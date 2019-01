Các tính năng khiến fan điên đảo với mẫu xe nhập khẩu DK Aima Mine Plus

Điều gì đã tạo nên sức hút đó, chúng ta cùng tìm hiểu qua nguyên mẫu xe Mine plus cực chất này nhé.

Xe nhập khẩu nguyên chiếc

Nếu bạn là một tín đồ yêu xe điện, hẳn không còn xa lạ với thương hiệu DKBike, sự hoàn thiện, đột phá mà hãng đem lại trong từng sản phẩm là sự kết tinh của công nghệ hiện đại. Hiện tại, DKBike còn được biết đến là hãng xe điện liên tục dẫn hướng đi đầu trong việc cung ứng ra thị trường các mẫu xe đạp điện và xe máy điện cho chất lượng tốt và cao cấp nhất. Thông qua hàng loạt các hoạt động ký kết và hợp tác quốc tế cùng với các thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới như: Tập đoàn công nghệ AIMA TECH, Tập đoàn xe điện YADEA... và mới đây nhất là DKBike được Tập đoàn xe máy điện MBI chỉ định và nhà sản xuất, lắp ráp (OEM) và đồng thời là nhà phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam đối với toàn bộ các sản phẩm xe máy điện của hãng mang thương hiệu MBI. Dự án xe máy điện này được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay với tổng số vốn đầu tư chọn giai đoạn đầu lên tới 1 tỷ USD.

DK Aima Mine Plus được DKBike nhập khẩu nguyên chiếc của hãng từ Tập đoàn Aima Tech để chính thức giới thiệu và phân phối mẫy này tại thị trường Việt Nam.

Đột phá trong thiết kế chưa từng có

Với định hướng là mẫu xe điện nhỏ gọn tiện nghi giúp dễ dàng di chuyển trong đô thị chật hẹp đông đúc, Aima Mine Plus sở hữu thiết kế tối giản với các đường nét tròn mềm mại và linh động.

Một trong những cải tiến đáng chú ý trong phiên bản xe lần này chính là hệ thống đèn của xe. Đèn pha của xe được thiết kế bởi mặt kính cường lực trong suốt như pha lê cho độ phát sáng tốt ngay cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Sử dụng công nghệ Led Cree hiện đại cho cường độ phát sáng của xe lớn, đạt 24.000 CD – tương đương với độ sáng của đèn pha xe hơi. Tuổi thọ của đèn đạt tối đa 100.000 giờ sử dụng. Bao quanh là viền đèn trang trí màu trắng ngà, ngoài cùng là viền mạ Crom bóng sang trọng. Đèn pha được đồng bộ vời hệ thống nút điều khiển ở tay lái bao gồm công tắc nguồn, công tắc chiếu xa chiếu gần, giúp người sử dụng dễ dàng vận trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu full LED

Đèn hậu của xe máy điện Aima Mine Plus được thiết kế cách điệu hình chữ M mang biểu tượng của hãng Aima. Đèn hậu sử dụng công nghệ Led Cree với mặt kính trong suốt giúp cảnh báo an toàn hơn 50% so với công nghệ đèn Halogen thông thường.

Xe máy điện Aima Mine Plus sở hữu bánh trước với vành đúc 10inch, được làm từ hợp kim Lazang có độ bền cao, kiểu dáng thời trang, bền đẹp theo thời trang. Bao quanh vành đúc là lốp đặc không săm 3.5, kích thước lốp là 90/90 – 10 cho tiết diện tiếp xúc với mặt đường lớn, tăng khả năng bám đường cho xe..

Xe được tích hợp hệ thống phanh đĩa cho bánh trước và phanh cơ cho bánh sau. Phanh đĩa lớn được đặt ở tâm bánh xe. Đĩa phanh kích thước lớn, lỗ thoát nhiệt phân bố đều trên mặt đĩa giúp thoát nhiệt tốt, hạn chế mài mòn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, đĩa phanh đồng bộ với tay phanh, giúp người điều khiển dễ dàng làm chủ tốc độ trong quá trình vận hành. Toàn bộ cụm bánh trước được được nối với thân xe thông qua cặp giảm sóc dầu êm ái, được thừa kế từ các công nghệ sử dụng cho giảm sóc xe gắn máy.

