Chẳng cần soi đâu xa, Hyun Bin lộ tính cách thật ngay ở hậu trường "Crash Landing on You": Đặc biệt là với Son Ye Jin!

Hyun Bin hiện là cái tên hot hòn họt nhất những ngày này. Nhà nhà, người người đổ xô xem "Crash Landing on You" và ai cũng phải "đổ dúi dụi" trước anh lính Bắc Triều Tiên Ri Jung Hyuk đáng yêu, đẹp trai và hết sức chung tình do Hyun Bin thủ vai. Dạo vòng quanh những trang MXH, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nam tài tử đang khiến chị em "phát cuồng".



Đi kèm với việc lại 1 lần nữa tên tuổi phủ sóng rộng khắp, thu hút được thêm "cả rổ" fangirl, tính cách thật của Hyun Bin đương nhiên cũng là điều công chúng hết mực quan tâm. Ai ai cũng tự hỏi liệu trên phim trường hay ngoài đời nam diễn viên đình đám đối xử với mọi người như thế nào. Nếu muốn biết, các fan chỉ cần nghía qua những khoảnh khắc Hyun Bin tươi cười, vui vẻ nói chuyện với bạn diễn trên phim trường. Dù có sự nghiệp thành công, địa vị hàng top trong showbiz và ngoại hình đỉnh cao nhưng Hyun Bin không hề tỏ ra kiêu ngạo hay lạnh lùng mà vô cùng ấm áp, dịu dàng và thân thiện, luôn thoải mái với tất cả mọi người. Thậm chí, còn "cute phô mai que" không khác gì trẻ con.

Nhìn ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng khi Hyun Bin chơi với diễn viên nhí, ai cũng phải "tan chảy".

Dù là với diễn viên nhí hay trước các nhân viên đoàn phim, Hyun Bin đều tỏ ra vô cùng ấm áp, vui vẻ, thoải mái.

Dù trong phim chả mấy khi cười với vị hôn phu Seo Dan, ngoài đời, Hyun Bin lại vui vẻ và nở nụ cười tươi hết cỡ với Seo Ji Hye.

Cả loạt hành động nhắng nhít, đáng yêu của Hyun Bin trên phim trường đều được ghi lại. Lúc chưa bước vào cảnh quay, nam diễn viên còn tranh thủ chăm chỉ tập thể dục. Thảo nào body của Hyun Bin lại săn chắc, rắn rỏi hút hồn fangirl đến như vậy.

Có ai ngờ Hyun Bin lại lầy lội và đáng yêu, vui tính đến như vậy.

Đằng sau những thước phim ngầu hết cỡ là những khoảnh khắc như thế này đây! Khoảnh khắc đùa vui cực ngọt và cực hài sau hậu trường của Hyun Bin - Son Ye Jin cũng khiến fan phải hú hét.

Ngầu và mạnh mẽ hết cỡ trên phim, ra sau hậu trường lại vui tính, đáng yêu và ấm áp thế này, bảo sao đã ra mắt 17 năm nhưng Hyun Bin vẫn giữ nguyên được độ hot.

Anh lính Ri Jung Hyuk do Hyun Bin thủ vai hiện là cái tên khiến chị em thương nhớ nhiều nhất. Không chỉ có ngoại hình cực phẩm và thần thái đàn ông, nam tính, tài năng diễn xuất và hóa thân cực ngọt của Hyun Bin đã giúp "Crash Landing on You" càng thêm nổi tiếng. Vừa có tài năng lại còn vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách dễ gần, vui vẻ, Hyun Bin hẳn là nam thần lý tưởng của nhiều fan nữ.

Nguồn: Facebook Hyun Bin's House in Vietnam