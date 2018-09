Cô gái gốc Việt thi "Next Top Ba Lan": Ngoài đời liệu có giống hình trên mạng?

"Poland's Next Top Model" đã chính thức quay lại với mùa giải mới và đón chào sự xuất hiện của thí sinh gốc Việt - Zaklina Ta Dinh, 24 tuổi ở tập 2. Zaklina có bố là người Việt Nam, còn mẹ là người Ba Lan. Cô nàng này gây ấn tượng với ban giám khảo bởi cá tính khá thú vị và nhận được một tấm vé vào vòng trong.

Thí sinh gốc Việt tham gia phiên bản Ba Lan

Zaklina có nhiều cơ hội được lọt vào nhà chung

Tuy nhiên, khi so sánh tấm ảnh Zaklina lúc tham gia cuộc thi với những bức hình gợi cảm khác trên trang Instagram của cô thì cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau. Có thể, phía chương trình "Poland's Next Top Model" đã chọn trúng 1 khoảnh khắc Zaklina trông không tươi tắn cho lắm để chia sẻ trên trang fanpage, Zaklina cũng chỉ lấy về chia sẻ lại trên trang của mình để thông báo.

Cùng là hình do chính tay Zaklina đăng lên nhưng có vẻ như tấm ảnh chụp tại "Poland's Next Top Model" trông không được tươi tắn cho lắm

Bạn có thấy sự khác biệt?

Một số khoảnh khắc xinh đẹp của Zaklina

Zaklina là thí sinh gốc Việt thứ 4 tham gia một phiên bản "Next Top Model" quốc tế. Trước đó, 3 gương mặt gốc Việt khác gọi tên: Shei Phan tại "America's Next Top Model" mùa 21, Anh Phuong Dinh Phan ở "Germany's Next Top Model" mùa 12 và Aivie Phan ở "Philippines's Next Top Model" mùa 2.

Shei Phan

Anh Phuong