Chuyện tình "bách hợp" đẹp tựa cổ tích của nữ CDO Ralph Lauren: Gặp gỡ nhau qua một app hẹn hò, kết thúc bằng đám cưới trong một tòa lâu đài

Đối với những người trong ngành thời trang, Alice Delahunt là một cái tên không xa lạ. Trước khi trở thành CDO (giám đốc marketing số) của thương hiệu thời trang Ralph Lauren danh tiếng, Delahunt đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Burberry, từng bước trở thành cái tên đầy quyền lực trong giới marketing của ngành.

Nhưng có lẽ ít người biết rằng Alice, cô là một người thuộc cộng đồng LGBT. Và mối tình của cô cùng nữ quản lý âm nhạc Reese Lasher cũng đẹp như chuyện cổ tích, với một đám cưới vừa được tổ chức trong lâu đài tại Ireland.

Gặp gỡ qua một ứng dụng hẹn hò và lời cầu hôn từ 2 phía

Alice lần đầu biết đến Reese là qua một ứng dụng hẹn hò tên Raya.

"Ban đầu, tôi chẳng buồn hồi âm cho Alice, phải đến 3 tuần đấy," - Reese hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue. "Tôi nhớ cái ngày chúng tôi match với nhau, đã có cảm giác gì đó hết sức quen thuộc, quen đến mức kỳ cục. Như thể chúng tôi vốn đã quen biết nhau, mà thực ra có phải thế đâu."

"Thực tình mà nói, tôi nghĩ mình mất nhiều thời gian là vì trong thâm tâm, tôi biết khoảnh khắc đưa ra lời hồi đáp cũng là lúc cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi."

"Reese nói đúng rồi đấy," - Alice tiếp lời. "Phải mất đến 3 tuần, nhưng tôi vẫn dụ được cổ đi hẹn hò tại L.A (Los Angeles). Chúng tôi chuyện trò liên tục bất tận suốt một tháng trước đó, nên tôi cũng kỳ vọng nhiều lắm."

Alice (trái) và Reese

Cuộc hẹn đầu tiên, Alice đến sớm 30 phút vì quá căng thẳng (vâng, bạn không nhìn lầm đâu, một CDO quyền lực của Ralph Lauren cũng có lúc thấy lo lắng cơ). Còn Reese thì ngược lại, cô... đến muộn.

"Tôi đã bị cuốn hút vì vẻ ngoài tự tin của cổ," - Alice tươi cười cho biết. "Ban đầu, cô nàng còn chẳng hiểu tôi nói gì vì khác biệt phương ngữ. Nhưng sau đó thì... các bạn cũng thấy rồi đấy, chúng tôi đang ngồi đây này."

Chuyện tình của họ kéo dài trong hai năm, cho đến một ngày cả hai cùng... trao cho nhau lời cầu hôn.

"Chúng tôi cùng nhau cầu hôn, con gái cả mà!" - Reese cười và nói. "Alice ngỏ lời trước. Mọi thứ cô ấy đều giành làm trước."

"Ở với Alice giống như kiểu bạn đang ngồi trên một chiếc Ferrari mui trần đạp hết ga mà không cài dây bảo hiểm ấy. Quả thực tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, có thể làm được nhiều điều hơn, âu cũng là nhờ tâm lý "đời có được bao nhiêu" của cổ."

Khi còn sinh sống tại L.A, cả hai thường xuyên cùng nhau đạp xe đi ngắm hoàng hôn tại Santa Monica. Đây cũng chính là nơi Alice đã đưa ra lời cầu hôn đầy lãng mạn cho người thương. "Khi tôi bước vào, bài hát "Lucky One" của Garrison Starr - một trong những ca sĩ tụi này thích nhất - được cất lên. Thực sự rất lãng mạn. Rồi gia đình 2 bên đồng loạt xuất hiện." - Reese hồi tưởng lại.

Chuyển tới sống tại New York là một quyết định lớn với cả hai. "Tôi muốn cầu hôn trước khi đi để cho Reese thấy mình nghiêm túc thế nào." - Alice chia sẻ.

