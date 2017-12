Cô nàng Á khôi sinh viên vừa xinh vừa “chất” đến từ Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1995, sinh viên ĐH Ngoại Thương) là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý của bạn trẻ khi theo dõi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, song thành tích đoạt cùng lúc ba giải thưởng lớn của chương trình đã là một cách giúp Nga ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.

Không phải chỉ khi Nga trở thành Á khôi 1 của cuộc thi, bạn trẻ mới nóng lòng muốn biết thêm thông tin về cô. Mà sự háo hức ấy đã đến ngay từ lúc Nga bước ra sân khấu trong bộ váy lộng lẫy và cất cao giọng hát. Ca khúc "Part of your world" do cô nàng thể hiện là một món quà bất ngờ, khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm trong những giai điệu đẹp đẽ. Nhìn Nga say sưa hát trên sân khấu lớn, tôi nghĩ rằng đó là ước mơ của mọi cô gái.

Quỳnh Nga chững chạc trong cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Trở về từ cuộc thi, Nga có thêm nhiều trải nghiệm sống và ngày càng nhiều bạn trẻ biết đến cô bạn vừa xinh đẹp vừa tài năng này. Hãy cùng trò chuyện thêm với Nga, Á khôi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ cô nàng này nhé!

Hình ảnh trẻ trung đời thường của Nga nhận được nhiều sự chú ý sau cuộc thi.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga Sinh năm: 1995

Tại: Hà Nội Giải Khuyến khích vẽ tem Singapore 2007

Top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2015 (Miss Tài năng - Miss Áo dài)

Top 10 Hoa khôi Áo dài 2016 - Thí sinh được yêu thích nhất

Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 (Nữ sinh Tài năng - Nữ sinh Hùng biện tiếng Anh tốt nhất)

Sở thích: Du lịch, xem phim, nghe nhạc, tìm hiểu nghệ thuật

Câu nói yêu thích: Think big. Do big

"Nếu đã muốn, sẽ tìm ra cách tốt nhất để làm"

Chào Nga, cũng đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ sau đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Hiện tại, cảm xúc của bạn thế nào?

Nghĩ về đêm chung kết vừa qua, mình thấy thời gian trôi qua nhanh quá vì cứ như mới ngày hôm qua thôi vậy, vẫn còn một chút lâng lâng như khi nhận giải nữa!



Trước khi tham gia cuộc thi này, Nga từng là Miss Tài năng của trường Ngoại Thương, bạn có nghĩ mình xinh giỏi nhưng chưa đủ duyên để trở thành Hoa khôi?



Bản thân mình không dám tự nhận là mình giỏi, mà chỉ coi đó là tài lẻ của mình thôi. May mắn là mình biết chọn những tiết mục phù hợp với mình để phát huy hết khả năng vào những đêm diễn. Còn để trở thành hoa khôi của các cuộc thi, điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và bản thân mình sẽ còn phải thay đổi rất nhiều để có thể đạt được ngôi vị cao nhất này. Sau nhiều lần thi thố, bạn bè hay trêu mình là nữ hoàng giải phụ.

"Mình nghĩ, nếu bản thân đã muốn làm thì sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất thôi", Nga nói.

Sau lần thi Hoa khôi này, Nga còn dự định tham gia cuộc thi nhan sắc nào nữa không?



Dự định tương lai của mình là tốt nghiệp đại học, sau đó rèn luyện và học tiếng Anh sâu hơn để hoàn thành mục tiêu học cao học ở nước ngoài. Hiện, mình chưa có ý định tham gia cuộc thi sắc đẹp nào khác.



Tham gia một cuộc thi kéo dài đến 4 tháng như vừa qua, việc học và cuộc sống của Nga có bị xáo trộn gì không?

Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều về cách làm sao để cân đối giữa việc tham gia cuộc thi và đi học. Tuy nhiên bản thân lại nghĩ, những cơ hội thế này không phải lúc nào mình cũng có. Rất may mắn là nhà trường cũng tạo điều kiện cho mình để mình có thể vừa tham gia hoạt động ngoại khóa vừa hoàn thành việc học sau đó. Mình nghĩ, nếu bản thân đã muốn làm thì sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất thôi.

Năng lượng luôn tỏa ra từ cô gái trẻ.

Và Nga thấy những "hi sinh" đó có xứng đáng hay không?

Chắc chắn là có rồi! Nhờ tham gia cuộc thi, mình đã có thêm nhiều kỹ năng như tự tin hơn, dám thể hiện mình trước đám đông, bản lĩnh và hiểu thêm về mình. Bên cạnh đó, mình còn có thêm nhiều người bạn, nhiều cơ hội mở ra trong tương lai nữa.

Không chỉ xinh đẹp, Nga còn học rất cừ.

Được biết Nga là một "con nhà người ta" chính hiệu, được bố mẹ tạo điều kiện để tự do phát triển... Nga có thể giới thiệu qua về gia đình mình không?



Mình may mắn sinh ra trong một gia đình không phải quá giàu có, nhưng bố mẹ lúc nào cũng lo cho mấy anh em đầy đủ, không thiếu thứ gì. Bố mẹ luôn ủng hộ ước mơ của các con, sát sao để chúng mình đi theo con đường đúng đắn nhất và luôn nhắn nhủ các con không bao giờ được bỏ cuộc, đã làm gì thì phải quyết tâm đến cùng.

