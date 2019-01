Cứu cánh cho chị em hay bị đau bụng kinh: Phương pháp giảm đau hiệu quả, dễ làm lại không tốn kém

Đau bụng kinh tồi tệ không kém cơn đau tim

Chu kì kinh nguyệt là thứ gắn liền với cuộc sống của người phụ nữ. Tùy cơ thể mỗi người mà nó hiện diện 3-7 ngày mỗi tháng, thế nhưng không phải kì kinh nguyệt của ai cũng giống ai. Trong khi có những người chỉ gặp cơn đau nhẹ trong những ngày này thì có một số người khác lại phải trải qua sự đau đớn nghiêm trọng, thậm chí là suy nhược.

Thế nhưng, không phải lúc nào những cơn đau bụng trong kì kinh nguyệt được đánh giá nghiêm túc. Nhiều khi, chị em phụ nữ, thậm chí cả bác sĩ cũng coi đó là điều tất yếu, không có gì đáng lo ngại. Thực tế, đau bụng trong kì kinh cũng có thể cảnh báo nhiều bệnh, vì vậy, nó cần được xem xét cẩn trọng để đảm bảo tính an toàn cho người phụ nữ.

Đó cũng chính là lý do tại sao mà năm 2016, có một vị giáo sư đã nhận xét so sánh cơn đau do chuột rút trong kinh nguyệt với cơn đau tim. Và nhận xét của ông đã nhận được rất nhiều sự chú ý.



Câu trích dẫn của vị giáo sư trên được giới thiệu trong một bài báo trên trang Quartz. Trong đó John Guillebaud - một giáo sư về sức khỏe sinh sản tại Đại học College London - nói rằng các bệnh nhân đã mô tả cơn đau chuột rút như một cơn đau tim vì nó tồi tệ như bị đau tim.

Câu chuyện đã khiến nhiều phụ nữ chia sẻ những cơn đau kì kinh nguyệt mà mình phải chịu.

Theo các chuyên gia tại Học viện Gia đình Hoa Kỳ, đau bụng kinh ảnh hưởng đến khoảng 1/5 số phụ nữ. Những cơn đau bụng này có 2 loại là nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là loại đau kinh nguyệt phổ biến nhất khi không có bệnh tiềm ẩn ảnh hưởng đến tử cung. Đau bụng kinh thứ phát là do một bệnh tiềm ẩn như lạc nội mạc tử cung, u xơ hoặc bệnh viêm vùng chậu.



Nếu bạn phải chịu những cơn đau trong kì kinh nguyệt ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày, hãy nói chuyện với bác sĩ. Đặc biệt nếu có thêm biểu hiện chảy máu giữa các thời kỳ, kinh nguyệt ra nhiều, đau khi quan hệ tình dục hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa... thì nên đi khám càng sớm càng tốt.

Phương pháp giảm đau bụng kinh hiệu quả nhất

Tất cả những ai gặp phải tình trạng đau bụng kinh đều mong muốn có thể dễ dàng loại bỏ và không bao giờ phải gặp lại nó. Thế nhưng, trong vô số các cách được giới thiệu, liệu cách nào là hiệu quả và phù hợp nhất với bạn?

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Western Sydney, Viện Y học Bổ sung Quốc gia, đã phân tích các nghiên cứu của hơn 2.300 phụ nữ tham gia thử nghiệm điều trị cơn đau trong kì kinh nguyệt bằng nhiều biện pháp khắc phục tại nhà.



Mike Armor, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu sức khỏe NICM của Đại học Western Sydney, cho biết hầu hết phụ nữ điều trị đau kinh nguyệt bằng các biện pháp khắc phục tại nhà, nhưng có rất ít nghiên cứu cho thấy những gì hiệu quả.

"Nếu bạn định xếp hạng chúng theo thứ tự thì tập thể dục là phương pháp tốt nhất, chươmg ấm tốt thứ hai và bấm huyệt là cách tốt thứ ba. Vì vậy, đó không chỉ là một cải tiến nhỏ nhưng là một cải tiến đáng chú ý", ông nói.

"Thậm chí, thật thú vị khi biết rằng cả tập thể dục và chườm ấm đều có tác dụng vượt trội so với dùng thuốc giảm đau", ông Mike Armor nói thêm.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy các hình thức tập thể dục nhẹ nhàng, cụ thể là yoga và kéo dài cơ thể là những cách thức hiệu quả nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng bạn phải tập cả năm mới có hiệu quả chứ không phải tập vài buổi một tháng.



"Yoga hay là các bài tập căng giãn cơ thể cũng vẫn là tập thể dục mặc dù nhiều người không cho là vậy", ông cho biết.

Nói theo cách này, lần tới, khi có "đèn đỏ", đừng ngại ngần tập thể dục. Điều quan trọng nhất là chọn bài tập phù hợp, được như vậy thì tử cung của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

Jane Chalmers nói rằng tập thể dục đã làm "thay đổi cuộc sống" của cô, giúp cô giảm đau. (Avani Dias)

Jane Chalmers đã trải qua cơn đau thời kỳ "khủng khiếp" từ khi cô còn là một thiếu niên và giờ cô dành cả cuộc đời để nghiên cứu về cơn đau vùng chậu.



"Khi còn là một thiếu niên, điều đó thật kinh khủng và nó cũng chính là động lực khiến tôi hứng thú trở thành một nhà nghiên cứu sức khỏe phụ nữ những người phải trải qua cảm giác khủng khiếp giống như mình. Tôi đã bị đau bụng nhiều, đau vùng chậu, đau thắt lưng và đó là một cơn đau nặng nề. Bạn không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác... Tôi cũng có cảm giác muốn ngất xỉu và một vài lần tôi đã ngất đi do quá đau", cô nói.

Jane lớn lên ở miền Trung nước Úc, không gần bác sĩ phụ khoa để có thể được giới thiệu bất kỳ phương pháp nào chữa trị cho cơn đau.

Sau đó, cô bắt đầu sử dụng thuốc chống viêm, túi giữ nhiệt và dầu hoa anh thảo buổi tối, nhưng không cách nào trong số đó có thể làm dịu cơn đau của cô.

"Khi tôi bắt đầu tập vật lý trị liệu, tôi bắt đầu tập thể dục... Rồi tôi nhận ra rằng nó phù hợp với tôi. Tốt quá, vậy là tôi có thể đối phó với cơn đau trong kì kinh nguyệt của mình. Tôi đã tìm thấy những bài tập giãn cơ thực sự hữu ích, đặc biệt là trong những năm thiếu niên của tôi. và cuộc sống của tôi đã thay đổi", cô nói.