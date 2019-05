Chồng ra đi vì nghiện thuốc lá, người phụ nữ quyết tâm thay đổi cuộc đời: Không muốn con mình mồ côi cả cha lẫn mẹ

Pauline Bell, sống tại Bree, Wexford đã mất chồng vì căn bệnh có liên quan đến thuốc lá, cô nói rằng cô sợ sẽ phải để hai đứa con lại trên đời mà không còn bố mẹ ở bên nếu bản thân mình cũng không từ bỏ thuốc lá .

Chồng của Pauline Bell, ông George đã qua đời khi đang đi nghỉ mát ở Alicante vào năm 2008. Những đứa con của họ là Darragh (hiện đã 29 tuổi) và Rachel (năm nay 26 tuổi) chính là động lực để cô quyết tâm loại bỏ thuốc lá ra khỏi cuộc đời mình. Ông George ra đi khi mới 48 tuổi bởi một cơn đau tim, được biết ông là một người nghiện thuốc lá. Hình ảnh bao thuốc lá đã gắn liền với ông trong suốt cuộc đời.

Pauline kể rằng: "Sau khi chồng tôi qua đời, tôi biết rằng nếu có bất kì điều gì không may xảy đến với tôi, thì các con của tôi sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng đã phải trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ khi George qua đời.

Sau khi George ra đi mãi mãi, tôi hút thuốc còn nhiều hơn cả trước đó. Tôi chưa bao giờ là một người nghiện thuốc lá, nhưng vài tháng sau khi anh ấy mất, tôi đã hút rất nhiều. Thậm chí có những đêm một mình tôi đốt hết cả bao với 20 điếu thuốc lá. Tôi nghĩ rằng tôi cần đến chúng. Những điếu thuốc là người bạn tốt nhất của tôi và cũng là một sự an ủi tốt nhất cho tôi trong quãng thời gian khủng khiếp như vậy.

Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng những điếu thuốc này đang từ từ làm tôi tổn thương. Tôi biết một ngày nào đó chúng sẽ giết chết tôi và chỉ cần nghĩ đến việc những đứa trẻ đã đau đớn như thế nào sau khi mất cha, tôi nhận ra rằng mình cần phải bỏ thuốc ngay lập tức. Tôi biết rằng tôi phải từ bỏ những điếu thuốc vì lợi ích của chính tôi và các con của mình."

Pauline cho biết người chồng quá cố của mình luôn có ước mơ được hiến tạng sau khi chết, nhưng vì anh qua đời ở Tây Ban Nha nên điều này là không thể. Pauline nói rằng quyết định bỏ thuốc lá của cô là một cách để tôn vinh ước muốn của chồng mình.

Cô nói rằng: "Chồng tôi luôn nói rằng anh ấy sẽ hiến tặng nội tạng của mình nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra với anh ấy. Anh ấy luôn mang theo một chiếc thẻ hiến tặng và đó là điều mà anh ấy rất đam mê. Tuy nhiên, vì anh ấy chết ở Tây Ban Nha nên anh chẳng bao giờ có cơ hội để làm điều đó. Tôi cảm thấy rằng việc từ bỏ thuốc lá là cách để tôi mang anh ấy trở lại."

Một năm sau cái chết của chồng, Pauline đã đưa ra quyết tâm bỏ thuốc lá và kêu gọi những người hút thuốc xem xét tác động của thuốc lá đối với cuộc sống, sức khỏe và gia đình họ.

"Thật khó khăn để có thể từ bỏ được thói quen hút thuốc lá. Mặc dù vậy, bây giờ khi ngửi thấy mùi khói thuốc ở xung quanh hay nhìn thấy một ai đó hút thuốc, tôi không còn cảm thấy ham muốn được hút một điếu thuốc nữa. Tôi cảm thấy tốt hơn trước đây rất nhiều. Bây giờ tôi rất khỏe mạnh, tôi có thể đi bộ hay bơi mà không bị khó thở. Việc từ bỏ thuốc lá đã làm nên điều khác biệt cho chính tôi.

Nhiều người nói rằng sống chết là do số trời, nhưng tôi không chắc lắm. Hút thuốc lá góp phần làm tổn hại rất nhiều thứ. Nhiều năm trước, không ai biết thuốc lá nguy hiểm như thế nào nhưng bây giờ, chúng ta đã có sự thật và khoa học để chứng minh điều đó.

Những đứa trẻ của tôi rất tự hào về tôi vì đã bỏ hẳn được thói quen hút thuốc lá. Bản thân tôi cũng rất vui vì điều đó." - Pauine chia sẻ.

Pauline là một trong những gương mặt nổi bật của Chiến dịch bỏ thuốc lá của HSE, bà cho biết việc từ bỏ hút thuốc cần phải bắt đầu ở giai đoạn chính yếu. Bà nói thêm rằng: "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dành nhiều thời gian và công sức hơn cho việc giáo dục học sinh sinh viên về việc hút thuốc lá, đồng thời phải ngăn chặn nó từ tận gốc. Nhiều người lựa chọn việc hút thuốc lá khi còn là một thanh thiếu niên, và tôi nghĩ sẽ có ích hơn khi giải quyết vấn đề hút thuốc lá này ngay từ đầu."

Ngày Thế giới Không Thuốc lá là ngày lễ do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động nhằm gây sự chú ý của cộng đồng tới tác hại của thuốc lá, từ đó để những người đã và đang hút thuốc có thể từ bỏ thói quen xấu này. Ngày Thế giới Không Thuốc lá được tổ chức vào 31/05 hàng năm. Chủ đề của ngày Thế giới Không Thuốc lá 2019 là "Thuốc lá và các bệnh về phổi". Thông qua chủ đề này, WHO muốn thông tin đến cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về phổi. Đồng thời qua thông điệp này WHO kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời nhằm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá.

(Theo Independent)