Mình cũng được dạy phải luôn quan tâm đến tình cảm gia đình. Các thành viên trong nhà đều rất quan tâm đến nhau, bữa cơm nào cũng có mặt đủ mọi người. Ai không về nhà ăn cơm sẽ bị mẹ giận.

Thế mạnh của Nga so với các thí sinh khác là ngoại ngữ. Bí quyết nào để bạn học tốt môn học này?

Mình được tiếp xúc từ tiếng Anh ngay từ những ngày học cấp 2 và cũng có sự yêu thích với môn học này. Ngày đó, mình đã hay nghe nhạc và học từ qua lời bài hát. Khi vào đại học, mình theo chương trình học gần như là 100% bằng tiếng Anh nên bản thân linh hoạt trong phản xạ với ngôn ngữ này. Mình nghĩ quan trọng là mình tạo được một môi trường để tiếp xúc và học hỏi tiếng Anh hàng ngày.

Những khoảnh khắc xinh xắn của Quỳnh Nga đốn tim người nhìn.

Nga từng chia sẻ mình chưa từng thi lấy bằng tín chỉ ngoại ngữ dù học tiếng Anh rất tốt, vì sao thế?



Mình dự định sẽ thi IELTS trong năm tới để thực hiện dự định đi du học để học cao hơn. Trước đó vì mình chưa cần sử dụng đến bằng nên chưa thi.



Ấp ủ một thương thiệu thời trang riêng



Ngoài ngoại ngữ, Nga còn có niềm yêu thích nào khác?



Mình thích vẽ. Sở thích này cũng xuất phát từ ngày bé. Mình vẫn nhớ những ngày hay ngồi trước TV và xem "Art Attack" trên Disney Channel, rồi rủ các bạn sang làm theo nữa. Mình duy trì việc vẽ đến những năm cấp 3, vẽ hàng ngày, vẽ cả trong lớp.

Tuy nhiên mình vẫn chỉ coi đây là sở thích. Sau này khi học đại học rồi không còn nhiều thời gian, nhưng đôi khi nếu mệt hoặc thấy nhớ nhớ mình lại bỏ bút ra vẽ linh tinh.

Ngoài ra, mình còn thấy khá hứng thú với ngành thiết kế thời trang và vẫn hay xem các tin tức về thời trang, theo dõi một số thương hiệu nổi tiếng. Mình thích nhất là Dior.

Ngoài tiếng Anh, vẽ, Nga còn hứng thú với thời trang. Cô bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai.

Bố mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến những dự định trong tương lai của bạn?



Mình muốn tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để trở thành một doanh nhân thành đạt, có một thương hiệu thời trang riêng. Bố mẹ là người đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, cho mình những kinh nghiệm và bài học mà bố mẹ đã trải qua.

Học Kinh tế đối ngoại ở Ngoại Thương và mơ ước có thương hiệu thời trang riêng, hai việc này bổ trợ thế nào cho nhau?



Ngành Kinh tế đối ngoại giúp mình hiểu hơn về nền kinh tế, cũng như những hoạt động kinh tế với nước ngoài. Chương trình mình đang theo học cũng giúp mình được tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh. Còn để trở thành một doanh nhân, mình mong muốn đi học thêm bằng MBA để tích lũy thêm kiến thức. Sau đó sử dụng kiến thức mình đã học để quản lý thương hiệu thời trang của riêng mình sau này.

Nga được bố mẹ ủng hộ để theo đuổi đam mê.

Danh hiệu từ các cuộc thi nhan sắc cho Nga lợi thế gì sau khi bước vào đời?

Các danh hiệu ấy sẽ khiến người khác có ấn tượng tốt về mình, sau đó là sẽ giúp mình thể hiện được bản thân qua danh hiệu mà đã đạt được ví như sự tự tin, trí tuệ và bản lĩnh. Tuy nhiên, đó cũng là trách nhiệm mà mình luôn cần phải nắm giữ sao cho xứng đáng. Danh hiệu cũng chỉ là một trong những lợi thế! Để thành công trong cuộc sống, mình còn cần có năng lực và sự hết mình để theo đuổi đam mê.

Để thành công trong cuộc sống, Nga cần có năng lực và sự hết mình để theo đuổi đam mê.

Nếu được tự đánh giá, Nga thấy mình là cô gái như thế nào?



Về bản thân, mình là người chân thành, lạc quan, linh hoạt và hòa đồng. Ban đầu nếu các bạn mới gặp thì hay thấy mình hơi khó gần, nhưng tiếp xúc thì sẽ thấy thực ra em rất dễ gần, và nếu thân thiết hơn thì mình cũng khá nghịch nữa. Khuyết điểm thì đôi khi mình còn hơi lười, hoặc đôi lúc còn làm việc theo cảm tính. Mình đang sửa dần những khuyết điểm này để tránh ảnh hưởng đến học tập và công việc.



Hiện tại, Nga cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi nhận dược rất nhiều sự quan tâm từ gia đình và bạn bè, được ở bên những người mình yêu quý. Mình tin là chỉ cần thế thôi thì dù cuộc sống có khó khăn thế nào mình cũng sẽ vượt qua.

Cảm ơn những chia sẻ của Nga!