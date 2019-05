Chưa biết chơi gì tại Singapore? Gợi ý lịch trình ăn chơi 4 ngày tại đảo quốc cho mùa hè này!

Lễ hội Singapore vừa qua đã giới thiệu đến du khách hình ảnh một Đảo quốc hoàn toàn mới lạ.

Với những ai còn đang đắn đo lựa chọn điểm đến cho mùa hè này, lịch trình dưới đây sẽ giúp bạn khám phá những "viên ngọc" tiềm ẩn tại đất nước Singapore xinh đẹp.

Ngày 1: Chiêu đãi bản thân với trải nghiệm ẩm thực và giải trí đẳng cấp quốc tế

Bắt đầu hành trình khám phá Singapore với trải nghiệm đáng nhớ tại Hong Lim Market & Food Centre – nơi du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực như một người bản xứ. Bạn sẽ muốn "húp trọn" tất cả món ngon tại các nhà hàng đạt danh hiệu Milchelin Bib Gourmand - giải thưởng ghi nhận những quán ăn ngon với giá cả phải chăng. Nếu không muốn "lạc lối" trong thiên đường ẩm thực Singapore, đừng quên tham khảo sách Hướng dẫn MICHELIN (MICHELIN Guide) để tìm thấy những gợi ý ẩm thực đạt chuẩn quốc tế, được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Các khu ẩm thực bình dân vốn là nét đặc trưng không thể thiếu trong văn hóa Singapore.

Các khu ăn uống bình dân thường không có dịch vụ đặt bàn trước, nên các tín đồ ẩm thực có thể đặt một vật nhỏ như gói giấy ăn, hoặc danh thiếp lên ghế ngồi để "giữ chỗ". Ngoài ra, những thực khách muốn thưởng thức ẩm thực tại các quán ăn gia đình có thể tìm đến nhà hàng Boon Tong Kee và thỏa sức lấp đầy chiếc bụng đói với những dĩa cơm gà Hải Nam thơm béo, đậu hũ chiên và món ếch chiên nổi tiếng tại đây.

Nếu bạn ưa thích cuộc sống về đêm sôi động tại Singapore, hãy kết thúc ngày đầu tiên trong lịch trình tại Manhattan – cái tên đứng đầu danh dách 50 quán bar tốt nhất châu Á năm 2018. Bước vào không gian nội thất tráng lệ của quán bar này, bạn sẽ được đắm mình trong sự giao thoa tinh túy giữa giai điệu du dương cùng hàng trăm loại cocktail được pha chế kỳ công.

Manhattan là điểm đến yêu thích nhất của Băng Di để tận hưởng nhịp sống về đêm tại Singapore.

Ngày 2: Khám phá Singapore qua lăng kính nghệ thuật và trải nghiệm mua sắm đẳng cấp

Hãy dành ngày thứ hai để trải nghiệm kho tàng văn hóa nghệ thuật phong phú tại Singapore International Festival of Arts (Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Singapore - SIFA). Diễn ra từ ngày 16/ 5 – 2/6, sự kiện sẽ biến Bảo tàng nghệ thuật Arts House thành ngôi nhà của những lễ hội, với đầy ắp những trải nghiệm độc đáo trong mọi lĩnh vực - từ sân khấu, âm nhạc, khiêu vũ, điện ảnh đến nghệ thuật thị giác. Trong khuôn khổ của lễ hội, có đến 46 sự kiện diễn ra tại nhiều địa điểm và thời gian khác nhau. Du khách nên xem trước lịch biểu diễn trên website SIFA để lựa chọn sự kiện phù hợp nhất với sở thích và lịch trình của mình.

SIFA 2019 cổ vũ và tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sau buổi sáng đắm mình trong không gian nghệ thuật, hãy đến Design Orchard và "săn lùng" các thiết kế thời trang đến từ hơn 60 thương hiệu bản địa. Bên cạnh đó, du khách còn có thể tự thiết kế mùi hương và tạo ra những chai nước hoa cho riêng mình với Oo La Lab. Và trong lúc rảo bước dọc theo đường Orchard, đừng quên thưởng thức món bánh kẹp kem béo ngọt, mát lạnh cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác trên vành đai mua sắm lớn nhất Singapore.

Phòng điều chế nước hoa Oo La Lab mang đến trải nghiệm độc đáo cho những tín đồ mùi hương.