Mẫu xe thông minh nhất với hàng loạt các tính năng siêu cấp

Xe máy điện Aima Mine Plus được trang bị động cơ BOSCH – công nghệ Đức – hoàn hảo với những tính năng vượt trội. Động cơ của Mine Plus có khả năng chống nước tuyệt đối. Xe hoàn toàn có thể tăng tốc từ 0 – 100m trong vòng 12,6 giây. Với công suất động cơ 800W đem lại sự mạnh mẽ cho xe, lướt êm ái trên mọi điều kiện địa hình. Khả năng leo dốc của xe có thể vượt góc nghiêng lên đến 14 độ. Mine Plus có thể lắp đặt 5 bình ắc quy 20Ah hoặc 6 bình ắc quy 20Ah hoặc Pin Lithium cho quãng đường di chuyển lên đến 80km mỗi lần sạc đầy, vận tốc tối đa lên tới 60km/h.

MINE PLUS sử dụng để chân phía trước được bố trí thấp ở phân thân dưới của xe, với diện tích rộng rãi, bề mặt thiết kế nhám hạn chế trơn trượt khi vận hành xe dưới trời mưa to kết hợp cùng yên xe, tay lái và mặt đất tạo thành các điểm tiếp xúc cực kỳ an toàn toàn cho người sử dụng, đặc biệt là các bạn gái khi đi giày cao gót, đồng thời tạo sự thoải mái khi vận hành xe trong khoảng thời gian dài. Chân trống cạnh cứng cáp tích hợp chức năng tự ngắt động cơ khi dừng đỗ giúp giảm thiểu tối đa các lỗi vù ga hay giật ga.

Đồng hồ của xe máy điện Aima Mine Plus được làm bởi công nghệ tinh thể lỏng hiển thị đầy đủ các thông số: vận tốc, quãng đường, hiệu điện năng, tình trạng bộ điều khiển ECU, cảm biến phanh…

Phiên bản Mine Plus của hãng Aima được thiết kế nút khởi động Start/Stop thông minh Keyless (kích hoạt xe chỉ với 1 chạm, điều khiển đồng thời qua ứng dụng thông qua kết nối Bluetooth và đặc biệt là xe tự động nhận diện chủ nhân qua hệ thống cảm biến).

Đặc biệt là xe có thể điều khiển bằng ứng dụng thông qua kết nối Bluetooth. Với tính năng này thì người dùng có thể tự động kích hoạt chức năng chống trộm khi chủ xe xa quá 5m, điều khiển, ra lệnh bằng giọng nói. Chức năng đặt tốc độ, ga tự động – Cruise Control như xe hơi. Định vị vệ tinh GPS, báo cáo vị trí xe, cảnh báo nguy hiểm bằng âm thanh qua điện thoại. Ứng dụng này luôn luôn kiểm tra hiện trạng của xe và nhắc nhở tới chủ xe. Bạn cũng có thể mở khóa, kích hoạt xe bằng cách lắc điện thoại.

Xe máy điện được trang bị tính năng logo hãng Aima tích hợp đèn Led cảm biến siêu chất, siêu hiện đại trên thân xe. Đèn viền Led ở logo có thể thay đổi nhiều dải màu khác nhau tùy theo tâm trạng của chủ nhân. Yên xe thiết kế rộng rãi và làm từ chất liệu cao su cao cấp bọc da nhân tạo đem lại cảm giác ngồi thoải mái và êm ái cho người dùng mỗi khi đồng hành cùng Mine Plus.

Tay ga và các nút điều khiển trên hai tay lái của xe cực êm, cực nhạy thuận tiện trong quá trình vận hành xe. Cụm các nút điều khiển được bố trí tập trung trên hai tay lái dễ dàng cho việc thao tác và làm quen với xe. Bên phải tay lái là tay ga và các nút điều khiển bao gồm: nút chuyển số tốc độ, đèn tín hiệu báo nguy hiểm và nút điều khiển đèn viền LED. Bên trái tay lái là các nút đèn pha, xi nhan trái phải, số lùi hiện đại và còi.



DK AIMA MINE PLUS chính là 1 sự lựa chọn an toàn và tin cậy cho tất cả các bạn trẻ đang quan tâm tới dòng xe máy điện khi hội tụ đủ các yếu tố thẩm mỹ, chất lượng và tiện nghi cao cấp sánh ngang với các mẫu xe máy xăng hiện có.



Thông tin chi tiết về Mine plus và các mẫu xe điện chất lượng khác của DKBike, quý độc giả có thể tham khảo thêm thông tin tại website https://dkbike.vn.