Cả gan hát "Nợ ai đó cả thế giới", Puka lập tức nợ cả trường quay lời xin lỗi

Tham gia tập 11 "Đấu trường âm nhạc" phát sóng 21h Chủ nhật ngày 2/6 trên kênh THVL1, Puka bị từ MC cho tới giám khảo "vùi dập te tua". Dù trước đó ở hậu trường Puka đặc biệt quan tâm chăm sóc, thậm chí còn "tạo mẫu tóc" cho Lâm Vỹ Dạ nhưng cuối cùng đàn chị cũng là người đầu tiên "quay lưng" với cô.

Sau khi Will trân trọng giới thiệu Puka là diễn viên, ca sĩ trẻ tài năng thì Lâm Vỹ Dạ liền nhanh ý mời cô nàng "khoe giọng hát". Tuy nhiên ngược lại sự "nhiệt tình" ban đầu, Puka vừa cất lời ca thì lại bị cặp đôi MC "phá đám". Bà xã Hứa Minh Đạt thành thật tâm sự: "Puka à, chị nghĩ là sau bài hát "Nợ ai đó cả thế giới" vừa cất lên qua giọng của em thì em cũng nợ tất cả mọi người ở trường quay 1 lời xin lỗi đó. Nó ghê quá Puka ạ".

Đấu trường âm nhạc: Puka nợ khán giả một lời xin lỗi

Không dừng lại ở đó, chuyên môn âm nhạc của Puka một lần nữa bị Will nhắc đến trong phần giới thiệu đội: "Ngày hôm nay đội của Hữu Tín và Trịnh Tú Trung đều có 1 ca sĩ thực lực mà Will biết còn đối với đội của Puka, Will không quen ai hết nhưng bù lại tụi em có 1 thủ lĩnh thực lực, rất rành về âm nhạc". Màn giới thiệu "hoành tráng" của nam MC khiến nữ thủ lĩnh duy nhất chỉ biết cười gượng và nhận thêm vô số lời "chọc ghẹo" từ thủ lĩnh Hữu Tín.

Đấu trường âm nhạc: Màn xuất hiện của các thủ lĩnh tập 11

Khi được hỏi về lý do chọn đội, Puka tâm sự: "Vừa nãy tại Puka oẳn tù tì thua nên chúng ta có duyên với nhau, các bạn cứ mạnh dạn chiến đấu nha. Do duyên trời định mà, mùa 1 Puka cũng đứng ở vị trí này và thua nên lần này Puka muốn chiến thắng 1 lần thật vinh dự". Ngoài ra, nữ thủ lĩnh không quên trách các đấu sĩ vì đặt tên đội là "Đừng có mơ" trong khi 2 đội còn lại có tên rất đặc sắc: "Ố là la" và "Quéo quèo queo".

Đấu trường âm nhạc: Tranh cãi về tên đội

Trong tập 11 "Đấu trường âm nhạc", 3 thủ lĩnh Puka, Hữu Tín, Trịnh Tú Trung sẽ tranh tài với sự giúp sức từ 9 đấu sĩ: Hiển Vinh, Huỳnh Tú, Tú Hạnh, Ngọc Sang, Tuệ Phương, Giáng My, Dũng Hà Hakoota, Kim Hoàn, Mỹ Linh.

Đấu trường âm nhạc: Trailer tập 11

Ảnh: Katsu Team