Có bí kíp này, làn da của bạn sẽ luôn trắng sáng mịn màng suốt mùa hè

Sử dụng các sản phẩm có chứa Men Galactomyces – phục hồi tái tạo da, trả lại độ tươi sáng cho làn da

Galactomyces được biết đến là một loại men vi sinh được chiết xuất từ rượu sake và có bắt nguồn từ xứ sở hoa anh đào. Với khả năng dưỡng ẩm, Galactomyces giúp da luôn bóng khỏe và căng tràn sức sống, từ đó giúp kiểm soát lượng dầu thừa hay tình trạng khô ráp của da. Thành phần này còn giúp làm trắng da với khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo da, lấy đi những bụi bẩn 1 cách nhẹ nhàng và nuôi dưỡng làn da mới ngay từ khi vừa hình thành. Từ đó da bạn sẽ sáng lên và hạn chế sự hình thành các vùng tối màu (thâm, nám...).

Bên cạnh đó không thể thiếu Vitamin C – thần dược cải thiện sắc tố da

Vitamin C thường được gọi với cái tên khoa học như Acid Ascobic, được sử dùng rộng rãi trong serum hiện nay. Vitamin C giúp làn da bạn khỏe mạnh chống lại các tác động xấu từ môi trường, hỗ trợ sản sinh Collagen - ngăn ngừa nếp nhăn, giữ mãi sự tươi trẻ cho làn da. Đặc biệt, khi chúng ta sử dụng vitamin C trước bước kem chống nắng sẽ giúp tăng hiệu quả dưỡng da lên đến 30%. Tuy nhiên chức năng chính của vitamin C vẫn là mờ thâm, sáng đều màu da, thu nhỏ lỗ chân lông. Chúng ta chỉ cần chăm chỉ sử dụng các loại serum chứa Vitamin C sau 28 ngày, làn da của chúng ta sẽ rạng rỡ, tươi mới hơn rõ rệt.

Khi men Galactomyces được kết hợp với Vitamin C dạng Acid Ascobic sẽ giúp tăng khả năng làm sáng da lên 3,2 lần, giúp làm giảm hắc tố melanin và khôi phục lại làn da trắng và hoàn mỹ. Các tế bào da khỏe mạnh sau đó có thể tăng cường sửa chữa và bảo vệ chức năng, làm chậm sự lão hóa của da.

Kết hợp hoàn hảo giữa Vitamin C với kem chống nắng

Nghe có vẻ khá lạ lẫm đúng không nào, tuy vậy vitamin c đã trở thành thành phần giúp kem chống nắng phát huy hiệu quả, mang đến những kết quả bất ngờ như sau:

1. Chống lại quá trình quang độc tính

Một số thành phần dưỡng da (thường là chất tạo mùi nhân tạo) hấp thụ tia tử ngoại tạo thành dạng độc tính làm chết tế bào da.

Quá trình đó được gọi là quang độc tính (phototoxicity). Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khi kết hợp vitamin C với kem chống nắng quang phổ rộng sẽ giúp bạn tránh được tình trạng này.

2. Bảo vệ toàn diện hơn

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp đánh bật các gốc tự do được hình thành từ tác hại của ô nhiễm môi trường. Trong khi, kem chống nắng sẽ giúp bạn chống lại: UVA gây tổn thương sợi collagen, elastin và cấu trúc da; UVB khiến da bị bỏng rát, tăng nguy cơ gây ung thư da.

Cả hai thành phần này khi kết hợp với nhau sẽ giúp bạn nâng tầm bảo vệ da trước những tác hại ngoại lai.

Sau cơn sốt từ bộ ba trị mụn, SOME BY MI tiếp tục kết hợp 2 nguyên liệu thần thánh Galactomyces và Vitamin C để cho ra đời dòng sản phẩm sáng da mờ thâm.

Bật mí ti tí cho các bạn, dòng sản phẩm này của Some By Mi hiện tại đang làm điên đảo các tín đồ làm đẹp về khả năng làm sáng da thâm chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, dòng sản phẩm chính là bí quyết để giữ làn da luôn sáng mịn của "Cháu yêu tinh" Yook Sung Jae hay anh chàng "xéo xắt" Đào Bá Lộc cùng nhiều beauty blogger khác nữa đấy!

Vậy là để sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng suốt những ngày hè nắng nóng thật đơn giản đúng không nào? Các nàng trong hội chị em da ngăm, da sạm đen còn chờ gì mà không triển ngay bí kíp này để thỏa thích ăn chơi mùa hè với làn da trắng mịn.