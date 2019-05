Có gì bên trong nơi đóng quân cực sang chảnh của Chelsea trước trận chung kết cúp châu Âu với Arsenal

Trong những ngày lưu trú ở Baku, The Blues sẽ nghỉ lại tại khách sạn 5 sao Four Seasons. Đây là một trong những nơi sang chảnh bậc nhất tại Azerbaijan. Theo website chia sẻ kinh nghiệm du lịch nổi tiếng TripAdvisor, Four Seasons được đánh giá số 1 trong 187 khách sạn tại Baku.