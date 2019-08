Chi Pu chính là "tắc kè hoa" của Vpop: mỗi lần comeback đều thử sức với những concept khó nhai không đụng hàng

Tính từ ngày đầu lấn sân làm ca sĩ, đến nay đã gần 3 năm. Giờ đây khán giả không còn bàn tán về việc Chi "hát dở, hát phô" nữa, thay vào đó họ đổ dồn sự chú ý vào những concept độc đáo, lạ mắt và trầm trồ xuýt xoa về ý tưởng qua từng câu chuyện Chi Pu đưa vào MV. Cùng điểm qua những concept "nặng đô" nào Chi Pu đã từng thử nghiệm sau mỗi lần comeback nhé:

Concept vương giả, lộng lẫy như show diễn thời trang trong MV "Cho Ta Gần Hơn"

Sau khi cho ra mắt MV debut "Từ Hôm Nay" làm dư luận dậy sóng. Chưa đầy 1 tháng sau đó, Chi Pu tiếp tục tung ra MV mới "Cho Ta Gần Hơn" đẹp long lanh với concept vương giả, cổ tích. MV tập trung vào trang phục độc đáo đầy màu sắc đến từ các nhà mốt hàng đầu thế giới như Gucci, Kenzo, Christian Louboutin,.. MV này vẫn đi theo phong cách Hàn Quốc do được nhào nặng bởi bộ đôi sản xuất Krazy Park và Eddy Park, tiếp tục được chấm bút bởi Trang Pháp.

Hình ảnh vương giả đầy màu sắc được Chi Pu lựa chọn trong lần trở lại này.

Trang phục độc đáo đến từ các nhà mốt danh tiếng thế giới: Gucci, Kenzo, Christian Louboutin,..

Quả thực với lần trở lại này, phần nhìn của Chi Pu đã hoàn toàn "lấn át" cả phần nghe, khi khán giả cứ mãi ngắm những bộ quần áo lung linh và diễn xuất của cặp đôi mà chẳng thèm quan tâm đến giọng hát của Chi Pu nữa.



Chi Pu | CHO TA GẦN HƠN (I'm In Love) - OFFICIAL MV

Concept rạp xiếc trong "Talk To Me - Có Nên Dừng Lại"

Phong cách mạnh mẽ, cộng với thể loại nhạc điện tử bắt tai được tạo nên bởi phù thuỷ EDM Triple D. Trong MV "Talk To Me (Có Nên Dừng Lại)", Chi Pu quay ngoắc sang hình ảnh trưởng thành, táo bạo với concept rạp xiếc độc đáo. Phân đoạn rap và diễn với trăn của Chi Pu được xem như một điểm sáng của MV, giúp cho "Talk To Me" nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ người hâm mộ.

Concept rạp xiếc táo bạo, độc đáo.

Hình ảnh trưởng thành của Chi Pu mang đến sự phổ rộng cho "Talk To Me" tại Vpop thời điểm đó.

Chi Pu | TALK TO ME (Có Nên Dừng Lại) - Official MV (치푸)

Phong cách Lolita gây tranh cãi trong MV "Mời Anh Vào Team Em"

Với concept Lolita khó xơi, MV gắn mác 16+ "Mời Anh Vào Team Em" của Chi Pu được lên ý tưởng bởi giám đốc sáng tạo Denis Đặng. Mang về rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả vì những hình ảnh ẩn dụ nhạy cảm, thậm chí một số phân đoạn được ekip cân nhắc cắt đi vì quá "phô", nhưng "Mời Anh Vào Team Em" vẫn ung dung chạm Top Trending Youtube. Quả thực những ý tưởng táo bạo như thế này tại Vpop chưa từng có ai dám làm ngoài Chi Pu.

Hình ảnh Chi Pu "nô đùa" bên những chú heo gây ấn tượng mạnh suốt MV

Phong cách Lolita trong MV bị dân tình la ó vì quá sexy có phần "dung tục"

Chi Pu | MỜI ANH VÀO TEAM (❤️) EM - Official M/V (치푸) (16+)

Nổi loại chẳng giống ai với tạo hình trừu tượng khó đỡ trong "Đoá Hoa Hồng"

Hoá thân vào hình tượng có phần hơi kì dị với mái tóc bob lạ mắt, trang phục khó hiểu và lối make up art-pop khác người. Nội dung MV siêu thực "hack" não người xem. Nhưng tổng thể lại giúp Chi Pu lấy được ấn tượng vô cùng mạnh mẽ của công chúng qua lần trở lại với MV "Đoá Hoa Hồng - Queen". Bên cạnh đó, việc thể hiện những động tác vũ đạo "khó nhằn" một cách đồng đều và điêu luyện của Chi Pu là một điểm cộng rất lớn cho sản phẩm lần này.

