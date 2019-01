Chỉ với một bức ảnh, An Japan đã "lăng xê" thành công cả dàn gái xinh xung quanh mình

An Japan vừa đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh selfie mới toanh. An thì vốn là hotgirl lâu năm nên việc cô nàng xuất hiện long lanh đã trở nên quá quen thuộc. Điều khiến mọi người chú ý là ngay cả những cô gái xung quanh An cũng xinh miễn chê.

Trong cùng 1 khung hình mà có đến tận 4 mỹ nhân.

Ba cô bạn ấy lần lượt là Linh Sugar, Bùi Khánh Hà và Chi Phạm. Dù chỉ là những gương mặt mới được biết đến trên mạng xã hội thời gian gần đây, lượng người theo dõi trên Instagram cũng chỉ từ 3-7k nhưng ai cũng phải công nhận rằng những người bạn này đều có gương mặt rất xinh xắn và nét riêng không lẫn vào đâu được.

Một khoảnh khắc khác của nhóm bạn này.

Chỉ sau nửa ngày đăng tải, bức ảnh này đã nhận về gần 8k like. Phía dưới phần bình luận, dễ dàng nhận thấy hàng loạt lời khen mà cư dân mạng dành cho An Japan cũng như những người bạn mới của cô nàng. Gái xinh đã hot, nay hẳn có đến 4 cô nàng trong cùng một khung hình thế này thì bảo sao dân tình lại đứng ngồi không yên cơ chứ.

Cùng làm quen với họ nhé.

Cô bạn đeo kính trong bức ảnh trên là Linh Sugar - một cái tên khá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội. Linh Sugar sở hữu vóc dáng chuẩn cùng khuôn mặt xinh không lẫn vào đâu được.

Người bên trái An Japan là Bùi Khánh Hà. Hà sinh năm 1996, đang là người mẫu ảnh và diễn viên tự do. Vào tháng 9 năm ngoái, Khánh Hà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương.

Nhân vật còn lại là Chi Phạm, một gương mặt mới của làng mẫu lookbook. Khác với 3 cô bạn trong hình, Chi Phạm đi theo phong cách cá tính và cool ngầu một chút. Cách make-up của cô bạn này rất Tây và lạ mắt.