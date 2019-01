Chạy Trốn Thanh Xuân tập 18: Tất cả bí mật bại lộ, Mạnh Trường và bố đứng trước nguy cơ mất vợ

Mở đầu diễn biến tập 18 bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân, cả xóm trọ xôn xao vì đêm qua Phi (Huỳnh Anh) và An (Lưu Đê Ly) đều không về. Xuân (Hiệp Đỗ) nói không cần gọi cho hai người ấy làm gì vì họ đang ngoài vùng phủ sóng, nhưng lại trong vùng phủ chăn. Thuỳ (Phạm Ngọc Anh) tuy cười nói với mọi người nhưng vẫn rất lo cho An vì cô chẳng có bạn bè gì cả, không biết là đi đâu.

Hội xóm trọ rất lo cho An và Phi

Về phần Phi và An, đó thực sự là một đêm dài. An vẫn bất tỉnh sau khi được cấp cứu, còn Phi thì như người mất hồn vì lo lắng cho An. Sau sự vụ cô bồ nhí của ông Hoài (Hoàng Hải) làm loạn lễ đính hôn của Nam (Mạnh Trường) và Châu (Phan Minh Huyền), mọi thứ thực sự rối tung. Phi thấy Nam lo lắng cho An như vậy đã hiểu ngay rằng anh còn tình cảm với An. Phi có ý muốn "dằn mặt" Nam trước, rằng đừng để An nuôi hy vọng thêm nữa. Nam có lẽ không kiềm chế được mình nên đã hét lên với Phi "Anh rất yêu An". Cả hai không biết rằng Châu đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Đích thân nghe được Nam thú nhận tình cảm của mình, cả Phi và Châu đều rất sốc. Châu đã bỏ đi trong nước mắt ngay sau đó.

Nam và Phi nói chuyện

Châu đã nghe thấy tất cả

Ông Hoài - người gây ra sự vụ này dường như thấy mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Ông vẫn nhất quyết giữ gương mặt đạo mạo đi mọi nơi để nói chuyện với mọi người. Bà Phương (Chiều Xuân) thì nhất quyết không muốn nghe ông nói. Bà rất đau khổ những chuyện ghê tởm ông Hoài làm sau lưng mình.

Nhưng điều khiến bà đau khổ hơn ấy là hoá ra, Nam lại đứng về phía ông Hoài, bao che cho những hành động kia. Sau tất cả, bà quyết định sẽ không nói gì về chuyện này nữa. Bà Phương cũng dặn Nam hãy chăm sóc cho An để cô mau khoẻ lại, nhưng mọi chuyện liên quan đến ân nghĩa chỉ dừng ở đó thôi.

Bà Phương lần này không còn níu kéo mọi chuyện như cũ nữa. Bà chủ động viết đơn ly hôn và ký sẵn rồi đưa cho ông Hoài. Bà chỉ rõ bộ mặt ghê tởm và đê hèn của ông Hoài trong việc ngoại tình "Lần một có thể là sai lầm, nhưng lần hai là bản chất". Bà cũng đọc vị người chồng đểu cáng này khi ông không đồng ý ly hôn.

Sau khi nói chuyện với mẹ, Nam hiểu ý bà ngay, anh rất đau lòng nhưng vẫn phải đồng ý. Sau đó, Nam đến gặp Châu để xin lỗi. Anh không ngờ rằng trước mọi biến cố, Châu lại có thể bình tĩnh như vậy. Nam cũng hiểu mối quan hệ của hai người bây giờ sẽ rất khó khăn để có thể tiếp tục, nhưng anh chỉ xin Châu một khoảng thời gian để cả hai ổn định lại.

Quay trở lại với những diễn biến xoay quanh An. Ngay khi tỉnh dậy, mặc cho Phi sốt sắng vì mình, câu đầu tiên An hỏi là "Anh Nam đâu? Anh ấy có bị làm sao không?". Cũng đúng lúc ấy, Nam tới. Phi cảm thấy hoàn toàn bất lực với mối quan hệ này nên đã bỏ đi. Nam thấy An tỉnh đã vội chạy lại hỏi tình hình.

Phi bực mình vì An mãi lo cho Nam

Nam quan tâm khiến An rất hạnh phúc

An và Nam chưa nói được gì nhiều thì hội bạn xóm trọ lại tới thăm An. Biết chuyện An bị nặng như vậy, tất cả đều lo lắng. Thuỳ còn dậy sớm để nấu cháo cho An. Đạt (Lâm Đức Anh) đã dựng Phi dậy để mang cháo vào cho An. Nhưng bệnh viện không cho mang đồ ăn vào nên Phi đã nổi cáu với bạn.

Hội xóm trọ đến thăm An

Đạt nhắc Phi mang cháo vào cho An

Sửa soạn xong, Phi chuẩn bị vào bệnh viện thì bà Mỹ (Thanh Tú) tới. Ban đầu, Phi còn dè chừng vì những ấn tượng xưa với mẹ An, nhưng sau cùng cậu vẫn kể cho bà nghe về tình hình hiện tại của An. Bà Mỹ tức sôi máu, trách An sau bao năm vẫn ngu dại vì Nam.

Bà Mỹ ngay lập tức nói Phi đưa mình vào bệnh viện. Đến nơi, bà lại gặp đúng ông Hoài đang ở đó. Nghe tình nhân cũ thuyết phục con mình đi du học như một cách để bịt miệng cô, bà Mỹ không thể im lặng thêm. Lúc này, bà Mỹ bóc trần mọi hành động của ông Hoài đã phá huỷ cuộc đời con gái mình khiến cả Phi và Nam đứng đó đều bị sốc.

Nam ra ngoài đã chất vấn bố mình, nhưng anh càng không ngờ ông sống bất nhân như vậy. Vì mục đích cá nhân, ông Hoài sẵn sàng chà đạp lên người khác rồi đưa một lý do rất đơn giản "Là con người mà, ai chẳng ích kỉ". Đáp lại, Nam tức giận nói dù thế nào, ít nhất ông Hoài cũng không nên vô ơn.

Sau tập 18 bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân, chắc chắn tất cả các mối quan hệ của nhân vật sẽ hoàn toàn chuyển hướng vì mọi bí mật đã sáng tỏ. Cuối cùng, An sẽ là của Phi hay Nam? Hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé!