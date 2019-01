Chuỗi trà sữa House of Cha khai trương 4 cửa hàng đón Tết Kỷ Hợi 2019

Là chuỗi trà sữa lớn có hệ thống cửa hàng trên toàn quốc với 23 cửa hàng đang hoạt động. Nhằm phục vụ khách hàng dịp Tết 2019, House of Cha khai trương 4 cửa hàng nâng tổng số cửa lên con số 27. Với số lượng cửa hàng lớn trải dài trên các tỉnh thương hiệu này đang trở thành lựa chọn quen thuộc của các tín đồ trà sữa. House of Cha không chỉ chinh phục khách hàng bằng chất lượng đồ uống, tất cả 4 chi nhánh mới đều được đầu tư bài bản về tạo nên không gian độc đáo nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tất cả các không gian đều toát lên nét sang trọng, lịch sự nhưng lại thân thuộc gần gũi. Không những thế điểm check in là nơi giúp bạn có những giây phút sống ảo vui vẻ, bạn chỉ cần tạo dáng còn lại đã có House of Cha lo.

Một năm qua bạn bè người ra Bắc, người vào Nam, Tết đến xuân về ngồi bên nhau nhâm nhi ly trà sữa và kể cho nhau những câu chuyện, những trải nghiệm của một năm thì quá tuyệt phải không nào. Không gian mới, trẻ trung, độc đáo và đồ uống ngon tuyệt của Nhà Trà là một lựa chọn quá phù hợp cho bạn vào dịp tết này rồi.

Một gợi ý nhỏ cho bạn là đồ uống top seller ở đây gồm: trà xanh nhài sữa, hồng trà caramen kem sữa, ô long xoài kem cheese, hồng trà thanh đào, matcha dâu latte. Tất cả đồ uống này kết hợp với các loại topping thì quá tuyệt phải không nào.

Có người từng hỏi trà sữa House of Cha ngon vậy bí kíp ở công thức phải không? Đúng là như vậy nhưng chỉ đúng 1 phần vì quan trọng nhất là nguyên liệu sạch và chất lượng cao được chọn lọc kỹ lưỡng. Đồ uống muốn ngon nguyên liệu phải tốt, ở House of Cha, tất cả những gì được đưa vào chế biến phải đảm bảo độ tươi nhất, ngon nhất vì chỉ như vậy mới tạo nên hương vị hoàn hảo. Bởi thế mà khi đưa ly trà lên miệng, chưa cần thưởng thức, chỉ cần hít một hơi thật sâu, bạn đã thấy thoảng trong đó hương sữa, vị trà.

Các bạn tham khảo lịch khai trương các chi nhánh để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà nhé.

Quảng Nam: Ngày 27/1/2019 khai trương chi nhánh tại khu phố chợ, thi xã Điện Bàn;

Hưng Yên: Ngày 29/1/2019 khai trương chi nhánh tại 98 Lê Lai, TP Hưng Yên;

Huế: ngày 31/1/2019 khai trương chi nhánh tại số 35 phố Hà Nội, TP Huế;

Đà Nẵng: ngày 31/1/2019 khai trương chi nhánh tại 79 Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn.

Tại Đà Nẵng, sau thành công của 2 chi nhánh tại địa chỉ 21-23 Lê Duẩn và 341 Hùng Vương, House of Cha khai trương thêm chi nhánh tại 79 Châu Thị Vĩnh Tế nâng tổng số chi nhánh tại Đà Nẵng lên con số 3.

Đà Nẵng là thành phố lớn, gần như tất cả các thương hiệu trà sữa lớn đều có mặt ở thành phố này, tuy nhiên số lượng quán của mỗi thương hiệu không hề nhiều như Hà Nội hay Sài Gòn. Nếu đi 1 vòng thành phố sẽ thấy chỉ có 1 vài thương hiệu có 2 cửa hàng còn lại mỗi thương hiệu chỉ có 1 cửa hàng. Việc House of Cha khai trương cửa hàng thứ 3 tại đây cho thấy sự đón nhận của khách hàng Đà Nẵng đối với thương hiệu này.

Hệ thống của House of Cha tại: https://houseofcha.com.vn/he-thong-cua-hang/.