Rũ bỏ hình tượng hot girl, Chi Pu quay ngoắt 180 độ sang phong cách vô cùng lạ lẫm.

Tạo hình 3 mắt...

Trang phục khó đỡ...

Vũ đạo lại càng...khó hiểu. Những tất cả những yếu tố trên gộp lại sẽ cho ra một kết quả vô cùng bất ngờ: sự ấn tượng đột phá và tính viral cực kì cao!

Chi Pu | ĐÓA HOA HỒNG (QUEEN) - Official M/V Dance Version

Quay ngoắt về hình tượng cổ trang, hoá thân nàng Cám trong bản Ballad "Anh Ơi Ở Lại"

Đúng thế, là "Cám" chứ không phải "Tấm". Vừa khiến khán giả bất ngờ với màn thay đổi phong cách âm nhạc lẫn tạo hình cổ trang tuyệt đẹp, Chi Pu lại vừa "bẻ cong" câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam khi khai thác mặt trái của những nhân vật phản diện đầy tinh tế và thẩm mỹ với MV "Anh Ơi Ở Lại".

Vốn dĩ Vpop đã có rất nhiều concept cổ trang được thử nghiệm, nhưng riêng "Anh Ơi Ở Lại" là một ý tưởng vô cùng xuất sắc để giúp Chi Pu "lạ" hơn những sản phẩm ra mắt cùng thời điểm.

Chủ đề cổ trang hoàn toàn không mới ở Vpop..

Nhưng yếu tố làm nên bất ngờ của "Anh Ơi Ở Lại" chính là kịch bản và cách dẫn dắt câu chuyện vô cùng xuất sắc.

Tạo hình của Chi Pu hoá thân vào nàng "Cám" để kể về những góc khuất của kẻ phản diện.

Chi Pu | ANH ƠI Ở LẠI - Official M/V (Chuyện Cám Tấm)

"Nữ chiến binh" đầy uy quyền trả thù trai hư trong MV "Em Nói Anh Rồi"

Sau khi cho fan hâm mộ ăn "quả lừa" từ teaser nhá hàng đến MV chính thức. Lần trở lại mới đây của Chi Pu vào ngày 2/8 với MV "Em Đã Nói Anh Rồi" một lần nữa làm dân tình sôi sục. Quả thực không lần comeback nào của Chi Pu không làm công chúng ngừng bàn tán. Câu chuyện và concept lần này Chi Pu mang đến có phần gai góc và táo bạo hơn rất nhiều, cô hoá thân thành một "nữ chiến binh" cùng hội bạn thân lập kế hoạch để "khử" chàng người yêu tệ bạc.

Ngoài tạo hình "chị Ninja lead" khó đỡ từ những ngày đầu nhá hàng, Chi Pu trong MV "Em Nói Anh Rồi" lại mạnh dạn biến hoá với nhiều tạo hình khác nhau trong vô vàn phân cảnh: khi thì cầm gương, khi cầm súng, khi lại tạo dáng chất chơi bên dàn mô tô,...

Từ "chị Ninja Lead" trong teaser nhá hàng..

..tay bắn tỉa

.. đến sát thủ cầm gươm

..rồi một gangster "chất ngất" bên chiếc mô tô phân khối lớn. Còn những hình tượng nào mà Chi Pu chưa dám thử đâu chứ?!

CHI PU | EM NÓI ANH RỒI (#BIDIBADIBIDIBU) - Official MV

Thay đổi concept xoành xoạch trong mỗi lần trở lại. Dường như danh xưng "tắc kè hoa" giờ đây hoàn toàn phù hợp với Chi Pu khi công chúng phải trầm trồ công nhận về sự sáng tạo không ngừng của cô và ekip. Việc luôn làm mới mình một cách nghiêm túc trong âm nhạc của Chi Pu sẽ là vũ khí đáng gờm giúp cô đánh bại những đối thủ "nặng kí" khác trên đấu trường Vpop.