn là cái tên xuất hiện trong danh sách nhóm nhạc thường xuyên hát nhép. Vậy nên sự việc lần này lại càng khiến netizen tức giận vì sau gần 3 năm hoạt động, TWICE vẫn tiếp tục hát nhép, thậm chí còn thiếu chuyên nghiệp đến như vậy. Một số bình luận "ném đá" của cư dân mạng:



- "Xin lỗi nhưng đa số các tiết mục của TWICE là hát nhép."

- "Thiết nghĩ nên cất mic ở nhà luôn đi."

- "Hát không cần mic mà vẫn hát to đó nha. Cần học hỏi đấy."

- "Mic để dưới sàn mà vẫn hát nội lực nhỉ?"

- "Đừng lôi lý do lịch trình bận rộn để chống chế nữa đi. Idol nào chả bận tối mắt tối mũi chứ có riêng gì TWICE? Kể ra thì nhìn nhóm hát nhép mãi người ta cũng quen luôn rồi."

- "Wow hay quá! Cơ mà là hát nhép."

- "Đây là nhóm nhảy à?"

Nguồn tham khảo: YT, FB