“Cơn sốt” Holla Holla chưa kịp nguội, Roy (Z-Boys) đã tung ra MV solo đầu tay tại Việt Nam

Đây là MV đầu tay tại thị trường âm nhạc Việt Nam của Roy sau thời gian debut và lưu diễn khá thành công tại nhiều nước Châu Á trong vai trò thành viên của nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys. Góp công không nhỏ trong MV lần này của Roy, phải kể đến phần Rap cực bắt tai của Quin - thành viên nhóm Z-Girls.

Roy Nguyễn (Z-Boys)

Z-Boys và Z-Girls là hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt là Roy (Z-Boys) và Quin (Z-Girls) từng gây xôn xao dư luận tại Hàn Quốc và các nước Châu Á khác hồi đầu tháng 2 năm nay. Thời điểm ra mắt chính thức tại sân vận động ngoài trời lớn nhất Hàn Quốc – Jamsil, cũng là lúc hai MV debut What you waiting for? (Z-Girls) và No limit (Z-Boys) của họ cán mốc hơn 5 triệu lượt xem, được đánh giá là một khởi đầu ấn tượng đối với một nhóm nhạc mới tại "cường quốc"giải trí. Hai thành viên người Việt cũng nhận về "cơn mưa" lời khen từ các fan quốc tế. Nếu Roy được xem là một trong những key visual với ngoại hình long lanh, chuẩn nam thần của Z-Boys, thì Quin lại chiếm được tình cảm của nitizen Hàn nhờ thần thái "cực ngầu" trong vai trò rapper. 29/7 vừa qua, các chàng trai và cô gái tài năng này lại vừa tung ra hai MV với chất nhạc bắt tai, có tên Streets of Gold (Z-Girls) và Holla Holla (Z-Boys), cho thấy sự trưởng thành không nhỏ về cả giọng hát, vũ đạo và đặc biệt là thần thái đầy mê hoặc.

Nhóm Z-Boys

Khi hai MV "come back" kể trên còn chưa kịp hạ nhiệt, Roy đã "rủ rê" Quin về Việt Nam tung ra MV Chị ơi mình yêu thôi vào tối 01/08. Hình tượng anh chàng cho thấy lần này là một "phi công" đẹp trai và gan to bằng trời khi dám công khai tán tỉnh chính sếp của mình bằng cách tỏ tình trên mọi "mặt trận". Từ phòng họp cho đến hành hành lang, từ ban ngày đến cả ban đêm, đỉnh điểm là khi anh chàng vì quá đắm đuối, mê muội nên "lỡ tay" bấm gửi luôn chiếc email "tỉnh tò" chị Sếp cho toàn thể công ty. Dĩ nhiên, chàng bị đuổi việc là một trong những kết quả khả quan cho mối tình chị em này.

Từ hành lang...

….đến email



Chị Sếp hay còn gọi là nàng thơ của Roy và ánh mắt sắc lẹm khi đuổi việc phi công trẻ sau chuỗi hành động quá khích

Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với các câu tán tỉnh "chuẩn không cần chỉnh" của ca khúc này: "Chị ơi chị có người yêu chưa?", "…ngại chi người xung quanh, hay tại nhìn em trẻ con nên không dám gọi bằng anh?", "Chị ơi mình yêu thôi, sợ gì người đời buông câu lả lơi, chỉ cần tụi mình sống thật vui… tin em đi, em không trót lưỡi đầu môi…". Dự đây sẽ là những mẫu câu "thả thính" được các chàng "phi công" ưa chuộng và áp dụng rộng rãi trong thời gian tới.



"Happy ending" trong mơ của hàng triệu chàng "phi công"

Roy hài hước nhắn nhủ với các bạn trẻ là việc làm bây giờ khó kiếm lắm, nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi có ý định "lái máy bay" theo cách của Roy. Nhưng nếu trái tim lỡ đứt phanh thì hãy cứ thử một lần "chơi lớn".



Hỗ trợ cho Roy trong MV lần này, Quin khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú khi lần đầu rap bằng tiếng Việt "cực ngầu" sau chuỗi ngày rap "như gió" bằng tiếng Anh

Quin cho hay, dù đây đã là lần thứ 2 cô và Roy đứng chung sân khấu (lần đầu là trên sân khấu debut tại Seoul với ca khúc Our Galaxy), thế nhưng lần tái hợp này lại khiến cô hết sức hồi hộp vì đây là món quà thay cho lời cảm ơn chân thành mà cô và Roy đã ấp ủ từ lâu để dành tặng cho khán giả Việt.

Được biết, MV Chị ơi mình yêu thôi là bước tiến sâu vào đường đua Vpop đầu tiên của Roy và vốn đã nằm trong kế hoạch phát triển dài hơi của Roy và Quin tại quê nhà, từng được POPS Music - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển của hai bạn trẻ tại Việt Nam bật mí trong buổi ra mắt nhóm lần đầu tiên tại TP.HCM hồi đầu năm.

Xem MV Chị ơi mình yêu thôi tại link: https://youtu.be/ucJP-PxwrrI.