Cận cảnh Meizu Zero: Smartphone "không lỗ" đầu tiên trên thế giới

Hôm qua, thông qua một buổi live stream, Meizu đã giới thiệu chiếc smartphone mới của mình có tên Meizu Zero. Và điểm nhấn của chiếc điện thoại này đến từ việc thiết bị không hề có bất cứ một "lỗ" nào trên thân máy, từ lỗ sạc, lỗ tai nghe, loa hay tới khay sim và thậm chí còn không có phím bấm vật lý.

Phó chủ tịch của Meizu là ông Li Nan cho biết, Meizu Zero là chiếc smartphone đầu tiên sử dụng thiết kế nguyên khối và liền mạch một cách hoàn toàn, và ông gọi đây là ngôn ngữ thiết kế Unibody 3D. Máy được hoàn thiện từ chất liệu gốm cao cấp mang tới cảm giác cực kỳ sang trọng.

Do không hề có bất cứ cổng kết nối trực tiếp nào, Meizu Zero sẽ sử dụng hoàn toàn các giao thức kết nối không dây, từ sạc không dây, tai nghe không dây tới eSIM. Được biết, Meizu đã phải phát triển công nghệ Super mCharge 18W của mình trong vòng 2 năm mới có thể được tích hợp lên chiếc Meizu Zero này. Ngoài ra chuẩn kết nối Bluetooth của máy cũng được nâng lên thành Bluetooth 5.0.

Thiết kế mặt sau khá giống với thiết kế trên bộ đôi Meizu 16 và 16 Plus

Meizu sẽ vẫn trung thành với màn hình không "tai thỏ", không "giọt nước" hay không "đục lỗ" gì hết. Ngoài ra, màn hình này của máy cũng sẽ được tích hợp cả loa bên trong

Cả 2 cạnh bên của máy đều không có bất cứ phím bấm hay khe cắm sim nào

Meizu Zero được hoàn thiện hoàn toàn từ chất liệu gốm cao cấp

Mặc dù được cho là smartphone "không lỗ", tuy nhiên thì máy sẽ vẫn có lỗ mic ở dưới để thu âm

Màn hình của máy được vát cong 3D ở 2 bên

Trông khá giống trên các thiết bị Samsung Galaxy

Không có cổng sạc nên máy chỉ có thể sạc qua sạc không dây với công nghệ Super mCharge 18W độc quyền

Về cấu hình phần cứng, Meizu Zero sẽ chạy trên con chip Snapdragon 845 của năm ngoái với dung lượng RAM chưa được tiết lộ. Camera kép ở mặt sau sử dụng 2 cảm biến của Sony là IMX380 12MP và IMX350 20MP (tương tự với cụm camera của bộ đôi Meizu 16). Trong khi đó camera selfie ở mặt trước sẽ có độ phân giải 20MP. Máy chạy sẵn trên nền tảng Android 9 Pie với giao diện Flyme 7 UI.



Hiện tại, Meizu vẫn chưa công bố rõ ngày ra mắt chính thức cũng như giá bán cụ thể của chiếc smartphone độc đáo này. Chỉ biết rằng thiết bị sẽ được bán ra với 2 tùy chọn màu sắc là đen và trắng.