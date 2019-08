"Cổ tích Hollywood" của Leonardo và Brad Pitt bị chỉ trích vì xúc phạm Lý Tiểu Long

Once Upon A Time In Hollywood (Chuyện Xưa Ở Hollywood) kể về diễn viên truyền hình Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và người đóng thế của anh là Cliff Booth (Brad Pitt) khi họ chật vật với những thay đổi của ngành điện ảnh. Chính thức công chiếu tại Mỹ từ ngày 26/7, phim đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả trong nước. Tuy nhiên, Lý Hương Ngưng – con gái của siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long đã lên tiếng tố cáo phim xúc phạm cha mình.

Trong bộ phim, nhân vật cascadeur Cliff Booth gặp Lý Tiểu Long (do Mike Moh đóng) trên phim trường Hollywood thập niên 1960. Họ đọ sức theo thể thức ba hiệp thắng hai. Lý Tiểu Long dễ dàng hạ gục Booth trong hiệp đầu tiên nhưng trong hiệp hai Booth đã chụp chân và ném Lý Tiểu Long vào xe ô tô và sau đó trận đấu đã bị dừng lại. Lý Tiểu Long trong phim được miêu tả là một người kiêu căng hay thách đấu người khác.

Lý Hương Ngưng hiểu bộ phim muốn biến Brad Pitt thành một anh chàng siêu ngầu có thể đánh bại Lý Tiểu Long, nhưng họ không cần phải đối xử với ông như vậy. Cô khẳng định cha mình không phải là kẻ nông nổi, nóng tính. Thật ra, để có thể làm việc ở Hollywood, một người châu Á như Lý Tiểu Long phải rất chăm chỉ và nhẫn nại.

Đây là lần thứ 2 Lý Hương Ngưng chỉ trích Quentin Tarantino vì đã không hỏi ý kiến của cô khi xây dựng hình tượng về Lý Tiểu Long. Tuy nhiên với người đóng vai Lý Tiểu Long trong phim thì cô cho rằng Moh đã làm rất tốt khi bắt chước được phần nào phong thái và giọng nói của cha cô.

Diễn viên Mike Moh đóng vai Lý Tiểu Long trong Once Upon A Time In Hollywood.

Matthew Polly – tác giả cuốn sách Bruce Lee: A Life (tạm dịch: Bruce Lee: Một Cuộc Đời) cũng đồng ý với Lý Hương Ngưng. Polly không thích cảnh Lý Tiểu Long khẳng định có thể đánh Muhammad Ali (võ sĩ đấm bốc huyền thoại) thành người què bởi Lý Tiểu Long tôn trọng Ali và sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra.

Ngoài ra, Matthew nhận định bộ phim đã hạ thấp sức mạnh của cố võ sĩ: "Khi giao đấu Lý Tiểu Long sẽ không phi thân đá như vậy. Và nếu ông có tung chiêu đó thì không diễn viên đóng thế nào ở Hollywood đủ sức chụp chân và ném ông ấy vào xe hơi như trong phim’’.

Matthew Polly – nhà văn người Mỹ viết về võ thuật

Polly cũng không mấy ấn tượng với Once Upon a Time in Hollywood khi miêu tả về người đàn ông mà anh ta nghiên cứu trong nhiều năm.

Sau khi lời chỉ trích của Lý Hương Ngưng được các báo đài đưa tin, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ và đòi tẩy chay bộ phim. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra một lời giải thích chính đáng.

Trailer "Once Upon a Time in Hollywood" (Chuyện Ngày Xưa Ở Hollywood)

Once Upon A Time… In Hollywood dự kiến công chiếu tại các rạp tại Việt Nam từ ngày 16/8.