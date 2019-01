Chuyện ghép đôi trên truyền hình thành thật: Tài tử "Pinocchio" gặp định mệnh trên show, cầu hôn luôn trên sân khấu

Tài tử Lee Pil Mo là một gương mặt vô cùng quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc nói chung và châu Á nói riêng qua các tác phẩm như "You Are My Destiny", "Pinocchio", "Emergency Couple"... Tuy không có vai diễn nào quá đột phá song anh lại là một nghệ sĩ được khán giả toàn châu Á nhớ mặt thuộc tên. Không quá thành công trong sự nghiệp song Lee Pil Mo lại có được câu chuyện tình yêu khiến hàng nghìn khán giả ngưỡng mộ. Nam tài tử may mắn tìm được tình yêu của đời mình nhờ chương trình thực tế ghép đôi giả, sau cùng lại yêu luôn người con gái ấy và cầu hôn cô trên sân khấu.



Tài tử "Pinocchio" bên bạn gái

Năm 2018, Lee Pil Mo gặp gỡ Seo Soo Yeon ngay trong chương trình thực tế ghép đôi giả "Taste of Love" của TV Chosun. Thông thường những chuyện tình trên màn ảnh, đặc biệt qua các chương trình thực tế ghép đôi giả như "Taste of Love" hay "We Got Married", ít khi thành thật. Tưởng giả mà thảnh thật, anh rơi luôn vào lưới tình của người phụ nữ anh biết đến nhờ công việc.

Trong chương trình "Radio Star" vào tháng 10 năm ngoái, Lee Pil Mo công khai thổ lộ tình cảm với Seo Soo Yeon. Nam tài tử tiết lộ rằng, đội ngũ sản xuất đã khuyên Lee Pil Mo không liên lạc với Seo Soo Yeon ngoài đời để tránh trở nên quá thân thiết ngoài thời gian phát sóng. Nếu họ thật sự có cảm xúc quá nhiều với đối phương, mạch chương trình sẽ bị phá vỡ. "Họ nói rằng chúng tôi phải nói chuyện lịch sự vào lần đầu tiên và nắm tay lần đầu tiên trước máy quay. Tôi thật sự chết tâm vì chúng tôi không thể nói chuyện ngoài thời gian quay phim", nam tài tử tiết lộ.

Seo Soo Yeon thì viết về chuyện tình yêu của hai người trong lá thư cô gửi đến Lee Pil Mo một cách vô cùng lãng mạn: "Bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ 2 năm trước, cuộc gặp gỡ định mệnh ở ngã tư đường và giờ đây... Câu nói 'cuối cùng bạn sẽ gặp lại người mà bạn vốn phải gặp gỡ' có vẻ rất đúng với chuyện tình chúng ta. Em nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đó có thể chính là định mệnh. Chính vì vậy, em vẫn muốn vui vẻ gặp anh sau màn ảnh".

Nảy sinh tình cảm dù bị ngăn cản, Lee Pil Mo quyết định cầu hôn người trong mộng ngay trên chính sân khấu nhạc kịch của anh. Giờ vàng đã điểm, Lee Pil Mo lên sân khấu và nhìn thấy bạn gái ngồi ở hàng ghế khán giả. Anh bật cười và nói: "Cảm ơn đã cùng chúng tôi đón Giáng Sinh năm 2018. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có một giấc mơ. Nếu một ngày tôi định cầu hôn ai đó, tôi sẽ thực hiện điều đó ở nhà hát". Nghe thấy lời thổ lộ của Lee Pil Mo, Seo Soo Yeon đã bật khóc.

"Tôi nghĩ rằng, hôm nay chính là ngày đó. Có một người tôi muốn dành cả tương lai để ở bên. Tôi yêu người này rất nhiều. Tôi sẽ đưa cô ấy lên sân khấu", Lee Pil Mo đưa Seo Soo Yeon đến bên mình, hứa rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cô.

Trong tập phát sóng của chương trình vào ngày 17/1 vừa qua, Lee Pil Mo đã không giấu nổi cảm xúc vỡ oà và hạnh phúc khi được nhìn thấy vị hôn thê khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Yêu chiều người yêu, Lee Pil Mo còn chụp hình lại để kỷ niệm và chỉ cho cô cách tạo dáng chuyên nghiệp để có được một thước hình đẹp. Hai người liên tục nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, tình tứ.

Vào ngày 9/2 tới, Lee Pil Mo và Seo Soo Yeon sẽ chính thức trở thành vợ chồng trong đám cưới chính thức. Người hâm mộ cũng mong chờ hình của đám cưới của cặp đôi sẽ được tiết lộ trong chương trình "Taste of Love".