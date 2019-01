Chẳng ai sướng bằng Bình An khi "1 loạt 2 tay 3 con cá", lại yêu toàn người xinh trên màn ảnh nhỏ

Sở hữu một gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng và lối diễn xuất khá chuyên nghiệp, Bình An đang là một trong số những diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Thời gian gần đây, chàng diễn viên điển trai bỗng dưng trở thành gương mặt phủ sóng khi 3 bộ phim của anh là: Mối Tình Đầu Của Tôi, Những Cô Gái Trong Thành Phố và Chạy Trốn Thanh Xuân đều đồng loạt lên sóng. Ba bộ phim, ba tính cách cũng là dịp để Bình Anh sánh đôi với 3 người tình màn ảnh tài sắc vẹn toàn. Cùng "đặt lên bàn cân" 3 gương mặt xinh đẹp đang sánh đôi cùng Bình An trên màn ảnh nhỏ.



Ninh Dương Lan Ngọc - Mỹ nhân đa diện

Nổi tiếng là một nữ diễn viên xinh đẹp có khả năng hóa thân cực kì đa dạng, Ninh Dương Lan Ngọc chiếm được cảm tình của khán giả ngay khi tập đầu tiên của Mối Tình Đầu Của Tôi lên sóng mặc dù còn nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của cô nàng có phần quá lố. Thực tế, vai diễn An Chi xấu xí, tăng động chẳng thể làm khó được một diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Lan Ngọc, chưa kể tính cách ngoài đời của cô nàng cũng lầy lội không kém phần nhân vật.

Gái xấu An Chi không phải một thử thách quá lớn với Lan Ngọc

Mối Tình Đầu Của Tôi đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của Lan Ngọc với chàng diễn viên trẻ điển trai Bình An và cũng là lần đầu cô nàng hóa thân vào vai gái xấu với tạo hình không thể nào mê. So với chàng bạn diễn hot boy, vẻ ngoài của Lan Ngọc có phần chững chạc hơn, thực tế cô nàng cũng hơn bạn diễn 3 tuổi. Thế nhưng, nếu so sánh với bản Hàn, vẻ chững chạc của Lan Ngọc khá tương xứng còn Bình An thì lại chưa thực sự ra dáng. Trước mắt, cặp đôi sẽ còn phải ngược nhau tơi tả trước khi thực sự phải lòng đối phương và ở 2 tập đầu tiên Lan Ngọc - Bình An cũng chưa kịp có dịp để tương tác. Chính bởi vậy, ngoài việc ngoại hình đẹp đều nhưng không thực sự tương xứng ra thì khó lòng có thể chấm điểm độ đẹp đôi của 2 người.

Hi vọng thời gian tới cặp đôi sẽ xảy ra những phản ứng hóa học ngọt ngào

Lương Thanh - hot girl thủ khoa Sân khấu Điện ảnh

Nếu nhân vật của Bình An - Lan Ngọc sẽ còn phải ngược nhau dài dài trước khi bén duyên thì ở Những Cô Gái Trong Thành Phố, Bình An và Lương Thanh lại đốn tim khán giả bởi những thước phim ngọt ngào ngay khi vừa xuất hiện. So với Lan Ngọc, Lương Thanh vẫn là một đàn em trong nghề với khá ít kinh nghiệm diễn xuất, cô nàng mới chỉ có cơ hội đảm nhận một vài vai phụ trong những dự án đình đám của VTV. Những Cô Gái Trong Thành Phố đánh dấu vai nữ chính đầu tay của Lương Thanh và cũng là dịp để Lương Thanh chứng tỏ năng lực của một diễn viên được đào tạo bài bản.

Lương Thanh - Bình An có với nhau những phân đoạn ngọt ngào ngay những tập đầu

Dù là một gương mặt khá mới trên màn ảnh nhưng đối với giới trẻ, Lương Thanh không phải là một cái tên quá xa lạ. Năm 2014 cô nàng từng được biết đến như một hot girl tài sắc vẹn toàn khi đỗ thủ khoa trường đại học Sân khấu và Điện ảnh. Nhan sắc nổi bật, vẻ ngoài trẻ trung của Lương Thanh tương thích rất cao với ngoại hình của chàng hot boy Bình An. Kết quả, 2 người đã có những màn tung hứng khá ngọt trên màn ảnh tuy nhiên đôi lúc Bình An cũng có phần lép vế trước lối diễn chuyên nghiệp của bạn diễn.

Lương Thanh và Bình An rất xứng đôi khi xuất hiện chung

Phạm Ngọc Anh - Hot girl diễn xuất bản năng

So với 2 gương mặt còn lại, Ngọc Anh - nữ diễn viên xinh đẹp đóng cặp cùng Bình An trong Chạy Trốn Thanh Xuân vẫn là một cái tên khá xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô nàng được biết đến với tư cách diễn viên trẻ của nhóm hài Kem Xôi cùng vẻ ngoài quyến rũ, nóng bỏng. Chạy Trốn Thanh Xuân đánh dấu vai diễn truyền hình đầu tay của Ngọc Anh, đây cũng là lần đầu cô nàng đóng cặp với chàng diễn viên điển trai Bình An.

Khác hẳn với vẻ ngoài quyến rũ, đốt mắt người nhìn thường ngày của một hot girl, trong phim, Ngọc Anh ngoan hiền đúng chuẩn "con nhà người ta" và ăn mặc cực kì đơn giản. Tuy không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất cũng là lần đầu tiên hợp tác với một ekip lớn nhưng Ngọc Anh lại chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi lối diễn xuất rất bản năng. Chưa kể cô nàng cũng rất tương xứng khi đứng cạnh bạn diễn Bình An hai người đã tung hứng diễn xuất khá ăn ý.

Bình An và Ngọc Anh

Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Anh và Lương Thanh, cả 3 cô nàng đều tài sắc vẹn toàn thế nhưng có thực sự tương xứng với Bình An hay không, phải xem phim mới rõ!