"Reese thừa hiểu hành trình được thừa nhận của cộng đồng LGBT có ý nghĩa thế nào với tôi. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ những người đi trước. Và rồi sau đó, cổ cũng nói ra lời câu hôn tại một đài tưởng niệm trên con phố Christopher cổ kính."

Đám cưới cổ tích tại lâu đài Ashford



Quê hương của Alice là Ireland. Khi còn hẹn hò, cô và Reese đã từng ghé đến lâu đài Ashford nổi tiếng của quốc gia này nhiều lần. Và họ quyết định sẽ cử hành hôn lễ tại chính tòa lâu đài này.

Ban đầu, cả hai dự tính chỉ làm một buổi lễ nhỏ và đơn giản trong nhà thờ. Nhưng đến khi lên kế hoạch chi tiết hơn, chẳng biết thế nào mà địa điểm dời hẳn sang một tòa lâu đài nữa. "Mọi ý tưởng quả thực rất dễ bị bay đi quá xa, nhất là khi chúng ta có tới 2 cô dâu ở đây kia!" - Reese cười lớn.

Cả hai đã làm việc cùng Michelle Rago Destinations - một công ty tư vấn và tổ chức đám cưới nổi tiếng - để thực hiện một buổi lễ "để đời" với cảm hứng từ chính quê hương của Alice.

"Alice lớn lên tại vùng quê Wicklow nằm sát biển," - Reese giải thích. "Cảnh vật ở đây phải nói là cực đẹp, và cổ luôn cảm thấy được là chính mình khi ở đó. Vậy nên chúng tôi muốn mang chút thiên nhiên vào lễ cưới, bằng cách để hoa dại mọc một cách tự nhiên."

Bevin Prince - cô bạn thân của cả 2 "cô dâu" - là người đứng ra chủ trì hôn lễ. "Chúng tôi đến với nhau trong lễ cưới của Prince, nên cả hai đều thực sự rất vui khi cô nhận lời," - Alice chia sẻ.

Reese hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Alice thì thời trang, vậy nên những bài hát và trang phục trong lễ cưới cũng phải được lựa chọn hết sức kỹ càng. Các phù dâu bước xuống lễ đường trong tiếng hát "Poetry" của Wrabel, mặc lễ phục "thửa" của nhà thiết kế Cristina Ottaviano. Alice sau đó bước vào dưới nền "nhạc đám cưới" kinh điển "Canon in D", bận một bộ váy trắng tinh khôi của Ralph Lauren.

Hôn lễ diễn ra đong đầy cảm xúc. "Toàn thân tôi như tan chảy khi được bố mẹ dẫn vào lễ đường," - Alice nhớ lại. "Tôi choáng ngợp trước sự hiện diện của gia đình và bạn bè. Và phía cuối lễ đường, Reese ở đó."

"Khoảnh khắc ấy, Reese đẹp đến phi thường, là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Nghe thì có vẻ sến sẩm, nhưng nói thật là đẹp đến tức thở. Kìm nén cảm xúc trước cổ khi ấy là rất khó."

Reese bận một chiếc váy quây của Carolina Herrera, choàng bên ngoài là chiếc áo bằng vải hoa jacquard. Cô bước vào dưới nền nhạc do François-Paul Aïche sáng tác riêng để dành tặng Alice. Khi họ trao cho nhau nụ hôn, tiếng hát của Garrison Starr vang lên với ca khúc cả hai thích nhất "The Lucky One". Và khi bước ra khỏi lễ đường là ca khúc đầy ý nghĩa "I am yours", giống như một cái kết đẹp cho chuyện tình cổ tích của cả hai.

Những tưởng chuyện như vậy là xong, nhưng không! Trong bữa tối pha trộn giữa 2 nền văn hóa Ireland và Mỹ diễn ra sau đó, cảm xúc lại tiếp tục đong đầy.

"Cả hai ông bố đều đưa ra những lời chúc đầy cảm động, sau đó Reese và tôi gửi đến nhau những lời nguyện thề." - Alice nói. "Lời thề của Reese thật sự tuyệt vời, đan xen là những lời chúc thật tâm nhất. Nàng còn hứa sẽ không bao giờ coi phim mà không có tôi cơ."