Chuyện lạ có thật: Kim thà bị kẹt trong thang máy cùng "chị rắn" Taylor Swift còn hơn là ở bên người này!

Hồi năm 2016, Kanye West từng khẳng định đã xin phép Taylor Swift trước khi rap về chuyện ngủ với cô trong bài hát "Famous", trong khi Taylor khẳng định Kanye chưa hề hỏi ý kiến cô. Thế là vợ Kanye - Kim Kardashian ra tay bằng cách tung đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Taylor và Kanye để làm bằng chứng Taylor nói dối, đồng thời gọi cô là "con rắn" lươn lẹo. Một thời gian sau, Taylor cũng không vừa khi ra mắt single "Look What You Made Me Do" chửi xéo hai vợ chồng.

Tuy nhiên, trong chương trình truyền hình "Watch What Happens Live with Andy Cohen" mới đây, Kim đã có câu trả lời bất ngờ khi được người dẫn chương trình Andy hỏi: "Chị muốn bị mắc kẹt trong thang máy cùng ai hơn, Taylor Swift hay Drake?". Kim nhanh chóng đáp rằng cô thà bị mắc kẹt trong thang máy bên cạnh Taylor.

Giữa Taylor Swift và Kim Kardashian từng nổ ra cuộc chiến ồn ào.

Cũng trong chương trình này, khi Andy hỏi về chuyện mâu thuẫn với Taylor Swift, Kim Kardashian nói cả hai bọn họ giờ đều không còn để tâm chuyện thù địch trong quá khứ nữa: "Tôi đã quên nó rồi. Chúng tôi đều bỏ lại chuyện này phía sau mình".

Kim Kardashian nói đã không còn để tâm chuyện mâu thuẫn với Taylor Swift.

Trong khi đó, mâu thuẫn giữa gia đình Kim với Drake thì xảy ra gần đây hơn. Tháng 5 năm ngoái, rapper Pusha T đã tiết lộ Drake có một đứa con rơi trong bài hát "The Story of Addidon", mà bài này vốn do Kanye West sản xuất. Điều này làm nổ ra tranh cãi giữa phe Drake với phe Pusha T và Kanye West.

Tháng 12 vừa qua, cuộc chiến giữa họ bùng nổ lần nữa. Kanye ghi trên Twitter: "Drake đã đe dọa sự an nguy của tôi và gia đình tôi. Hãy để cho tôi và gia đình tôi yên". Drake thì đáp lại bằng một tràng emoji hình mặt cười ra nước mắt. Lúc bấy giờ, Kim xen vào phản pháo: "@drake Đừng bao giờ đe dọa chồng tôi hay gia đình chúng tôi. Anh ấy là người tiên phong mở lối cho những rapper sau này như Drake nổi tiếng đấy".