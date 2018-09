Cùng Vy Oanh, Linh Nga, Trương Quỳnh Anh và Ngọc Diễm mang nụ cười đến trẻ em Việt Nam

Hoa hậu Ngọc Diễm và con gái Chiko

Mỗi năm Việt Nam có 1,6 triệu trẻ em được sinh ra. Trong đó ước tính cứ 800 em lại có một em bị hở hàm ếch và dị tật hàm mặt. Mỗi năm lại có 3.000 trẻ em kém may mắn bị mất đi nụ cười. Với những người làm mẹ, chỉ cần nụ cười con vẹn tròn và có một tuổi thơ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa là đã đủ đong đầy hạnh phúc.

Diễn viên múa Linh Nga và con gái Luna

Nhân dịp tựu trường và lễ Trung thu sắp đến, thương hiệu MYMY by PHUONG MY kết hợp cùng với tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười (Operation Smile Vietnam) mong muốn mang lại nụ cười cho hàng trăm ngàn em nhỏ kém may mắn sinh ra bị dị tật môi và hở hàm ếch tại Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này, MYMY by PHUONG MY rất vui mừng nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ các nghệ sĩ: Ca sỹ Vy Oanh xuất hiện cùng cậu con trai lớn - bé Voi, nghệ sĩ múa Linh Nga cùng con gái Luna, diễn viên - ca sĩ Trương Quỳnh Anh cùng bé Sushi, Hoa hậu Ngọc Diễm cùng con gái Chiko, vợ ca sĩ Lý Hải - Minh Hà với bé Cherry và MC Kim Thảo tham gia cùng cháu gái. Chung tay “MAKE SMILES, SPREAD HAPPINESS – Thắp sáng nụ cười, lan tỏa hạnh phúc” đó cũng chính là thông điệp giá trị mà thương hiệu MYMY by PHUONG MY và các nghệ sĩ hướng tới cho cộng đồng.

Ca sỹ Vy Oanh và con trai

Ca sỹ Trương Quỳnh Anh và con trai

Vợ ca sỹ Lý Hải – Minh Hà và con gái

MC Kim Thảo và cháu gái

Để góp sức tạo nên điều kì diệu, trong tháng 09 hệ thống cửa hàng MYMY by PHUONG MY sẽ dành tặng một chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt và trích 10% lợi nhuận tại hệ thống các cửa hàng nhằm mang đến cơ hội phẫu thuật cho những trẻ em kém may mắn. Nhờ đó, nhiều trẻ nhỏ sẽ được phẫu thuật nụ cười miễn phí giúp các em tìm lại nụ cười, có cuộc sống trọn vẹn hơn, tươi sáng hơn.

"Từ giờ, con sẽ có nụ cười như các bạn" là lời hứa mà Operation Smile Vietnam và MYMY by PHUONG MY đang nỗ lực mang lại. Sẽ rất sớm thôi, hành trình thắp sáng nụ cười dành cho những em nhỏ kém may mắn sẽ được viết tiếp. Tết Trung Thu - dịp Tết thiếu nhi mà mỗi trẻ em đều mong chờ, mong cho nụ cười trẻ thơ luôn rạng rỡ tròn trịa như trăng rằm.

Con gái ca sỹ Lý Hải – Minh Hà

Cháu gái MC Kim Thảo

Con trai ca sỹ Tim – Trương Quỳnh Anh