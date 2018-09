Đài Trung ương Trung Quốc ra lệnh hạn chế nghệ sĩ "nữ tính hóa", loạt nam idol "gặp nạn"?

Trang Sohu đưa tin, cư dân mạng đang truyền tay nhau thông tin, kể từ bây giờ, nhà đài cùng như các chương trình, tiết mục sẽ không mời các nam nghệ sĩ "nữ tính hóa", hay nói cách khác, các nam nghệ sĩ sở hữu ngoại hình thiếu nam tính. Tuy nhiên, vì không thể giới định được khái niệm "nữ tính hóa" này nên nhà đài chỉ có thể thẳng tay loại trừ hàng loạt "tiểu thịt tươi" - nam idol trẻ sở hữu ngoại hình lung linh đang gây sốt hiện nay. Điều này dấy lên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Nguồn tin trên trang Weibo khiến dân tình xôn xao

Theo đó, trước mắt, đêm hội Trung thu của đài CCTV dù có ý định mời nhóm nhạc NINE PERCENT (có thành viên Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng) tới, tuy nhiên cuối cùng danh sách mời không còn bất cứ ngôi sao trẻ đang hot nào nữa, thẳng tay gạch tên nhóm NINE PERCENT. Cụm từ "Lệnh hạn chế nữ tính hóa" từ đó nổi lên.

Sohu cho hay, trước đó Tân Hoa Xã từng có 1 bài viết về trào lưu "Nữ tính hóa" này và cho hay, nó tác động tiêu cực tới thanh thiếu niên Trung Quốc. Ngoài ra, danh sách các nghệ sĩ tham gia đêm hội Trung thu sẽ có những cái tên như Dương Khôn, Tưởng Vân Tiệp, Châu Bút Sướng, Hàn Tuyets, Ninh Tịnh, Đỗ Giang - Hoắc Tư Yến, Đường Yên, Liu Wen, Trương Vệ Kiện Triệu Nhã Chi,... Không có bất cứ những cái tên hot như Luhan, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Dương Dương,...

NINE PERCENT là nhóm nhạc bước ra từ chương trình "Produce 101" bản Trung, từ 100 thí sinh chọn lựa được 9 thành viên để debut. Ngay từ thời điểm tham gia "Produce 101", 9 thành viên đã thu hút sự quan tâm chú ý lớn của người hâm mộ, rất nhiều chương trình thực thế tranh giành mời cho được NINE PERCENT tham gia, có thể kể đến như "Keep Running Brothers", "Happy Camp",... Tuy nhiên, dù đã ghi hình nhưng trong danh sách trên mạng lại không hề có tên của họ.

Trên mạng, netizen bàn tán rôm rả: "Bây giờ nghệ sĩ nam trong nước bị "Hàn hóa" quá nghiêm trọng, ai ai cũng trang điểm, một chút khí khái nam nhi cũng không có, nói thẳng ra là còn hơn cả con gái"

Căn nguyên của "Lệnh hạn chế nữ tính hóa" này là do chương trình "Tiết học đầu tiên" của đài CCTV mời quá nhiều những nghệ sĩ nam trẻ sở hữu ngoại hình "nữ tính hóa". Sau khi phát sóng, chương trình nhận vô số chỉ trích và chê bai, thậm chí còn cho rằng điều này ảnh hưởng tới lối sống của xã hội, chính vì lẽ đó đài Trung ương quyết định cấm "nghệ sĩ nữ tính hóa" một cách toàn diện, có thế nói vì áp lực dư luận về các nghệ sĩ này nên CCTV mới đứng ra "hành động".

Hình ảnh của các thành viên tham gia "Tiết học đầu tiên" - chương trình của CCTV

Đối với quyết định mới này, netizen nổ ra tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là bước thụt lùi, giống như 1 đòn đánh với những nghệ sĩ có năng lượng tích cực. Cũng có ý kiến nêu rằng, hiện giờ, các nam nghê sĩ sở hữu ngoại hình "Hàn hóa" quá nặng, việc chấn chỉnh là điều cần thiết.

Tuy vậy, những thông tin trên không có văn bản chính thức cũng như đại diện CCTV chưa có phản hồi nào cụ thể, nên dân tình vẫn đang bán tín bán nghi về "Lệnh" này cũng như lo lắng cho số phận các nghệ sĩ nam trẻ của Cbiz.

Nguồn: Sohu