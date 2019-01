Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, bạn vẫn kịp có làn da căng mịn hơn khi áp dụng 4 bước dưỡng da này

Tẩy da chết thường xuyên

Muốn có làn da mịn màng hơn, bạn nhất định phải tẩy da chết thường xuyên. Thông thường, da của chúng ta sần sùi, khô ráp hay bong tróc là do tế bào chết tích tụ trên bề mặt. Mặc dù làn da có cơ chế tự đào thải tế bào chết nhưng ở nhiều người, cơ chế tự nhiên này có thể diễn ra chậm và kém hiệu quả, bởi vậy đừng ngần ngại giúp đỡ làn da bằng sản phẩm tẩy da chết vật lý hoặc hóa học.

(Instagram @yerinxk)

Nếu bạn thích phương pháp tẩy da chết vật lý, hãy lưu ý chọn sản phẩm có hạt mịn, nhẹ nhàng với làn da như hạt jojoba hay các loại hạt tự nhiên được nghiền mịn để tránh gây tổn thương da. Tần suất tẩy da chết vật lý thích hợp là 1 - 2 lần/tuần.

Tuy nhiên, để loại da chết hiệu quả mà không lo làm trầy xước da, bạn nên cân nhắc việc sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học. Thành phần được nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng là glycolic acid, một dạng AHA có khả năng loại bỏ lớp da chết tích tụ trên bề mặt, kích thích da sản sinh collagen giúp làm mờ nếp nhăn, làm mịn da và đều màu da. Tùy thuộc vào độ khỏe mạnh của làn da mà bạn có thể tẩy da chết hóa học 2 - 3 lần/tuần.

Dùng thêm dầu dưỡng



Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy những vùng da sần sùi chủ yếu là những vùng da tiết nhiều dầu như mũi, giữa trán, hai bên cánh mũi. Việc dùng thêm dầu dưỡng cho những vùng da này có thể giúp điều tiết lượng dầu tự nhiên, ngăn tình trạng da sản sinh quá nhiều dầu, từ đó cải thiện độ mịn màng cho da một cách đáng kể. Hãy ưu tiên những loại dầu thấm nhanh, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông như dầu marula, dầu argan, dầu jojoba... Ngoài khả năng dưỡng ẩm, làm mịn da, những loại dầu này còn kiêm thêm cả chức năng chống lão hóa.

(Instagram @yerinxk)

Dùng thêm serum vitamin C



Vitamin C có khả năng làm mờ thâm, làm đều màu da thì ai cũng biết, vậy nhưng nó có liên quan gì đến chủ đề làm mịn da mà chúng ta đang nói đến? Đừng quên rằng vitamin C là một chất chống ôxy hóa quyền năng có thể sửa chữa, bảo vệ da khỏi những tác nhân có hại từ môi trường cũng như cải thiện độ mềm mại, căng mọng cho da, chính bởi vậy mà nó có thể giúp ích không ít trong việc làm da mịn màng hơn. Đưa vitamin C vào quy trình dưỡng da của mình, bạn không chỉ cải thiện được độ mịn màng cho da mà còn giảm thiểu được nguy cơ bị sần da dưới tác động của môi trường bên ngoài.

(Instagram @seoji72)

Bôi kem chống nắng đều đặn



Đã cất công làm bao nhiêu bước để giúp da mịn màng hơn, bạn hãy cố gắng bảo vệ thành quả của mình bằng việc bôi kem chống nắng đều đặn. Bạn càng bảo vệ da khỏi ánh nắng kỹ càng bao nhiêu, làn da sẽ càng căng mịn, trẻ trung, lâu bị lão hóa hơn bấy nhiêu.

(Instagram @shunii__)

Nguồn: Byrdie