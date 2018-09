Cùng nhìn lại đại tiệc “chém gió” cùng Kelvin Khánh, Khởi My tại Cần Thơ

Với thông điệp ý nghĩa Yêu. Tin. Hành Động, nhãn hàng Diana mong muốn lan tỏa tinh thần yêu bản thân, tin vào những đam mê của mình và sẵn sàng hành động để biến mọi ước mơ thành hiện thực đến với thật nhiều các bạn trẻ. Do đó, Diana đã lựa chọn cặp đôi Kelvin Khánh và Khởi My – những nghệ sĩ tài năng và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ làm đại diện cho tinh thần Yêu. Tin. Hành Động và sẽ cùng Diana mang thông điệp ý nghĩa này đi xa hơn.

Buổi fan-meeting cùng Khởi My và Kelvin Khánh được xem là một trong những sự kiện hot nhất tháng 9 dành cho các bạn trẻ tại Cần Thơ. Ngay khi bước chân vào sảnh, các cô gái đã phải ồ lên vì không gian được trang trí quá sức dễ thương và đáng yêu với tông màu hồng pastel cực bắt mắt của nhãn hàng Diana. Chương trình còn dành hẳn một khu vực riêng cùng với rất nhiều phụ kiện xinh xắn để các cô gái cùng nhau chụp ảnh nữa và selfie thoả thích. Trong lúc chờ check-in, các fans còn được thưởng thức bánh cupcake và nước uống miễn phí nữa đấy!

Chương trình được bắt đầu với màn trình diễn Opening dance từ những cô gái năng động và tự tin, tượng trưng cho hình ảnh và tinh thần của con gái hiện đại, cùng với giai điệu sôi động và bắt tai, tất cả cùng tạo nên không khí mở màn vô cùng náo nhiệt.

Chương 1: Yêu

Tình yêu luôn là nguồn cảm xúc dồi dào giúp nuôi dưỡng tâm hồn của các cô gái. Yêu bản thân, yêu những điều mình làm, yêu người và yêu đời, tình yêu luôn giúp con gái sống tích cực hơn và hạnh phúc hơn đấy!

Để tìm danh tính của nhân vật mở màn, cũng là nhân vật kể câu chuyện Tình Yêu của những cô gái hiện đại, các fans phải vượt qua thử thách 12 câu hỏi khá là hack não. 12 câu hỏi này được dùng để đo "độ Yêu" dành cho thần tượng và dành nhãn hàng Diana của các fans đấy. Mỗi câu trả lời đúng sẽ lật mở một mảnh ghép quan trọng để các fans cùng đoán xem ai sẽ xuất hiện đầu tiên. Thật bất ngờ là chỉ với 6 câu hỏi đầu tiên các fans Cần Thơ đã nhanh chóng đoán ra Kelvin Khánh rồi! Ngay lập tức, khán phòng gần như vỡ oà khi anh chàng bước ra sân khấu. Chàng trai tài năng lại còn rất vui tính này đã dành tặng các cô gái Diana những màn trình diễn vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, xứng đáng là nhân vật đại diện cho tình yêu, nhỉ?

Không chỉ dành tặng những ca khúc hay nhất cho fans, Kelvin còn sẵn sàng giao lưu và nhiệt tình chụp ảnh cùng fans nữa đấy! Đúng là không ai chiều fans bằng anh chàng này đâu!

Chương 2: Tin

Tình yêu không thể tự nhiên lớn lên và mạnh mẽ hơn, tình yêu cần phải được nuôi dưỡng và tiếp nối bằng niềm tin. Đó chính là niềm tin vào bản thân, vào đam mê của mình… niềm tin sẽ giúp tình yêu của con gái trưởng thành hơn, là động lực để con gái đương đầu với khó khăn và thách thức để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Và nhân vật kể tiếp câu chuyện về Niềm Tin chính là cô nàng Khởi My đấy! Sự xuất hiện của Khởi My bên cạnh Kelvin Khánh đã làm không khí của khán phòng trở nên nóng hơn và náo nhiệt hơn nữa.

Cả hai đã có những màn trình diễn đong đầy cảm xúc nhưng vẫn đáng yêu vô đối, khiến các fans phía dưới đứng ngồi không yên. Không chỉ vậy, cặp đôi nhí nhảnh này còn dành thời gian chia sẻ những câu chuyện thú vi về mối tình ngọt ngào của mình và còn tranh thủ "kể xấu" lẫn nhau nữa đấy! Có ai nhớ 3 tật xấu của Khởi My và Kelvin Khánh là gì không nào?

Chương 3: Hành Động

Nếu chỉ Yêu và Tin thôi thì vẫn chưa đủ để con gái chạm đến mục tiêu của mình. Con gái hiện đại còn phải sẵn sàng hành động, sẵn sàng bắt tay thực hiện ước mơ của mình ngay lập tức, nhỉ?

Và để chứng minh tình yêu và niềm tin dành cho thần tượng, các fans đã có cơ hội “hành động” thông qua một cuộc thi karaoke đầy kịch tính giữa team Khởi My và team Kelvin Khánh. Và sau nhiều vòng thi đầy cam go, gay cấn nhưng cũng không thiếu những tiếng cười sảng khoái, team Khởi My đã xuất sắc giành được chiến thắng!

Cũng trong buổi họp mặt ngày hôm ấy, Khởi My đã tiết lộ một tin vui dành cho các fans, đó là một MV “mới keng xà beng” do chính Kelvin Khánh sản xuất riêng cho Khởi My sắp được ra mắt! Các fans có háo hức không nào? Hãy cùng đón chờ và dành thật nhiều tình yêu cho sản phẩm âm nhạc tuyệt vời từ cặp đôi tài năng này nhé!

Chương trình khép lại với một món quà đặc biệt từ Khởi My. Cô nàng đã trình diễn lại bản hit vang dội một thời "Là con gái thật tuyệt" ngay tại sân khấu của Diana - một bài hát góp phần tạo nên tên tuổi của Khởi My, đồng thời cũng là ca khúc gắn liền với thương hiệu quen thuộc, đồng hành cùng các cô gái trong nhiều năm qua. Có lẽ không cần nói thì ai cũng biết màn trình diễn này được hưởng ứng nồng nhiệt đến thế nào rồi đúng không nè?

Cùng nhìn lại đại tiệc “chém gió” cùng Kelvin Khánh, Khởi My tại Cần Thơ

Dù chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng buổi fan-meeting vừa rồi đã mang đến rất nhiều cảm xúc đáng nhớ cho các fans Cần Thơ. Rất nhiều tiếng cười, rất nhiều món quà ý nghĩa, rất nhiều những bức ảnh đẹp cùng thần tượng chắc chắn sẽ là những kỉ niệm khó quên trong lòng của các fans về ngày hôm ấy. Với thông điệp Tin. Yêu. Hành Động được lan toả thông qua chương trình cùng với sức ảnh hưởng tích cực từ cặp đôi Kelvin Khánh – Khởi My, Diana tin rằng các cô gái hiện đại sẽ luôn sống tích cực, yêu bản thân mình hơn, dám đương đầu với mọi khó khăn, thách thức và sẵn sàng hành động để biến mọi ước mơ thành hiện thực. Hãy cùng Diana Tin. Yêu. Hành Động ngay từ bây giờ nhé!

Các cô gái ơi, sắp tới Diana sẽ còn rất nhiều chương trình hấp dẫn để kết nối fans và thần tượng, hãy theo dõi fanpage Diana Vietnam để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! Hẹn gặp lại các cô gái trong những sự kiện ý nghĩa sắp tới cùng Diana!