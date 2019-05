BTS lập thành tích mới sau trận "đại náo" Britain's Got Talent!

Sau khi bùng nổ trong đêm Chung kết "The Voice US", 7 chàng trai BTS tiếp tục "đại náo" sân khấu Bán kết của "Britain's Got Talent" mùa 13. Mặc dù đây là lần thứ 2 đến London nhưng lại là lần đầu tiên BTS được mời trình diễn trên 1 show thực tế tại nước Anh, trưởng nhóm RM chia sẻ: "Thật vui khi được quay trở lại, đây là chương trình phát sóng trực tiếp đầu tiên của chúng tôi tại Anh. Chúng tôi rất vinh dự khi được ở đây!".

Britain's Got Talent: "Boy With Luv" - BTS

Mang đến màn trình diễn đầy bùng nổ với ca khúc hit "Boy With Luv", BTS trong trang phục màu pastel đã được chương trình gọi là "hiện tượng toàn cầu". Kết thúc tiết mục, bộ tứ giám khảo đã phải đứng dậy để vỗ tay cho BTS.

Tiết mục bùng nổ của BTS

Ban giám khảo phải đứng hẳn dậy để vỗ tay

Sau sân khấu trên "Britain's Got Talent", các sản phẩm âm nhạc của BTS lập tức leo hạng trên iTunes Anh: đĩa đơn "Boy With Luv" vươn lên hạng 51 (tăng 115 hạng), album "Map of the Soul: Persona" xếp thứ 60 (tăng 74 hạng).