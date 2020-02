Cuộc chiến bốc lửa giữa tình cũ và bà xã Justin: Sexy toát mồ hôi, nhưng thần thái và body Selena nhỉnh hơn Hailey 1 bậc?

Ai cũng biết Justin Bieber là "trai hư Hollywood" với lịch sử tình trường dài dằng dặc không thua kém ai. Tuy nhiên, khi nhắc tới những bóng hồng gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ thì chỉ có 2 cái tên nổi tiếng nhất, chính là mối tình khắc cốt ghi tâm Selena Gomez và "người chiến thắng cuối cùng" Hailey Baldwin. Chính vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi 2 người đẹp này thường xuyên được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh, từ nhan sắc, thần thái cho đến sự nghiệp.

Ngày 6/2, chẳng biết vô tình hay cố ý mà 2 tạp chí lừng danh Dazed và Elle đều lần lượt đăng tải trên website chính thức loạt ảnh chụp hoạ báo của Selena và Hailey. Ngay lập tức, cuộc đua nhan sắc giữa 2 mỹ nhân đã và đang ở bên đời Justin Bieber được khởi xướng khắp nơi trên mạng xã hội. Dù mỗi người đều có được vẻ đẹp riêng, cả 2 đều khoe body "nóng mắt", nhưng số đông người hâm mộ đều nghiêng cán cân về phía giọng ca "Lose you to love me" hơn nhờ thân hình hot đến độ "ngộp thở".

Hailey đẹp thì vẫn đẹp, thần thái vẫn thần thái...

... nhưng xem ra vẫn lép vế so với một chị đẹp Selena Gomez cực bốc lửa

Nói tới loạt ảnh diện bikini trên bờ biển của Hailey, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi thân hình mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp cùng vòng 3 hoàn hảo của người mẫu trẻ. Từ trước đến nay, gương mặt góc cạnh đậm chất người mẫu cùng body nuột nà luôn là điểm mạnh của Hailey. Tuy quý phu nhân nhà Justin Bieber chưa bao giờ xuống phong độ nhưng phần biểu cảm có phần một màu và vòng 1 khiêm tốn lại là điểm mà cô thua xa tình cũ của chồng.

Đôi chân và vòng 3 cực phẩm của Hailey khiến dân tình xuýt xoa

Tuy vậy, biểu cảm ngàn bức như một của cô lại làm dân tình chưng hửng

Về phần Selena, nữ ca sĩ diện đồ sexy bó sát hết cỡ khoe vòng 1 đáng tự hào. Vẻ gợi cảm của cô khiến mạng xã hội như nổi bão. Phải công nhận rằng, cô nàng này sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, một khi đã muốn là hoàn toàn có thể khiến cả thế giới phải ngắm nhìn. Bên cạnh đó, concept sáng tạo cùng biểu cảm đa dạng của Selena cũng là một điểm cộng lớn cho loạt ảnh tạp chí lần này.

Selena nóng bỏng, đốt mắt với trang phục bó sát

Vòng 1 o ép chưa từng làm fan thất vọng