Ngày 3: Buổi hẹn hò cùng thiên nhiên

Sau lịch trình 2 ngày dày đặc, hãy dành ngày thứ ba để hòa mình cùng thiên nhiên tại Floral Fantasy, khu nhà kính mới nhất thuộc Gardens by the Bay với hơn 15,000 loài hoa khác nhau. Không chỉ mãn nhãn với cảnh đẹp thơ mộng tại 4 khu vườn, du khách còn được trải nghiệm công nghệ 4D và "hóa thân" thành một chú chuồn chuồn, tự do bay lượn khám phá Gardens by the Bay. Bên cạnh đó, du khách có thể mua vé trực tuyến để tiết kiệm thời gian xếp hàng và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mùa hè này, hãy cùng gia đình và bạn bè đến trải nghiệm khu vườn cổ tích Floral Fantasy ngay thôi!

Vào buổi chiều, hãy tiếp tục hòa mình cùng thiên nhiên với Floating Donut và trải nghiệm ẩm thực ngay trên vịnh Marina nổi tiếng. Trong lúc du khách đang thưởng thức bữa ăn sang trọng, con thuyền với hình dáng chiếc bánh donut sẽ khởi hành từ bến tàu Clifford Pier, lênh đênh xuống Collyer Quay và vòng quanh vịnh Marina. Khác với cảm giác chỉ đứng trên đất liền tham quan, giờ đây bạn sẽ ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật ngay giữa lòng con sông Singapore xinh đẹp.

Ngày 4: Trải nghiệm văn hóa truyền thống và hiện đại trước khi khép lại hành trình tại Singapore

Dành ngày cuối cùng trong lịch trình để tìm hiểu thêm về văn hóa đặc sắc của đảo quốc tại Phòng trưng bày Quốc gia Singapore. Du khách đến với phòng trưng bày vào mùa hè này sẽ được sống lại những cột mốc lịch sử quan trọng thông qua tác phẩm nghệ thuật Awakenings: Art in Society in Asia (tạm dịch - Thức tỉnh: Nghệ thuật trong xã hội châu Á). Ngoài ra, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt Children’s Biennale cũng sẽ góp mặt tại triển lãm, mang lại trải nghiệm "chơi mà học" giúp giải phóng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của trẻ.

Đặc biệt, có một trải nghiệm thú vị tại Phòng triển lãm Quốc gia mà không phải ai cũng biết đến – đó chính là cửa hiệu Gallery & Co. Tại đây, du khách có thể sở hữu cho riêng mình một tác phẩm lưu niệm từ những triển lãm nổi tiếng, hoặc vùi đầu vào những cuốn sách nghệ thuật tại không gian quán cà phê yên tĩnh.

Ẩn mình trong Phòng triển lãm Quốc gia Singapore là Gallery & Co., nơi bày bán những món hàng nghệ thuật không có ở nơi nào khác.

Còn gì tuyệt hơn việc khép lại lịch trình với trải nghiệm tại khu phức hợp Jewel Changi vừa khai trương tại Singapore? Với hơn 280 cửa hàng mua sắm và quán ăn, Jewel đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến mua sắm, trải nghiệm và thỏa sức "sống ảo" với những bộ ảnh lung linh tại HSBC Rain Vortex - thác nước trong nhà cao nhất thế giới. Ngoài ra, du khách đến Jewel từ sau ngày 10/6 sẽ được trải nghiệm hàng loạt hoạt động thú vị tại công viên Canopy Park với mê cung, vườn cây và khu vui chơi với đường trượt khổng lồ.

Khu phức hợp Jewel Changi thực sự là điểm đến hoàn hảo cho các tín đồ chụp ảnh!

Những tín đồ ẩm thực khi đến trải nghiệm các nhà hàng tại Jewel Changi nên tránh các khung giờ cao điểm, vì sẽ mất ít nhất hai tiếng xếp hàng. Thay vào đó, hãy tranh thủ đến thật sớm vào buổi sáng, hoặc quay lại vào khoảng 15h-17h khi lượng khách thưa hơn.

Giờ thì bạn đã biết những điểm đến độc lạ và bí quyết để tận hưởng một mùa hè hấp dẫn nhất tại Singapore! Hãy cùng khám phá một đảo quốc sư tử - nơi gặp gỡ của những tín đồ ẩm thực, nhà khám phá, nhà sưu tập, người định hình văn hóa, và những người yêu thích giao lưu - để cùng tạo ra trải nghiệm thú vị mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm cho chuyến du lịch Singapore sắp tới của bạn tại Cẩm nang 52 kỳ nghỉ cuối tuần để khám phá hàng loạt trải nghiệm đặc sắc tại đảo quốc sư tử.