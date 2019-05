Chê YoonA comeback thất bại, antifan bị vả không trượt phát nào với kỉ lục 2019 của cô gấp 6 lần Park Bom

Ngày 30/5 vừa qua, "center của những center" YoonA đã phát hành mini album đặc biệt "A Walk To Remember" gồm ca khúc chủ đề "Summer Night" kết hợp với 20 Years of Age, bài hát tặng fan "Promise", và 3 ca khúc từng được tung ra trước đó là "Deoksugung Stonewall Walkway", "When The Wind Blows" và "To You".

MV "Summer Night" – YoonA (SNSD) (ft. 20 Years of Age)

Sau khi phát hành, sản phẩm âm nhạc mới của YoonA không có thứ hạng tốt trên các BXH nhạc số trong nước vì cô đóng vai trò visual chính của SNSD nên "Summer Night" sẽ không tập trung vào kĩ thuật hát như ca khúc của đồng đội Taeyeon. Nhân cơ hội này, antifan nhanh chóng chê YoonA comeback thất bại.

Ca khúc mới của YoonA không có thứ hạng tốt trên BXH nhạc số trong nước

Tuy nhiên, antifan đã bị vả không trượt phát nào khi YoonA lập kỉ lục nữ nghệ sĩ solo có doanh số album ngày đầu cao nhất 2019 trên Hanteo (24.404 bản), gấp 6 lần kỉ lục trước của Park Bom ("Spring": 4.534 bản). Đồng thời, cô vọt lên hạng 2 trong trong top nữ nghệ sĩ solo có doanh số album ngày đầu cao nhất mọi thời đại trên Hanteo, chỉ xếp sau Taeyeon ("I": 30.790 bản).

YoonA lập kỉ lục nữ nghệ sĩ solo có doanh số album ngày đầu cao nhất 2019 trên Hanteo, gấp 6 lần kỉ lục trước của Park Bom

Ngoài ra, sau gần 18 giờ phát hành, MV "Summer Night" đã có hơn 1,25 triệu lượt xem và 200 nghìn lượt thích trên YouTube. "A Walk To Remember" còn đứng đầu BXH album của iTunes tại 8 quốc gia trong đó có Việt Nam. Đây quả là thành tích đáng tự hào đối với nữ nghệ sĩ solo của một nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 2 như YoonA.

