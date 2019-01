Cập nhật hậu quả trận động đất mạnh tại Chile

Người dân sơ tán ra đường sau trận động đất ở Coquimbo, Chile. Ảnh: Reuters

Hai nạn nhân trên đều là người cao tuổi, một cụ bà 74 tuổi và người đàn ông 64 tuổi, đã tử vong do đau tim. Ngoài ra, có ít nhất 30 căn nhà đã bị hư hại do động đất và thêm 3 căn nhà khác bị ảnh hưởng khi một con kênh tại khu vực tràn bờ do rung chấn.



Giới chức địa phương cho biết có tổng cộng hơn 50 dư chấn đã được ghi nhận và hiện khoảng 11.267 người dân sống trong tình cảnh không có điện.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 22h32 ngày 19/1 (giờ địa phương), cách Coquimbo 15,6 km về phía Nam - Tây Nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 53 km. Một số báo cáo cho biết tình trạng mất điện xảy ra gần tâm chấn và không có cảnh báo sóng thần do trận động đất này.

Coquimbo từng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận động đất 8,4 độ xảy ra tại miền Bắc và miền Trung Chile hồi tháng 9/2015, khiến 15 người thiệt mạng và 6.000 người bị ảnh hưởng, hàng triệu ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng.