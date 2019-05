Chờ đón bữa tiệc âm nhạc đầu tháng 6 với sự xuất hiện của 2 bom tấn: DJ StadiumX và Steff Da Campo

Mở màn cho "Siêu Sinh Nhật" lần này vào thứ sáu ngày 31/5 chính là cặp đôi DJ/Producer đình đám STADIUMX.

Tình cờ gặp nhau trong buổi workshop dành riêng cho các producer vào năm 2009 ở Budapest, Sully và Martin Dave đã quyết định hợp tác và ra mắt với cái tên Stadiumx. Bộ đôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng với bản hit quốc tế "Howl at the Moon" ft Taylr Renee được phát hành trên Protocol Recordings.

Bản track này chính thức được ra mắt khi Nicky Romeo biểu diễn nó trong chương trình "Nicky Romeo & Friends Protocol Recordings ADE Label Night". Cùng với nhiều sản phẩm khác kết hợp với những tên tuổi lớn như David Guetta, Katy Perry, Stadiumx thực sự đã để lại nhiều sự ấn tượng đối với các fan EDM.

Không dừng lại ở đó, xuất hiện trong ngày đầu tiên của tháng 6 chính là anh chàng DJ/producer người Hà Lan Steff Da Campo. Âm nhạc của anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa House, Electro House và Groovy Bass House khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng Beatport với những giai điệu vô cùng cuốn hút "Make Me Feel", "Out Of My Mind", "Deeper Love"… Chỉ riêng trên Sportify, những track nhạc của Steff cũng đã đạt hơn 12 triệu lượt streams.

Cặp đôi người Hungary với dòng nhạc progressive và future house chắc chắn sẽ mang lại những màn trình diễn cực đã tai

Âm nhạc của Steff có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo giữa house, electro house và groovy bass house

Trong suốt 3 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người yêu âm nhạc điện tử trong nước và cả bạn bè quốc tế khi là nơi hội tụ của ánh sáng đẳng cấp, không gian sôi động và âm nhạc cuồng nhiệt với sự xuất hiện của rất nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới và những ngôi sao trong nước: Fedde Le Grand, R3Hab, Ben Nicky, MAKJ, Sick Individuals, Hồ Ngọc Hà, Binz…