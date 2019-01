Chào đón năm mới cùng 2 phù thủy âm nhạc

Sau hơn 2 năm hoạt động, ENVY Club tự tin là nơi tổ chức những sự kiện mang tầm quốc tế như Countdown Ultra Singapore Countdown Tour, Ultra Japan Countdown Tour, Journey to DWP, Decide Now… với nhiều tên tuổi DJ lớn.

Vô số những những DJ nổi tiếng trong và ngoài nước đều góp sức để mang lại một đẳng cấp riêng dành cho ENVY, phải kể đến như: Alan Walker, Yellow Claw, Jay Hardway, Krewella, T-pain, Quentin Mosimann, Romeo Blanco, KSUKE, Sophie Francis, Matisse & Sadko, Dyro, Xavi, Loopers, TUJAMO, DJ Whookid, DJ Enuff, DJ SURA, Sick Individuals, Rave Radio, Cash Cash, Stadiumx, Jewelz & Sparks...

Với sự đầu tư nghiêm túc, ENVY đã trở thành một địa điểm không chỉ thu hút giới trẻ và doanh nhân sành điệu trong nước mà còn là điểm đến không thể thiếu của những du khách quốc tế và được kỳ vọng sẽ trở thành một mô hình giải trí mang tầm vóc quốc tế.

DJ MOTi tại Envy Club

Bộ đôi Lucas & Steve tại sự kiện DJ Mag Official Party

Bội đôi Sick Individuals

Huyền thoại DJ Dyro tại Ultra Countdown Tour

Vào thứ sáu ngày 19 tháng 1, ENVY sẽ đại diện Việt Nam chính thức được bầu chọn trên tạp chí uy tín DJ Mag – trong hạng mục Top 100 Clubs Worldwide 2019. Nhân dịp đặc biệt này Envy club sẽ tổ chức sự kiện DJMAG Official Party lần hai với sự góp mặt của Maurice West và Mariana BO nhằm mở ra cơ hội cho tất cả bạn bè, khách hàng thân thiết cùng nhau thể hiện tình cảm dành cho ENVY suốt 02 năm qua bằng cách bình chọn cho ENVY Club vào Top 100 Club trong năm nay.

Special Guest - MAURICE WEST



Maurice West được mệnh danh là KSHMR mới của làng EDM thế giới, là hạt giống tiềm năng và có cá tính mạnh khi anh chàng thường phá vỡ những quy tắc 'bất di bất dịch' trong tất cả các thể loại nhạc và không tuân theo bất kì quy tắc nào. Với những bước tiến lớn trong cộng đồng nhạc Dance từ khi còn nhỏ, không mất quá nhiều thời gian để các nghệ sĩ tên tuổi nhận ra tài năng trời phú của anh.



Anh từng hợp tác và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các lão làng: Armin Van Buuren, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Hardwell, Martin Garrix... cùng những bản hits như "Everytime We Touch", "Festival Of Lights", "Harder"... Chờ đón "phù thủy âm nhạc" Maurice West sẽ mang một set nhạc trên cả tuyệt vời tại ENVy Club.

Special Guest - DJ MARIANA BO

Là một trong hai DJ nổi tiếng chơi nhạc kiểu lạ lùng khi kết hợp với nhạc cụ khác để tăng thêm sự kích thích cho khán giả. Mariana còn được gọi là phù thủy âm nhạc khi cô rất thần tượng KSHMR - ảnh hưởng bởi Big Room và Electro House – bản hit của cô "Mantra" & "Kolkata" đã chứng minh rằng KSHMR không phải là phù thủy âm nhạc duy nhất.

Thế mạnh ở những thể loại nhạc mạnh Dupstep, Psy-trance, Trap, Basshouse... bước chân lên hàng chục sân khấu khổng lồ EDC Las Vegas, Ultra Music Festival… và đứng cạnh những "DJ" khổng lồ như Armin Van Burren, Tiesto, Dash Berlin, Tieso, Steve" Aoki...

Với tiểu sử "ít ỏi" như vậy thì cô gái Mỹ La-tin này sẽ làm bạn đắm chìm trong thế giới ma mị tại Envy.

Hứa hẹn sẽ mang đến 1 năm mới thú vị cho người Sài Gòn chuẩn bị Tết Nguyên Đán 2019 - một đêm nhạc cực kì hoành tráng cho chiến dịch bình chọn ENVY Club vào Top 100 DJ Clubs do tạp chí DJ Mag tổ chức – hãy đồng hành cùng Envy.

Hứa hẹn sẽ mang đến Sài Thành một đêm nhạc cực kì hoành tráng mở đầu cho chiến dịch bình chọn ENVY Club vào Top 100 DJ Clubs do tạp chí DJ Mag tổ chức tại Envy Club vào ngày 19/01/2019 sắp tới.





