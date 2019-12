Chồng cũ bóp cổ đến mức nhập viện rồi dùng cưa máy tự sát, người vợ lên tiếng: Gia đình tan vỡ là do xuất hiện người thứ 3

Liên quan đến vụ ông Phạm Văn R. (45 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tự dùng cưa máy cắt cổ mình dẫn đến tử vong vào ngày 2/12, trao đổi với chúng tôi bà M. (39 tuổi, vợ cũ ông R.) cho biết gia đình bà tan vỡ là do người thứ 3 xuất hiện.

Theo bà M. chia sẻ, gia đình bà từng có một cuộc sống hạnh phúc nhưng sau đó, 2 vợ chồng ly hôn bởi ông R. có người thứ 3. Sau khi chia tay, ông R. bỏ đi sống với người phụ nữ kia.

Mới đây, trong lúc ông R. trở về nhà với lý do thăm con, khi bà M. nói chuyện giữa 2 người đã ly hôn, không liên quan gì nữa thì ông R. liền tiến tới bóp cổ vợ cũ. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy đến can ngăn và đưa bà M. đi cấp cứu.

Trở về sau khi được điều trị tại bệnh viện, bà M. cho hay việc chồng cũ của bà tự tử khiến bà rất đau đớn.

"Lúc xảy ra sự việc, tôi không biết gì, cứ nghĩ mình đã chết bỏ lại các con. Đến khi tôi tỉnh lại thì hay tin, chồng cũ đã tự dùng cưa máy cắt cổ mình tử vong. Nghe những người chứng kiến thuật lại, lúc mọi người đưa tôi đi cấp cứu, ông R. nhìn về phía tôi và có thể ông ấy nghĩ tôi đã chết nên mới dùng cưa máy tự tử", bà M. nói.

Chiếc cưa máy ông R. dùng để cắt cổ tự vẫn.

Trước cái chết bất ngờ của ông R., nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân ông R. tự vẫn xuất phát từ mâu thuẫn với vợ cũ khiến gia đình bà M. buồn lòng. Người thân của bà M. rất mong dư luận đừng nên phán xét khi không biết được thực hư câu chuyện, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình.

Như thông tin đã đăng tải, vào khoảng 8h ngày 2/12, Công an xã Tân Huề tiếp nhận tin báo về việc ông R. tự dùng cưa máy cắt cổ. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Tân Huề có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an huyện Thanh Bình.

Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Trưởng Công an xã Tân Huề cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định, sau khi bóp cổ bà M. bất tỉnh, có thể ông R. nghĩ vợ cũ đã chết, khiến tinh thần ông bấn loạn nên đã tự dùng cưa máy tự vẫn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.