Chiến hữu của Son Heung-min lên MXH chửi thề sau khi nghe tin đồn vợ "tòm tem" với đồng đội ở CLB Tottenham

Đầu tuần vừa rồi, hậu vệ Jan Vertonghen bất ngờ xuất hiện trước ống kính máy quay với một bên mắt bị... thâm. Dân tình lập tức đồn thổi về màn vụng trộm giữa Vertonghen và Sabrina Kvist, vợ của Christian Eriksen. Họ cho rằng Eriksen đã "tặng" cho Vertonghen một phát đấm trời giáng sau khi biết chuyện tày đình này.

Chưa dừng lại ở đó, nội tình của Spurs cũng chia làm 2 nửa sau khi Eriksen và Vertonghen cãi nhau. Nguồn tin từ The Sun cho hay: "Một nửa các cầu thủ Tottenham giờ không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau. HLV Mauricio Pochettino hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này".

Tin đồn cho rằng Vertonghen đã ngủ với vợ của Eriksen xuất hiện tràn lan sau khi Tottenham thua Bayern.

Được khoảng một ngày sau khi tin đồn này trôi nổi trên MXH thì "nam chính" Eriksen chính thức lên tiếng. Tiền vệ người Đan Mạch trích dẫn hẳn tin đồn lên Twitter cá nhân rồi gắn một từ chửi thề ngắn gọn: "Bullsh*t" - nghĩa là ngớ ngẩn, ngu ngốc. Jan Vertonghen thấy đồng đội phản ứng gắt gỏng như vậy cũng chia sẻ về trang cá nhân của mình và chèn icon chán nản.

Eriksen lên tiếng sau khi nghe tin đồn thất thiệt về mình và đồng đội.

Vertonghen cũng nhân cơ hội chứng minh chuyện mình vụng trộm với vợ của đồng đội là không có thật.

Sau khi Eriksen và Vertonghen lên tiếng, nguồn phát đi thông tin này đã xóa bài viết của mình.

Trang The Sun cũng đã thay đổi bài viết theo phản ứng của Vertonghen và Eriksen. Chỉ có điều họ vẫn khẳng định rằng vết thương của Vertonghen là do chính Eriksen gây ra. The Sun tiết lộ vì một pha tranh chấp trên sân cỏ nên Eriksen vô tình khiến Vertonghen bị thương.

Như vậy có thể khẳng định tin đồn Vertonghen vụng trộm với vợ Eriksen khiến phòng thay đồ Spurs dậy sóng là hoàn toàn thất thiệt. Chuyện những tin đồn như vậy xuất hiện trong bối cảnh các đội bóng chơi tệ không có gì lạ ở xứ sở sương mù.

Có lẽ để hoàn toàn chấm dứt những luồng thông tin như vậy, Eriksen và Vertonghen cần phải nỗ lực hết sức ở trận đấu sắp tới. Trong 5 trận gần nhất, Tottenham chỉ thắng 1, thua 3 (bao gồm trận thua 2-7 trước Bayern) và hòa 1.