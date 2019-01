Brian Trần tiếp tục ghi dấu ấn phong cách với thời trang nam Routine

Những hình ảnh đầu tiên vừa xuất hiện đã ngay lập tức gây chú ý của BST The simple life.

Brian Trần đang là gương mặt sáng giá trong làng người mẫu nam khi anh liên tục được mời thể hiện những bộ ảnh thời trang. Mới đây, công chúng lại tiếp tục được mãn nhãn với phong cách khá chất của chàng Việt Kiều điển trai khi diện những thiết kế mới nhất của thời trang nam Routine. Dù vẫn rất "ngầu" trong từng shoot ảnh nhưng những bộ trang phục gu tối giản, sắc màu tự nhiên đầy lịch lãm của BST lại mang đến cảm giác Brian Trần là một chàng trai dễ gần và có chút lãng tử khiến "vạn nàng mê".

Chàng người mẫu thể hiện cảm xúc hòa mình cùng thiên nhiên trong một trang phục sắc cam nâu ấm áp – hot trend của năm 2019.

"Song kiếm hợp bích" với Brian Trần lần này là người mẫu Vinh Đỗ. Xuyên suốt qua các khung hình, hai chàng trai đã "kể" về lối sống đơn giản, chân phương, thoải mái là chính mình theo trend: "wear simple, live simple" (mặc đơn giản, sống giản đơn). Đó cũng là tinh thần của BST thời trang The simple life, lấy cảm hứng từ những thói quen thường nhật của cuộc sống, cổ vũ phái mạnh tự tin với phong cách thời trang thoải mái, cảm giác "được là chính mình" trong mọi sự kiện của cuộc sống.

Brian Trần và Vinh Đỗ hóa thân thành những chàng trai phóng khoáng, thoải mái với những mẫu trang phục phong cách tối giản, đẹp lịch lãm của thời trang nam Routine.

Theo Routine, hơn 30 mẫu thiết kế của The simple life đều đi theo xu hướng tối giản, tạo điểm nhấn chủ đạo bằng những màu sắc thiên nhiên như cam nâu, xanh dương, be, trắng, đen, xám… với sự sắc sảo trong từng đường nét cắt may. Đặc biệt, sắc cam nâu với cảm giác vui tươi, ấm áp có mặt trong rất nhiều mẫu trang phục giúp các bạn nam bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế. BST còn có trang phục họa tiết sọc với những biến tấu đầy ngẫu hứng trên chiếc sơ mi công sở và chiếc áo thun trẻ trung, năng động. Chất liệu chính được thể hiện trên các mẫu thiết kế là: denim, cotton, linen, vải lanh… tạo sự thoải mái và tôn vóc dáng cho người mặc.

Một phong cách dã ngoại trẻ trung, thoải mái và rất thời trang từ BST The simple life.

Mời bạn đọc cùng ngắm những khung ảnh "không thể bỏ qua" của Brian Trần và Vinh Đỗ trong BST The simple life. BST này hiện đã có mặt trên hệ thống cửa hàng của Routine tại Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và website https://routine.vn.

Bộ sưu tập The simple life dẫn người xem qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với nhiều phong cách kết hợp trang phục, làm nên lối thể hiện câu chuyện thời trang và cuộc sống vốn gần gũi, thân quen.

BST có đủ phong cách từ công sở, casual dạo phố đến những mẫu trang phục dã ngoại, thể thao ngoài trời.

Nét lãng tử của Brian Trần vô cùng phù hợp cùng phong cách thời trang của The simple life.