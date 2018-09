BTS hát nhạc EXO, Black Pink hát nhạc TWICE, đây là những màn tráo đổi fan muốn xem nhất hiện nay

Phải đến tận cuối năm nay, khi các lễ hội âm nhạc của nhà đài hay các lễ trao giải âm nhạc được diễn ra thì người hâm mộ mới có dịp thưởng thức các sân khấu đặc biệt đến từ dàn nghệ sĩ tham gia. Tuy nhiên, mới đây, một netizen đã ngồi liệt kê các màn kết hợp, tráo đổi mà mình mong muốn được nhìn thấy nhất.



Chủ đề này đặc biệt còn nhận được không ít lượt thích từ những fan khác. Trong đó, đa số các bình luận đều bày tỏ mong muốn được nhìn thấy BTS và EXO cover các ca khúc của nhau hay Black Pink sẽ cover bản hit debut "Like Ooh-Ahh" của TWICE. Bên cạnh đó, màn kết hợp hay so giọng đến từ các giọng hát chính của từng nhóm cũng rất được trông đợi. Trong đó có thể kể đến như June hoặc Jinhwan của iKON với Rosé (Black Pink) hay Baekhyun (EXO) và Seulgi (Red Velvet).

G-Friend hoán đổi với Oh My Girl

"Tôi muốn thấy G-Friend hát "Secret Garden" còn Oh My Girl sẽ một lần thử "Time For The Moon Night"… Chắc chắn hoàn hảo luôn đó… Họ sẽ rất xinh đẹp với trang phục đó, stylist của G-Friend tốt nhất là nên làm ăn đàng hoàng đi nha ^^."

TWICE nhảy "Russian Roulette" và "Peek-A-Boo"

"Nayeon, Sana, Dahyun và Chaeyoung nên thử cover "Russian Roulette", còn Tzuyu, Mina, Jihyo, Momo và Jungyeon thì nên là "Peek-A-Boo". Tôi thật sự rất muốn xem Tzuyu nhảy "Peek-A-Boo" lắm luôn á."

Black Pink hát "Like Ooh-Ahh"

"Phần vũ đạo solo của Momo sẽ được Lisa thể hiện, nghĩ thôi là đã thấy xinh đẹp rồi. Vị trí trung tâm thì sẽ là của Jisoo. Cá nhân tôi cũng rất thích bản remake "So Hot" của Black Pink."

iKON hát các bài của GOT7

"Không biết cơ mà tôi vẫn hay nghĩ là June sẽ hợp với những đoạn của JB… Mong là họ sẽ thử "Never Ever", iKON với những bài kiểu mơ mơ màng màng như "Killing Me"."

BTS và EXO đổi các ca khúc cho nhau

"Vụ này mà triển thì fandom của 2 nhóm đại chiến luôn, nhưng 2 nhóm này lúc nào cũng thuộc top đầu nên tôi nghĩ là sẽ rất hay nếu họ cover các bài của nhau. BTS có thể nhảy "Monster" còn EXO thì thử "Fake Love". À còn nếu mà muốn thử các màu sắc mới thì họ có thể remake lại bài hát thay vì chỉ cover nó."

SEVENTEEN tráo đổi với Wanna One

"Để Wanna One thử "Boom Bboom" của SEVENTEEN đi nào… Không biết tại sao nhưng tôi nghĩ tới điều này ngay và luôn. Và tôi muốn SEVENTEEN thử mấy bài sexy như kiểu "Day By Day" nè, hoặc "Light" cũng được… Ước gì họ có thể biểu diễn "Boom Boom" và "Light" của nhau."

Tạo một nhóm tổ hợp nam nữ

"Biết chắc là điều này không thể rồi đó… Nhưng tôi muốn được thấy các cặp June (iKON) và Rosé (Black Pink) cùng với Baekhyun (EXO) và Seulgi (Red Velvet) chỉ một lần trong đời thôi cũng được…"

Nguồn tham khảo: PC